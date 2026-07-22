欧盟批准向农民提供5.4亿欧元的紧急援助

欧盟批准了5.4亿欧元的紧急农业援助，并为应对化肥和能源成本高企的各国政府扩大了融资渠道。

欧洲农民可获得的资金正在增加，而各成员国在决定资金分配方式以及哪些农业部门和生产者最迫切需要支持方面将拥有更大的自主权。

为应对因中东危机而持续居高不下的化肥和能源成本，欧盟正从其农业储备金中拨付5.4亿欧元，该储备金是一项用于应对重大农业危机的应急基金。

欧盟还通过了监管改革，赋予各国政府在使用“共同农业政策”（CAP）资金方面更大的灵活性。共同农业政策是欧盟主要的农业补贴和农村发展资金体系。

这些修订允许各国政府向农民预付补贴、重新调配现有资金并建立临时流动性支持机制。

7月17日，各成员国批准了欧盟委员会关于向所有27个欧盟成员国分配5.4亿欧元的提案。

法国将获得1.071亿欧元的最大份额，其次是波兰（6660万欧元）和德国（6030万欧元）。

在欧盟的主要橄榄油生产国中，西班牙将获得5020万欧元，意大利4560万欧元，希腊2080万欧元，葡萄牙950万欧元，塞浦路斯150万欧元。

这项危机应对措施为各国政府提供了相当大的自主空间，使其能够自行设定优先事项。各国政府可动用国内资金对欧盟拨款进行补充，补充金额最高可达欧盟拨款的200%。

欧盟委员会表示，这笔资金旨在补偿因化肥和能源成本上涨而遭受经济损失最严重的农民。

各成员国必须采用客观且非歧视性的标准来确定优先事项，避免扭曲市场，并确保农民不会因同一笔损失获得重复补偿。

各国政府将确定哪些生产者受影响最严重、每人可获得多少补偿，以及是否应优先考虑特定行业、产品或生产体系。

各国援助计划的具体设计将决定橄榄种植园是否符合资格，以及其补助金额如何计算。

成员国必须在2027年2月28日前发放紧急援助。欧盟委员会表示，由于农民很快就要为2027年生产季做出采购和生产决策，因此需要迅速采取行动。

除这5.4亿欧元的拨款外，欧盟理事会还通过了一项单独的法规，扩大了各国政府在现行共同农业政策（CAP）框架下可采取的措施范围。

尽管这两项措施依赖不同的资金渠道，但均属于欧盟应对化肥和能源成本上涨的更广泛应对措施的一部分。

该条例在农村发展计划框架内设立了一项临时流动性支持计划，旨在帮助受化肥及其他生产成本上涨影响最严重的农民。

该计划可利用欧洲农业基金农村发展计划（EAFRD）中原本可能未动用的资金进行资助。

根据新计划，欧洲农业基金（EAFRD）可为符合条件的公共支出提供最高65%的资金支持。成员国可提供额外国家资金，金额最高可达欧洲农业基金（EAFRD）拨款的200%。

为加快资金发放并减少行政工作量，支持款项可按每公顷固定金额支付，并通过各国的《共同农业政策》战略计划实施。

对于2026年申报年度，该条例将直接支付的最高预付款比例从70%提高到75%，并允许成员国比往常更早发放这些款项。

各国政府还可调整2027年的直接支付分配额度，以反映国家优先事项及其农业部门不断变化的状况。

这些最新措施紧随欧盟近期暂停对多个国家进口的氨和尿素征收关税之后。此举旨在增加氮肥供应并降低进口成本。

虽然暂停关税的措施旨在稳定化肥价格和保障供应，但新批准的财政措施则力求通过直接援助、预付款以及在农业资金使用方面提供更大灵活性，来缓解农民目前所面临的压力。

欧盟委员会将这些举措描述为一项更广泛化肥行动计划的一部分，旨在加强国内生产、实现供应多元化，并降低欧洲受地缘政治和能源市场动荡影响的风险。

农业组织敦促各国政府在获得欧盟批准后迅速落实切实可行的国家援助计划。

爱尔兰农民协会主席弗兰西·戈尔曼近日向欧洲议会议员表示，这项5.4亿欧元的提案尚未为农民带来切实的支持。

他警告称，农民在为2026-27生产季采购化肥前需要明确的政策保障，并呼吁采取协调一致的欧洲应对措施，而非各自为政的国家行动。

代表农民和农业合作社的欧洲伞形组织“欧洲农业与农村发展委员会”（Copa-Cogeca）估计，仅欧盟对化肥征收的碳边境税，就将在2026年使农民蒙受8.2亿欧元的损失。

该组织呼吁立即采取保障措施，提高市场透明度，并制定相关措施以确保2027年的化肥供应。

欧盟理事会表示，这些措施旨在为成员国提供工具，以便其提供紧急、有针对性的援助，同时鼓励更高效地使用化肥，并采用生物基、低碳和循环经济的替代方案。

《共同农业政策》条例的立法程序现已完成。该条例将在《欧盟官方公报》公布后的次日生效。