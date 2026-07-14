Os drones podem salvar os tradicionais terraços de oliveiras da Europa?

Do mapeamento da erosão ao transporte da colheita, a tecnologia dos drones está se expandindo pelos olivais, à medida que os produtores buscam soluções práticas para a escassez de mão de obra, a escassez de água e o aumento dos custos de produção.

“Os drones e a agricultura de precisão, como parte da digitalização da agricultura, podem ser um fator decisivo para a competitividade dos olivais tradicionais de montanha”, afirmou Agustín Andreu García, diretor da Fundación JAV da Espanha, ao Olive Oil Times.

Felizmente, a Europa finalmente percebeu que está travando o avanço de uma tecnologia fundamental para a competitividade da agricultura europeia – Agustín Andreu García, Fundación JAV

A Fundación JAV é um centro público sem fins lucrativos de inovação em agrotecnologia com sede em Jaén, no sul da Espanha, a maior região produtora de azeite da Europa. Ela promove tecnologias digitais e o empreendedorismo na agricultura tradicional.

Pesquisas recentes sugerem que os drones poderiam desempenhar um papel crucial na avaliação da degradação do solo nas regiões mediterrâneas de cultivo de oliveiras.

Outros estudos destacam a crescente importância dos drones no monitoramento das condições das culturas e no apoio ao manejo de precisão em olivais montanhosos.

Os produtores estão cada vez mais utilizando a tecnologia para operações práticas que vão desde o controle de pragas e a fertilização foliar até o gerenciamento da irrigação.

Segundo Andreu, a agricultura digital está ajudando a resolver algumas das tarefas mais exigentes e perigosas enfrentadas pelos produtores que trabalham em encostas íngremes e terrenos acidentados.

“Nos olivais de montanha, onde as inclinações e as diferenças de altitude são significativas, os tratamentos fitossanitários contra a mosca-da-azeitona, a mariposa-da-azeitona e a mancha-de-pavão, bem como a fertilização foliar, são particularmente árduos, complicados e, às vezes, até perigosos para os agricultores”, disse ele.

“Os drones facilitam consideravelmente esse trabalho de maneira rápida, econômica e eficaz, pois um drone operando no piloto automático funciona igualmente bem em terrenos inclinados ou planos”, acrescentou Andreu.

Drones avançados podem detectar sinais precoces de surtos de pragas e estresse hídrico, permitindo que os produtores intervenham mais cedo e otimizem a irrigação em regiões onde os recursos hídricos são cada vez mais escassos.

“Por meio de drones equipados com câmeras multiespectrais, é possível detectar possíveis surtos de pragas e situações de estresse hídrico em um estágio inicial, ajudando a otimizar o uso da água de irrigação, que é particularmente limitada em olivais de montanha”, disse Andreu.

Em um estudo recente, pesquisadores utilizaram fotogrametria com veículos aéreos não tripulados para criar modelos digitais de terreno de alta resolução de áreas tratadas com práticas sustentáveis, incluindo o uso de cobertura morta e biocarvão.

Os pesquisadores analisaram como as variáveis topográficas e de manejo influenciaram a degradação do solo.

Os dados obtidos por drones explicaram até 81% da variação na erosão do solo medida. Os pesquisadores descobriram que a erosão era impulsionada principalmente pela topografia natural — especialmente a inclinação e o comprimento das encostas, juntamente com a cobertura vegetal —, e não pelos tratamentos específicos com cobertura morta ou biocarvão.

Olivais em socalcos se estendem pelas encostas íngremes de Creta, na Grécia.

Em paisagens agrícolas vulneráveis, o monitoramento frequente por drones fornece detalhes sem precedentes para avaliar padrões de erosão e condições de campo.

Andreu também destacou aplicações emergentes que ainda estão em desenvolvimento.

“No caso de drones com capacidade de transporte, como o DJI Agras T70 ou T100, eles também podem ajudar a transportar a colheita em áreas de difícil acesso devido a declives íngremes”, disse ele.

Startups que surgiram do programa de treinamento da Fundación JAV para operadores de drones já estão realizando uma ampla gama de operações agrícolas.

“Isso inclui tratamentos fitossanitários, fertilização foliar líquida e granular, polinização, controle biológico de pragas por meio da liberação de crisopídeos e machos estéreis, bem como vigilância multiespectral e monitoramento de pragas”, disse Andreu. “Operações de transporte da colheita estão sendo estudadas atualmente.”

De acordo com Miguel Córdoba, da xFarm Technologies, essas oportunidades não se limitam mais às grandes empresas agrícolas.

Em palestra no recente Congresso Mundial do Azeite, Córdoba disse que as plataformas digitais agora permitem que produtores de médio porte monitorem parcelas em tempo real, otimizem a irrigação e a fertilização, detectem infestações da mosca-da-azeitona e planejem operações de campo com um nível de precisão antes inacessível para a maioria dos produtores.

O uso crescente de sistemas aéreos de precisão em olivais faz parte de uma mudança mais ampla em direção à agricultura digital.

Dados apresentados no congresso mostraram que o investimento global em inovação digital para o setor agroalimentar aumentou 21% em 2025, chegando a US$ 11,5 bilhões.

Segundo Andreu, no entanto, ainda existem obstáculos significativos.

“O principal desafio é a regulamentação”, disse ele. “Infelizmente, a legislação europeia ainda não faz distinção entre tratamentos aéreos realizados por drones e aqueles realizados por aeronaves, embora a pulverização por drones seja extremamente precisa.”

Andreu explicou que a nuvem de pulverização de um drone se estende por apenas cerca de 10 metros, em comparação com aproximadamente 40 metros para um pulverizador acoplado a um trator e cerca de 150 metros para uma aeronave.

Na sua opinião, o marco regulatório atual está retardando a adoção de uma tecnologia que poderia ser particularmente útil em locais onde a operação de máquinas terrestres é difícil ou perigosa.

“Felizmente, a Europa finalmente percebeu que está travando uma tecnologia que é fundamental para a competitividade da agricultura europeia”, disse Andreu.

Ele se referia às mudanças regulatórias aprovadas no final de 2025, destinadas a aproximar as regras nacionais para uma maior equivalência entre tratamentos fitossanitários terrestres e aqueles realizados por drones.

Outras barreiras à adoção incluem a conectividade rural precária, a interoperabilidade limitada entre plataformas digitais e a resistência cultural entre os agricultores.

Imagens multiespectrais e térmicas coletadas por drones também podem ajudar os produtores a monitorar a saúde da copa das árvores e o desenvolvimento dos frutos, apoiando decisões mais bem informadas sobre o momento da colheita.

No entanto, a coleta de dados aéreos é apenas parte do processo. Os produtores frequentemente precisam de agrônomos e prestadores de serviços especializados para traduzir as imagens em decisões práticas no campo.

De acordo com a Fundación JAV, essa abordagem tecnológica representa um passo importante para enfrentar os múltiplos desafios que os olivais tradicionais enfrentam.

“A agricultura digital, representada por drones e agricultura de precisão, é crucial para esse objetivo, mas acreditamos que defender a competitividade dos olivais tradicionais requer soluções multidisciplinares que abordem diversas áreas”, disse Andreu.

Isso inclui reformas na Política Agrícola Comum da União Europeia para oferecer maior apoio aos olivais tradicionais, juntamente com uma diferenciação mais forte dos produtos, rotulagem ética, programas de créditos de carbono, agricultura regenerativa, agrivoltaica e empresas de serviços agrícolas equipadas com tecnologia digital.

Os drones, portanto, fazem parte de um esforço mais amplo para manter o cultivo tradicional de azeitonas economicamente viável em meio às mudanças climáticas, à escassez de mão de obra e ao aumento dos custos de produção.

Andreu disse que a atitude dos produtores em relação aos drones costuma mudar rapidamente assim que experimentam a tecnologia em primeira mão.

“A adoção é muito rápida devido ao baixo custo, à rapidez de execução e à sua eficácia comprovada”, disse ele. “Além disso, é viciante. Depois que um agricultor experimenta, ele não volta mais a usar o trator e o pulverizador convencional.”