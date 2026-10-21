Produtor argentino mira o mercado dos EUA com azeite fresco e premiado

Com know-how italiano e olivais no sopé dos Andes argentinos, a Solara Estate está levando aos consumidores dos EUA um azeite premiado e recém-colhido entre as colheitas do Hemisfério Norte.

No sopé dos Andes, no noroeste da Argentina, uma família com raízes no sul da Itália está trabalhando para preencher uma lacuna sazonal nos Estados Unidos, fornecendo azeite extravirgem premiado enquanto os produtores do Hemisfério Norte ainda estão a meses de sua próxima colheita.

Alessandro De Nicolò, fundador da marca Solara Estate, que conquistou o Prêmio Ouro por seu blend robusto no Concurso Mundial de Azeite de Oliva NYIOOC de 2026, disse que o empreendimento teve início na década de 2010, quando seu tio plantou 100 hectares de oliveiras em La Rioja.

“Nosso objetivo é levar um azeite de altíssima qualidade ao mercado dos EUA a um preço que não seja de luxo. Nós o posicionamos como um produto premium acessível. ” – Alessandro De Nicolò, fundador da Solara Estate

“Há cerca de 15 anos, meu tio começou a estudar a ideia com um professor da Universidade de Florença”, disse ele ao Olive Oil Times.

Segundo De Nicolò, a maioria dos olivais nos arredores de Chilecito — que desde então se tornou um centro da produção argentina de azeite — era dedicada à produção de azeitonas de mesa naquela época.

“Eles queriam determinar se a geologia, o clima, os recursos hídricos e as condições do solo seriam adequados para um olival dedicado inteiramente à produção de azeite”, disse ele.

Eles acabaram optando por quatro variedades — Arbequina, Arbosana, Coratina e Koroneiki — selecionadas por sua adaptabilidade às condições locais de cultivo e pelos perfis de sabor que poderiam contribuir para um blend.

Hoje, a empresa, La Colorada SA, trabalha com especialistas da Universidade de Bari — na cidade natal de De Nicolò, no coração da região olivícola italiana da Apúlia — para fazer o blend de seus azeites extravirgens a cada safra.

“As variedades foram selecionadas por diferentes motivos, pois cada uma tem um perfil de sabor distinto”, disse De Nicolò. “Por exemplo, a Coratina, da Itália, tem um perfil de sabor muito mais forte, com mais polifenóis e antioxidantes.”

“Outras variedades têm características diferentes”, acrescentou ele. “A ideia era começar com essas quatro variedades e ver como elas se comportariam. No final, mantivemos todas as quatro porque gostamos da combinação de sabores.”

Os olivais ficam no sopé dos Andes, a uma altitude de 600 metros. De Nicolò considera a localização ideal, com um terreno levemente inclinado que ajuda a reduzir o risco de geadas no inverno, sol abundante no verão e baixa umidade, o que limita doenças fúngicas e a pressão de pragas.

A Solara Estate está localizada ao longo da pitoresca Rota Nacional 74 da Argentina, perto de Chilecito, na província de La Rioja. (Foto: Solara Estate)

A principal desvantagem é a escassez de chuvas, o que torna a irrigação essencial. Embora a irrigação das árvores aumente consideravelmente os custos de produção, ela também ajuda a empresa a manter rendimentos e qualidade consistentes.

Inicialmente, a La Colorada produzia azeite para vendas a granel nos Estados Unidos e na Europa. Com o lançamento da Solara Estate, no entanto, a empresa mudou seu foco para azeites de marca e de alta qualidade.

A empresa também está ampliando sua capacidade para fornecer azeite fresco ao Hemisfério Norte entre as colheitas, tendo plantado recentemente mais 200 hectares de oliveiras.

A empresa inicia a colheita no início de abril para preservar os aromas e os compostos fenólicos das azeitonas. (Foto: Solara Estate)

A Solara Estate oferece agora dois produtos: um recipiente de três litros para restaurantes e clientes do setor de serviços alimentícios, e uma garrafa de 500 mililitros de sua premiada mistura das variedades Arbosana, Coratina e Koroneiki.

De Nicolò disse que participar do NYIOOC foi um passo óbvio assim que a empresa decidiu lançar uma garrafa para o varejo.

“Desenvolvemos esse projeto e a marca Solara Estate exclusivamente para o mercado dos EUA”, disse De Nicolò. “Há cerca de um ano, começamos a analisar quais competições eram as mais importantes e amplamente reconhecidas.”

“No fim, decidimos participar [do NYIOOC] por várias razões: a visibilidade e o prestígio do concurso, e também porque, como produtores na Argentina, queríamos receber feedback de um concurso que não fosse nem argentino nem sul-americano, mas sim um dos mais prestigiados concursos internacionais”, acrescentou.

Segundo De Nicolò, o reconhecimento internacional também fortalece a posição da empresa nas negociações com distribuidores e desperta o interesse de clientes maiores, incluindo restaurantes.

A abordagem da Solara Estate em relação à qualidade do azeite de oliva se concentra no processamento rápido e no armazenamento cuidadoso. Seu moderno lagar, equipado com maquinário da Amenduni, fica próximo aos olivais, permitindo que as azeitonas sejam moídas menos de uma hora após a colheita.

A Solara Estate utiliza equipamentos de moagem da Amenduni para extrair a frio seu azeite extravirgem, preservando seus aromas e compostos benéficos. (Foto: Solara Estate)

“Colhemos cedo [geralmente na primeira semana de abril], por isso os rendimentos são menores”, disse De Nicolò. “Tudo é feito em nossa propriedade. Praticamente não há intervalo entre a colheita e a moagem.”

“Também temos tanques de aço inoxidável com controle de nitrogênio e temperatura”, acrescentou ele, observando que todo o processo de moagem ocorre abaixo de 27 ºC, o limite de temperatura associado à definição de extração a frio da União Europeia.

“Nosso objetivo é levar um azeite de altíssima qualidade ao mercado dos EUA a um preço que não seja ultrapremium. Nós o posicionamos como um produto premium acessível.”

Embora a Solara Estate não venda diretamente aos consumidores, De Nicolò disse que o preço de varejo sugerido para uma garrafa de meio litro é de US$ 20 (€ 17,80). Ele espera que o preço atraia consumidores da classe média, preocupados com o sabor e a saúde, que buscam azeite premium sem pagar os preços mais altos.

A empresa já começou a trabalhar com distribuidores em Nova York, Connecticut e Flórida.

A Solara Estate cultiva quatro variedades de azeitona — Arbequina, Arbosana, Coratina e Koroneiki — selecionadas por sua adaptabilidade às condições locais de cultivo e por seus perfis de sabor complementares. (Foto: Solara Estate)

“É claro que não é um preço baixo. Ainda é um preço premium, mas… nosso preço nos permite cobrir os custos de irrigação, colheita antecipada, nitrogênio e transporte. Isso nos permite continuar produzindo azeite de alta qualidade.”

Manter esses custos sob controle continua sendo um desafio na economia volátil da Argentina, reconheceu De Nicolò.

Após a eleição de Javier Milei em 2023, seu governo introduziu cortes nos gastos, mudanças nas regulamentações de importação e medidas para flexibilizar os controles cambiais a fim de combater a inflação de três dígitos. No entanto, os custos de produção para os olivicultores continuaram a subir.

“Os custos estão subindo na Argentina, incluindo as despesas com energia e mão de obra. Em geral, está ficando bastante caro operar”, disse De Nicolò.

“A energia é uma preocupação especial, pois dependemos da irrigação e bombeamos água de poços, o que consome muita eletricidade”, acrescentou ele. “Estamos começando a avaliar alternativas, como investir em painéis solares.”

Apesar das dificuldades econômicas de longa data do país, De Nicolò expressou esperança de que algumas das reformas do governo melhorem as condições de negócios no longo prazo.

Enquanto isso, a empresa busca compensar os custos crescentes concentrando-se nas exportações para os Estados Unidos e a Europa. A receita em dólares e euros ajuda a financiar os insumos de produção, incluindo equipamentos de colheita.

“No fim das contas, tudo depende do preço que conseguimos obter pelo nosso azeite”, disse ele. “Isso nos ajuda a cobrir nossos custos crescentes. Não é fácil, mas, com uma gestão adequada, é possível administrar um negócio lucrativo.”

Apesar dos desafios, a La Colorada produziu 150.000 litros de azeite em 2026.

A seleção cuidadosa das azeitonas antes da moagem ajuda a La Colorada a manter a qualidade premiada do azeite Solara Estate. (Foto: Solara Estate)

“Foi uma boa colheita”, disse De Nicolò. “Nos últimos anos, não temos enfrentado muita alternância de produção, pois temos trabalhado em práticas agronômicas para reduzi-la e alcançar uma produção mais consistente.”

“Isso envolve principalmente o manejo do campo, incluindo poda e irrigação. Algumas variedades são mais propensas à alternância de produção do que outras”, acrescentou ele. “Ao ajustar a poda e outras práticas agronômicas para se adequarem a cada variedade, estamos tentando manter uma produção mais consistente. Ainda há alguma oscilação na produção, é claro, mas estamos reduzindo as flutuações entre os anos.”

Com a colheita de 2027 a menos de seis meses de distância, as condições nos pomares nos próximos meses ajudarão a determinar tanto a quantidade quanto a qualidade da próxima safra.

De Nicolò já está planejando participar da edição do Hemisfério Sul do NYIOOC do próximo ano.

“Com certeza continuaremos participando”, concluiu ele.