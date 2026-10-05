研究追溯了哈恩地区2000年前的橄榄种植历史

一项为期两年的考古研究将哈恩地区的橄榄种植历史追溯到了大约2000年前，将橄榄种植的扩展与罗马统治联系起来，并揭示了先进农业实践的证据。

一项关于哈恩地区橄榄种植起源的为期两年的研究于今年夏天结束，研究成果在省会城市举行的首届橄榄种植考古学会议上进行了展示。

研究人员运用包括稳定同位素分析在内的多种技术，发现了该地区橄榄种植历史可追溯至约两千年前的证据，其扩张轨迹与罗马帝国在伊比利亚半岛的扩张进程密切相关。

到公元前1世纪，该地区的农民可能已经开始系统地使用有机肥料。

这项由哈恩大学研究员伊娃·玛丽亚·蒙特斯·莫亚（Eva María Montes Moya）领导的研究，重点考察了该省古罗马遗址的考古遗存，包括埃尔·塞罗·德·拉·阿塔拉亚（El Cerro de la Atalaya）和埃尔·塞罗·德·洛斯·维恩托斯（El Cerro de los Vientos）——该地区部分最古老的橄榄种植坑已在这些遗址中得到记录。

研究人员利用稳定同位素分析（特别是碳-13和氮-15），重建了长达1000多年的农业历史。这项研究首次获得了西地中海地区生长缓慢的木本植物的同位素记录。

对考古遗存的分析还提供了有关自然土壤和水文条件的信息，以及农业实践随时间推移的变化情况。

据研究人员称，伊比利亚半岛的橄榄种植逐渐蔓延，其轨迹与罗马帝国在该地区的扩张密切相关。

“从公元1世纪起，我们在卡斯图洛（Cástulo）和马罗基斯·巴霍斯（Marroquíes Bajos）等地发现了橄榄油生产的直接证据，”蒙特斯·莫亚（Montes Moya）说道。

这一时期紧随公元前19年罗马征服伊比利亚半岛之后，该地区逐渐融入罗马帝国。罗马的行政、经济和领土体系在随后的几个世纪里一直占据主导地位。

例如，卡斯图洛是奥雷塔尼亚的一座重要罗马城市，该地区历史上与奥雷塔尼人密切相关。该地区后来成为帝国的重要商品来源地，包括矿产和橄榄油。

这项研究不仅揭示了西班牙橄榄种植的历史脉络，还发现了先进且有组织的农业实践证据。

例如，对稳定氮同位素的分析表明，到公元前1世纪，农民可能已经开始系统地施用有机肥料。研究人员表示，这一发现表明，即使在罗马大规模农业体系确立之前，伊比利亚半岛的农业知识就已经相当发达。

研究人员还考察了研究时段内的环境条件，发现从罗马时期到中世纪，水资源供应存在显著波动。

水资源较为充沛的时期——包括罗马帝国早期以及后来的埃米尔国和哈里发时期——恰与多个遗址中橄榄种植更为集约的阶段相吻合。

但总体而言，证据表明水资源长期匮乏，这种状况与当今西班牙许多传统雨养橄榄园所面临的状况颇为相似。

本次会议由伊比利亚考古学大学研究所主办，蒙特斯·莫亚担任科学协调人。

组织方表示，他们希望此次会议成为一系列活动中的首场，旨在向更广泛的受众传播橄榄种植研究成果，并增进公众对橄榄种植及其历史的了解。