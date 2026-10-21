达尔马提亚橄榄种植者凭借完美表现获表彰

克罗地亚斯普利特-达尔马提亚县的橄榄油生产商在2026年纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上，其参评的全部25款产品均斩获奖项，这促使该地区官员承诺将继续支持该行业。

在2026年纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上，克罗地亚斯普利特-达尔马提亚县的25件参赛作品全部获奖后，当地官员对该县的橄榄油生产商进行了表彰。

该县的生产商共斩获17枚金牌和8枚银牌，为克罗地亚橄榄油生产商的出色表现做出了贡献——克罗地亚全国共获得128项奖项，其中包括103枚金牌和25枚银牌。

“在品质方面，我们是世界上最稳定的国家。 ”——扎达尔的酿酒师菲利普·埃尔切格

克罗地亚在奖项总数上排名第二，仅次于意大利——后者共获得166个奖项，其中包括121枚金牌和45枚银牌。希腊以106个奖项位列第三，随后是获得94个奖项的美国和获得85个奖项的西班牙。

“我们位居世界第二，”来自斯普利特-达尔马提亚县的橄榄种植者兹拉塔·舒尼奇说道。

克罗地亚生产商的获奖率也尤为突出。在提交的144款橄榄油中，有128款获奖，获奖率高达近89%，而意大利的获奖率仅为79%。

地方官员表彰生产商

对于斯普利特-达尔马提亚县的橄榄油生产商而言，这一认可尤为重要：他们提交的全部25款橄榄油均斩获奖项。

“这些奖项对我们意义重大，”舒尼奇说道，“我们希望生产出品质更佳的特级初榨橄榄油。这是我们的生活动力，我们全身心投入其中，而这些奖项给了我们巨大的鼓舞。”

斯普利特-达尔马提亚县县长布拉泽恩科·博班为获奖生产商举办了招待会，祝贺他们的成就，并重申了该县支持该行业的承诺。

在纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上取得的完美获奖率，让达尔马提亚橄榄种植者获得了广泛认可，尽管成本上涨和廉价进口产品的竞争正威胁着该行业的盈利能力。

博班重点介绍了达尔马提亚四个县领导人发起的一项倡议，旨在保护并强化优质达尔马提亚橄榄油的区域特色。

他还呼吁加强推广力度，并促进种植者与农业专家之间的密切合作，以共同塑造该行业的未来，包括灌溉系统建设以及受野火破坏地区的生态修复。

大部分烧毁的土地此前曾被松树林覆盖。在气候条件不断变化的背景下，种植者支持在适宜区域种植橄榄树，而非恢复松树林。

博班表示，该县将继续为购买橄榄树及其他果树苗木提供资金支持。他鼓励种植户定期申请县政府的援助项目。

据博班介绍，斯普利特-达尔马提亚县已通过一项将持续实施的计划，资助了超过400万株地中海果树、橄榄树和葡萄藤的种植。

传统生产面临市场压力

克罗地亚橄榄种植者与橄榄油生产者协会主席伊维卡·柳本科夫呼吁加强对达尔马提亚橄榄油的营销，并改善被忽视农田的灌溉条件。

他表示，国际竞赛为生产商提供了宝贵的展示机会，但参赛费通常需由种植者自掏腰包支付。

尽管各县政府已提供财政援助，但柳本科夫认为，若能加大对参赛费用的支持力度，将有助于提升达尔马提亚在国际市场上的知名度。

他还警告称，随着更便宜的进口产品在克罗地亚市场占据一席之地，国内生产商销售橄榄油正变得越来越困难。柳本科夫对部分进口产品的质量提出质疑，并表示传统生产方式是导致本地橄榄油价格较高的原因之一。

当被问及部分伊斯特拉半岛橄榄油价格高达每升40欧元时，他指出克罗地亚橄榄油生产具有劳动密集型特点。

与西班牙、意大利及其他地中海国家的大型生产商不同，许多克罗地亚种植者高度依赖人工劳动。据柳本科夫介绍，仅采收环节就占橄榄油最终价格的40%至50%。

虽然机械化可以降低成本，但他坚持认为，手工采摘能让种植者仔细挑选果实，并保持高品质标准。

质量重于数量

克罗地亚的两大主要橄榄种植区——伊斯特拉和达尔马提亚——每年合计产量估计为3,500至5,000公吨橄榄油，仅占西班牙130多万公吨产量的极小一部分。

尽管规模存在差异，但克罗地亚生产商认为，他们在国际竞赛中的表现证明了其橄榄油的实力和稳定性。

“在品质方面，我们是世界上最稳定的国家，”来自扎达尔的酿酒师菲利普·埃尔切格表示。

在2026年纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上，伊斯特拉及其邻近的克瓦尔纳地区共斩获54项大奖，其中包括51项金奖。达尔马提亚的四个县合计获得74项大奖，其中包括52项金奖。

这些成绩也反映了克罗地亚各生产商的持续成功。伊斯特拉半岛的生产商Avistria在种植者提及的国际竞赛排名中位列第八，而达尔马提亚的生产商伊维卡·弗拉特科维奇自2017年以来已在纽约累计获得25项奖项。