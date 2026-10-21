Arjantinli Üretici, Taze ve Ödüllü Zeytinyağıyla ABD Pazarını Hedefliyor

İtalyan uzmanlığı ve Arjantin’in And Dağları’nın eteklerindeki zeytinlikleriyle Solara Estate, Kuzey Yarımküre’deki hasat dönemleri arasında ABD’li tüketicilere taze hasat edilmiş, ödüllü zeytinyağı sunuyor.

Arjantin’in kuzeybatısındaki And Dağları’nın eteklerinde, kökleri Güney İtalya’ya dayanan bir aile, Kuzey Yarımküre’deki üreticilerin bir sonraki hasatlarına henüz aylar varken, ödüllü sızma zeytinyağı tedarik ederek ABD’deki mevsimsel açığı kapatmaya çalışıyor.

2026 NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda güçlü karışımıyla Altın Ödül kazanan Solara Estate markasının kurucusu Alessandro De Nicolò, bu girişimin 2010’larda amcasının La Rioja’da 100 hektarlık bir alana zeytin ağacı dikmesiyle başladığını söyledi.

“Amacımız, ABD pazarına çok yüksek kaliteli yağı, ultra premium olmayan bir fiyata sunmak. Bu ürünü , uygun fiyatlı bir premium ürün olarak konumlandırdık. ” – Alessandro De Nicolò, Solara Estate kurucusu

“Yaklaşık 15 yıl önce, amcam Floransa Üniversitesi’nden bir profesörle birlikte bu fikri incelemeye başladı,” diye Olive Oil Times’a anlattı.

De Nicolò’ya göre, o dönemde Chilecito çevresindeki zeytinliklerin çoğu – ki bu bölge günümüzde Arjantin zeytinyağı üretiminin merkezi haline gelmiştir – sofralık zeytin yetiştiriciliğine ayrılmıştı.

“Jeoloji, iklim, su kaynakları ve toprak koşullarının tamamen yağ üretimine adanmış bir zeytin bahçesini destekleyip desteklemeyeceğini belirlemek istediler,” dedi.

Sonunda, yerel yetiştirme koşullarına uyum sağlama yetenekleri ve bir karışıma katabilecekleri lezzet profilleri nedeniyle seçilen dört çeşit üzerinde karar kıldılar: Arbequina, Arbosana, Coratina ve Koroneiki.

Bugün, La Colorada SA adlı şirket, her sezon sızma zeytinyağlarını harmanlamak için De Nicolò’nun memleketi olan ve İtalya’nın zeytin yetiştirme bölgesi Apulia’nın kalbinde yer alan Bari Üniversitesi’nden uzmanlarla işbirliği yapıyor.

“Bu çeşitler farklı nedenlerle seçildi, çünkü her birinin kendine özgü bir lezzet profili var,” dedi De Nicolò. “Örneğin, İtalya’dan gelen Coratina, daha fazla polifenol ve antioksidan içeren, çok daha güçlü bir lezzet profiline sahiptir.”

“Diğer çeşitlerin de farklı özellikleri var,” diye ekledi. “Fikir, bu dört çeşitle başlayıp nasıl sonuç vereceklerini görmekti. Sonunda, lezzetlerin birleşimini beğendiğimiz için dördünü de elimizde tuttuk.”

Zeytinlikler, And Dağları’nın eteklerinde, 600 metre yükseklikte yer alıyor. De Nicolò, kışın don riskini azaltan hafif eğimli arazisi, yazın bol güneş ışığı ve mantar hastalıkları ile haşere baskısını sınırlayan düşük nem oranıyla bu konumu ideal buluyor.

Solara Estate, Arjantin’in manzaralı 74 numaralı Ulusal Karayolu üzerinde, La Rioja eyaletindeki Chilecito yakınlarında yer almaktadır. (Fotoğraf: Solara Estate)

En büyük dezavantaj, yağışların az olmasıdır; bu da sulamayı zorunlu kılar. Ağaçları sulamak üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırsa da, şirketin verim ve kaliteyi tutarlı bir şekilde korumasına da yardımcı olur.

La Colorada, başlangıçta ABD ve Avrupa’da toptan satış için zeytinyağı üretiyordu. Ancak Solara Estate markasının piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, odak noktasını markalı, premium zeytinyağına kaydırdı.

Şirket ayrıca, hasat dönemleri arasında Kuzey Yarımküre’ye taze zeytinyağı tedarik etme kapasitesini genişletiyor ve bu amaçla yakın zamanda 200 hektarlık yeni zeytinlik dikimi gerçekleştirdi.

Şirket, zeytinlerin aromalarını ve fenolik bileşiklerini korumak amacıyla hasada Nisan ayı başında başlıyor. (Fotoğraf: Solara Estate)

Solara Estate şu anda iki ürün sunuyor: restoranlar ve gıda hizmeti müşterileri için üç litrelik bir kap ve ödüllü Arbosana, Coratina ve Koroneiki karışımından oluşan 500 mililitrelik bir şişe.

De Nicolò, şirketin perakende satışa yönelik bir şişe piyasaya sürmeye karar vermesinin ardından NYIOOC’a katılmanın doğal bir adım olduğunu söyledi.

De Nicolò, “Bu projeyi ve Solara Estate markasını yalnızca ABD pazarı için geliştirdik,” dedi. “Yaklaşık bir yıl önce, hangi yarışmaların en önemli ve en geniş çapta tanınan yarışmalar olduğunu araştırmaya başladık.”

“Sonunda, birkaç nedenden dolayı [NYIOOC’a] katılmaya karar verdik: yarışmanın görünürlüğü ve prestiji; ayrıca Arjantinli üreticiler olarak, ne Arjantinli ne de Güney Amerikalı olan, aynı zamanda en prestijli uluslararası yarışmalardan biri olan bir yarışmadan geri bildirim almak istedik,” diye ekledi.

De Nicolò’ya göre, uluslararası tanınırlık aynı zamanda şirketin distribütörlerle yaptığı pazarlıklardaki konumunu güçlendiriyor ve restoranlar da dahil olmak üzere daha büyük müşterilerin ilgisini çekiyor.

Solara Estate’in zeytinyağı kalitesine yaklaşımı, hızlı işleme ve özenli depolamaya odaklanıyor. Amenduni makineleriyle donatılmış modern değirmeni, zeytinliklerin yakınında yer alıyor ve bu sayede zeytinler hasattan bir saatten az bir süre sonra preslenebiliyor.

Solara Estate, sızma zeytinyağını soğuk sıkım yöntemiyle elde etmek için Amenduni sıkma ekipmanlarını kullanıyor ve böylece yağın aromalarını ve faydalı bileşenlerini koruyor. (Fotoğraf: Solara Estate)

De Nicolò, “Erken hasat yapıyoruz [genellikle Nisan’ın ilk haftasında], bu nedenle verim daha düşük oluyor,” dedi. “Her şey kendi arazimizde yapılıyor. Hasat ile sıkma arasında neredeyse hiç zaman geçmiyor.”

“Ayrıca azot ve sıcaklık kontrollü paslanmaz çelik tanklarımız da var,” diye ekledi ve tüm sıkma işleminin, Avrupa Birliği’nin soğuk sıkım tanımında belirtilen sıcaklık eşiği olan 27 ºC’nin altında gerçekleştiğini belirtti.

“Amacımız, ABD pazarına ultra premium olmayan bir fiyata çok yüksek kaliteli yağ sunmak. Bu ürünü, uygun fiyatlı bir premium ürün olarak konumlandırdık.”

Solara Estate, tüketicilere doğrudan satış yapmasa da De Nicolò, yarım litrelik bir şişenin tavsiye edilen perakende fiyatının 20 dolar (17,80 avro) olduğunu söyledi. Fiyatın, en yüksek fiyatları ödemeden premium zeytinyağı arayan, lezzet ve sağlık bilincine sahip orta sınıf tüketicilere hitap etmesini umuyor.

Şirket, New York, Connecticut ve Florida’daki distribütörlerle çalışmaya çoktan başladı.

Solara Estate, yerel yetiştirme koşullarına uyumları ve birbirini tamamlayan lezzet profilleri nedeniyle seçilen dört zeytin çeşidini — Arbequina, Arbosana, Coratina ve Koroneiki — yetiştiriyor. (Fotoğraf: Solara Estate)

“Elbette bu düşük bir fiyat değil. Hâlâ yüksek bir fiyat, ancak… bu fiyat, sulama, erken hasat, azot ve nakliye maliyetlerimizi karşılamamıza olanak tanıyor. Bu sayede yüksek kaliteli zeytinyağı üretmeye devam edebiliyoruz.”

De Nicolò, Arjantin’in dalgalı ekonomisinde bu maliyetleri kontrol altında tutmanın hâlâ bir zorluk olduğunu kabul etti.

2023 yılında Javier Milei’nin seçilmesinin ardından, hükümeti üç haneli enflasyonla mücadele etmek amacıyla harcama kesintileri, ithalat düzenlemelerinde değişiklikler ve döviz kontrollerini gevşetmeye yönelik önlemler aldı. Bununla birlikte, zeytin üreticilerinin üretim maliyetleri artmaya devam etti.

“Arjantin’de enerji ve işgücü giderleri de dahil olmak üzere maliyetler artıyor. Genel olarak, işletme maliyetleri oldukça pahalı hale geliyor,” dedi De Nicolò.

“Enerji konusu özellikle endişe verici çünkü sulamaya bağımlıyız ve kuyulardan su pompalıyoruz; bu da çok fazla elektrik tüketiyor,” diye ekledi. “Güneş panellerine yatırım yapmak gibi alternatifleri değerlendirmeye başlıyoruz.”

Ülkenin uzun süredir devam eden ekonomik zorluklarına rağmen De Nicolò, hükümetin bazı reformlarının uzun vadede iş koşullarını iyileştireceği umudunu dile getirdi.

Bu arada şirket, artan maliyetleri telafi etmek için ABD ve Avrupa’ya yapılan ihracata odaklanıyor. Dolar ve euro cinsinden elde edilen gelir, hasat ekipmanları da dahil olmak üzere üretim girdilerinin finansmanına yardımcı oluyor.

“Sonuçta her şey, yağımızdan elde edebileceğimiz fiyata bağlı,” dedi. “Bu, artan maliyetlerimizi karşılamamıza yardımcı oluyor. Kolay değil, ancak doğru yönetimle kârlı bir işletme yürütmek mümkün.”

Zorluklara rağmen, La Colorada 2026 yılında 150.000 litre zeytinyağı üretti.

Öğütme öncesinde zeytinlerin özenle seçilmesi, La Colorada’nın ödüllü Solara Estate zeytinyağının kalitesini korumasına yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Solara Estate)

“İyi bir hasat oldu,” dedi De Nicolò. “Son yıllarda, bu durumu azaltmak ve daha istikrarlı bir üretim elde etmek için tarımsal uygulamalar üzerinde çalıştığımız için, verim dalgalanması pek yaşanmadı.”

“Bu, esas olarak budama ve sulama dahil olmak üzere tarla yönetimini içeriyor. Bazı çeşitler, diğerlerine göre verim dalgalanmasına daha yatkındır,” diye ekledi. “Budama ve diğer tarımsal uygulamaları her çeşide uygun şekilde ayarlayarak, daha istikrarlı bir üretim sağlamaya çalışıyoruz. Elbette hâlâ bir miktar alternatif verimlilik sorunu var, ancak yıllar arasındaki dalgalanmaları azaltıyoruz.”

2027 hasadına altı aydan az bir süre kaldığından, önümüzdeki aylarda bahçelerdeki koşullar bir sonraki mahsulün hem miktarını hem de kalitesini belirlemede önemli bir rol oynayacak.

De Nicolò, şimdiden gelecek yılki NYIOOC Güney Yarımküre yarışmasına katılmayı planlıyor.

“Kesinlikle katılmaya devam edeceğiz,” diye sözlerini tamamladı.