Conselho da Azeitona avança com plano para levar créditos de carbono de olivais ao mercado europeu

O Conselho Internacional da Azeitona planeja alinhar seu programa de créditos de carbono para olivais às normas da União Europeia e integrá-lo ao registro da UE até o final de 2028.

Espera-se que os créditos de carbono gerados por olivais no âmbito de um programa do Conselho Internacional da Azeitona sejam comercializados em toda a União Europeia.

Após a aprovação pelos países-membros da segunda fase do Projeto de Balanço de Carbono, o Conselho Internacional da Azeitona confirmou ao Olive Oil Times que o esquema de certificação tem como objetivo ser totalmente compatível com o Marco de Certificação de Remoção de Carbono e Agricultura de Carbono da União Europeia.

Juan Antonio Polo Palomino, chefe do Departamento de Tecnologia e Meio Ambiente do Azeite do COI, afirmou que a organização espera iniciar o processo de reconhecimento europeu em 2027. O objetivo é ter o programa totalmente operacional e integrado ao registro da UE até o final de 2028.

A segunda fase se baseia em um projeto-piloto que gerou 110 avaliações de balanço de carbono, abrangendo aproximadamente 20.000 hectares de olivais em 16 países.

Cada avaliação comparou as emissões de gases de efeito estufa decorrentes das atividades agrícolas com o dióxido de carbono removido da atmosfera e armazenado nas oliveiras e no solo.

O balanço resultante, expresso em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente por hectare por ano, indica se um olival é uma fonte líquida de emissões ou um sumidouro líquido de carbono.

Esses cálculos fornecem a base para determinar quantos créditos de carbono um projeto de olivicultura pode gerar. Cada crédito geralmente representa uma tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente removida da atmosfera ou cuja emissão foi evitada, após o resultado ter sido verificado e certificado de forma independente.

De acordo com Polo Palomino, o projeto-piloto confirmou as conclusões de estudos de modelagem anteriores conduzidos pelo COI, que estimaram que os olivais poderiam sequestrar, em média, cerca de 4,16 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente por hectare anualmente.

“Esse número foi confirmado por meio de processos externos de validação e certificação, utilizando os dados primários fornecidos por 110 relatórios registrados na plataforma”, disse ele ao Olive Oil Times.

Polo Palomino afirmou que o projeto-piloto também demonstrou um amplo interesse na agricultura de carbono em todo o setor olivícola. Além disso, mostrou que a plataforma digital do COI poderia fornecer “uma avaliação robusta e precisa do balanço de carbono em diversos sistemas de cultivo de oliveiras”.

A plataforma continua disponível gratuitamente para produtores, cooperativas e outros operadores do setor olivícola. Os usuários podem calcular o balanço de carbono de olivais individuais e simular como mudanças nas práticas agrícolas poderiam melhorar seu desempenho ambiental.

Enquanto o projeto-piloto se concentrou na medição e validação do sequestro de carbono, a segunda fase se concentrará na construção da infraestrutura institucional e técnica necessária para certificar e registrar créditos de carbono voluntários.

“Ao longo do projeto, manteremos um diálogo estreito com a Comissão Europeia com o objetivo de obter reconhecimento nos termos desse regulamento”, disse Polo Palomino.

“Nosso objetivo é garantir que os créditos gerados no âmbito do esquema do COI alcancem o mais alto nível possível de credibilidade e, portanto, o maior valor no mercado”, acrescentou.

A União Europeia é membro do COI no âmbito do atual Acordo Internacional sobre Azeite e Azeitonas de Mesa desde 2017.

Espera-se também que a tecnologia blockchain seja incorporada ao processo de registro.

“O COI está atualmente participando de um projeto-piloto liderado pela Direção-Geral de Serviços Digitais e pela Direção-Geral de Ação Climática da Comissão Europeia, que explora o uso da tecnologia blockchain para a emissão de créditos de carbono agrícola, além de outros casos de uso”, disse Polo Palomino.

“Por meio dessa iniciativa, estamos adquirindo experiência em primeira mão sobre como os esquemas de certificação podem gerar tokens digitais que são registrados automaticamente em um registro público operado na infraestrutura de blockchain da UE”, acrescentou ele.

O COI espera que a experiência permita incorporar a blockchain ao seu esquema de certificação sem precisar desenvolver uma plataforma dedicada do zero.

Segundo Polo Palomino, a visão mais ampla do COI é criar um ambiente digital capaz de gerenciar todo o ciclo de vida de um projeto de créditos de carbono.

“Nosso objetivo é oferecer um ambiente tecnológico que seja simples de usar, transparente, robusto e confiável tanto para os geradores quanto para os compradores de créditos de carbono”, disse ele.

Espera-se que o sistema abranja o registro de operadores, o envio de dados de projetos, a certificação, a geração de tokens digitais e o registro de créditos de carbono no registro público da UE para operadores europeus.

“Para operadores fora da UE, ou para operadores europeus que desejem negociar seus créditos em outros mercados, o sistema também permitirá o registro em outros mercados internacionais de carbono reconhecidos”, disse Polo Palomino.