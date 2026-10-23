BM’nin Yeni İklim Uyarısı Üzerine Akdeniz, En Hızlı Isınan Bölgeler Arasında Yer Aldı

BM, gelecekteki ısınmayı sınırlamak için emisyonlarda kapsamlı kesintiler yapılması çağrısında bulunurken, yeni bir araştırma Akdeniz’in başlıca zeytinyağı üretim bölgelerinde kaydedilen en keskin sıcaklık artışlarından bazılarını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) yeni bir raporuna göre, küresel ortalama sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi seviyelerin 1,5 °C’den fazla üzerine çıkması bekleniyor.

UNEP Genel Direktörü Inger Andersen, Financial Times’a verdiği demeçte, “İklim konusunda ertelemeye devam ettik ve dolayısıyla bu fırsat penceresinin kapandığını söylüyoruz, ancak onu yeniden açabiliriz,” dedi. “Hâlâ büyük ölçüde yönetilebilir bir gerçekliğe geri dönebilmemizin tek yolu budur.”

UNEP, artan emisyonlar ve mevcut hükümet politikalarının dünyayı bu yüzyılda 2,8 °C’lik küresel ısınmaya doğru sürüklediğini ve bunun, sıcaklık artışlarını 2 °C’nin çok altında tutarken 1,5 °C ile sınırlandırma çabalarını sürdürmeyi hedefleyen 2015 Paris Anlaşması’nın hedefini çok aştığını belirtti.

BM ajansı, ABD, Çin ve Endonezya’daki artan emisyonlara dikkat çekti. ABD’de, artan elektrik talebi ve kömürle çalışan elektrik üretiminin yeniden canlanması, 2025 yılında en büyük emisyon kaynakları arasında sera gazı emisyonlarındaki en büyük mutlak artışı tetikledi.

Bununla birlikte, UNEP, küresel sıcaklıkların yüzyılın ortalarında sanayi devrimi öncesi seviyelerin 1,7°C ile 1,8°C arasında zirveye ulaştıktan sonra 2100 yılına kadar 1,5°C veya daha düşük bir seviyeye geri döneceği bir yol haritası çizdi.

Bunu başarmak için, 2025 seviyelerine göre 2030’a kadar yüzde 18, 2035’e kadar yüzde 45 ve 2040’a kadar yüzde 69 olmak üzere sera gazı emisyonlarında radikal kesintiler yapılması gerekecektir.

BM Genel Sekreteri António Guterres, “Hedefin aşılması, pes etmek anlamına gelmez. Hedefin aşılmasını mümkün olduğunca küçük ve kısa süreli tutabiliriz – ve yüzyıl sonuna kadar sıcaklıkları tekrar 1,5°C’nin altına indirebiliriz,” dedi.

1,5 °C hedefine geri dönmek için, yüzyıl boyunca atmosferden yaklaşık 320 milyar metrik ton karbondioksitin uzaklaştırılması ve kalıcı olarak depolanması gerekecektir; bu miktar, 2024 seviyelerindeki küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık sekiz yıllık toplamına eşdeğerdir.

Mayıs 2026’da Pure and Applied Geophysics bilimsel dergisinde yayınlanan ayrı bir araştırma, küresel zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 95’inden sorumlu olan Akdeniz havzasının, küresel ortalamadan daha hızlı ısındığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği’nin Dünya gözlem programının bir parçası olan Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden alınan sıcaklık verilerini analiz eden araştırmacılar, neredeyse tüm Akdeniz bölgesinde aylık, mevsimsel ve yıllık ortalama sıcaklıklarda istatistiksel olarak anlamlı bir ısınma tespit ettiler.

Şubat, Eylül ve Kasım, bölgenin yüzde 11 ile 25 arasında değişen önemli kısımlarında istatistiksel olarak anlamlı ısınma eğilimleri görülmeyen tek aylar oldu.

Araştırmacılar, “En belirgin ısınma Balkan Yarımadası, Türkiye, İspanya’nın iç kesimleri ve kuzeybatı Afrika’da gözlemleniyor” diye yazdı.

Bu bölgeler, dünyanın en önemli zeytinyağı üretim bölgelerinden bazılarını içermektedir. Uluslararası Zeytin Konseyi’ne göre, 2024/25 hasat yılında küresel zeytinyağı üretimi yaklaşık 3,57 milyon metrik tona ulaşmış olup, bunun yaklaşık 1,42 milyon tonu tek başına İspanya’ya aittir.

Araştırmacılar, “11 büyük ölçekli bölgeyle yapılan karşılaştırmalı analiz, Akdeniz’in dünya çapında en hızlı ısınan bölgeler arasında yer aldığını gösteriyor” diye ekledi. “Yirminci yüzyılın ortalarındaki referans değerlere kıyasla, Akdeniz ve Avrupa’da mevcut yıllık ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1,4°C ila 1,5°C daha yüksek.”