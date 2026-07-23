伊斯特里亚的一位橄榄油生产商围绕教育与可持续发展打造橄榄油旅游项目

布里斯特将橄榄园游览、感官教育和当地美食相结合，全年为游客介绍伊斯特里亚南部地区的橄榄油生产过程。

在沃德尼亚（Vodnjan）周边的山丘上——这座位于伊斯特拉半岛南部的城镇拥有数百年橄榄种植传统——一家家庭农场正在改变游客与特级初榨橄榄油的互动方式。

布里斯特农场将当地历史、热情好客与教育性游览相结合，已成为该地区蓬勃发展的橄榄油旅游业中的先行者之一。

“当你完整地讲述故事，并建立在透明与真诚基础上的关系时，你便赢得了一位终身客户。 ”——普哈尔·奥格雷迪，

这处庄园俯瞰亚得里亚海和布里尤尼国家公园，游客可漫步于百年橄榄林中，体验导览式感官品鉴，品尝与当地美食的搭配，并下榻圣玛格丽特别墅（Villa Santa Margherita）。

普哈尔·奥格雷迪家族还在橄榄林中新建了一座多功能设施。

普哈尔·奥格雷迪家族成员在伊斯特里亚南部沃德尼亚附近布里斯特庄园合影。该庄园将橄榄种植、感官教育与乡村款待相结合，为游客提供沉浸式的橄榄油旅游体验。（摄影：玛丽娜·科西奇·特巴拉）

“新建筑将集橄榄油窖、灌装车间、当地果蔬加工区以及现代化的品鉴和零售空间于一体，”负责家族企业市场营销、品鉴和教育工作的莉娜·普哈尔·奥格雷迪（Lena Puhar O’Grady）说道。

从一次即兴漫步到全年活动项目

普哈尔·奥格雷迪拥有考古学和艺术史专业背景，目前与73岁的父亲西尔瓦诺以及丈夫保罗共同经营这家企业。

大约十年前，这个家庭开始提供橄榄油旅游体验，使他们成为伊斯特里亚地区最早进入该领域的生产商之一。如今已发展成系统化业务的这一项目，最初纯属偶然。

“这一切都始于两位来自挪威的游客，完全是即兴而为，”普哈尔·奥格雷迪说道，“在我们的店铺品尝完橄榄油后，他们问起我们的橄榄树究竟种在哪里。”

莱娜·普哈尔·奥格雷迪和保罗·奥格雷迪在沃德尼亚的Brist店铺内，这里是全家接待游客、带领他们进行导览品鉴并介绍其屡获殊荣的特级初榨橄榄油的地方。

“我丈夫当即主动提出开车带他们上山三公里，前往我们海拔150米、可俯瞰布里尤尼群岛的橄榄园，”她补充道，“他即兴为他们做了一次导览，讲述了我们的家族历史和种植方法。”

“他们感到无比欣喜，这正是让我们意识到，人们所寻求的正是这种直接联系的契机，”普哈尔·奥格雷迪继续说道。

如今，这座庄园全年提供各类体验项目。其入门级的“漫步与品鉴”体验活动在旅游旺季前后均可参加，包括刮风或下雨的日子。

此次游览涵盖了伊斯特里亚地区2000年的橄榄种植历史，以及种植和采收方法。行程还包括参观毗邻橄榄林的13世纪圣玛格丽特教堂。

教育性徒步结束后，游客将在沃德尼亚（Vodnjan）的Brist商店参加由向导带领的感官分析活动。

烛光下的教育体验

在6月至9月的夏季旅游旺季期间，庄园推出其标志性的晚间活动——“橄榄树下的夜晚”。

活动于黄昏时分开始，以一场穿行于橄榄林间的互动式环形漫步拉开序幕。游客将了解从罗马时代沿用至今的农业实践，直至再生农业和可持续农业的各种方法。

修复后的干砌石墙和“卡祖尼”（kažuni，传统石制田间庇护所）沿小径两侧排列。这两者都是伊斯特里亚文化遗产的显著象征，与被联合国教科文组织认可的传统密切相关。

“我们尽量不强行推销商业产品，”普哈尔·奥格雷迪说道，“相反，我们致力于成为南伊斯特拉地区的形象大使，并展示小型农场的重要性——在这里，生产者能够对整个生产过程保持完全的掌控。”

“我们不希望变成一家工业化运营的企业，”她补充道，“我们的主要目标是保持小规模、原汁原味和可持续性。”

随着夕阳在橄榄树上沉落，主活动正式拉开帷幕。橄榄林中没有人工照明，整个区域完全由烛光照亮。

宾客们齐聚沃德尼亚附近，参加布里斯特（Brist）举办的烛光活动“橄榄树下的夜晚”，通过导览品鉴、当地美食搭配和故事讲述，让游客深入了解伊斯特拉的橄榄种植传统。（摄影：玛丽娜·科西奇·特巴拉）

在此氛围中，普哈尔·奥格雷迪（Puhar O’Grady）带领大家进行了一场感官品鉴，主打的是布里斯特家族的旗舰产品——特选初榨橄榄油“Brist Exclusive Selection”。

该品牌曾荣获多项大奖，包括纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）的金奖。

在品鉴会上，来宾们通过识别果香、苦味和辛辣感等积极特性，学习如何评估特级初榨橄榄油。

品鉴结束后，还进行了一场更轻松的搭配体验，搭配来自附近家庭农场的食物，佐以沃德尼亚（Vodnjan）产的起泡酒。

“当你完整地讲述品牌故事，并基于透明和真诚建立起关系时，你便赢得了一位终身客户，”普哈尔·奥格雷迪说道。

“我们有来自英国、美国及世界各地的国际游客，他们多次重游此地，”她补充道，“尽管他们已经熟悉相关知识，但仍告诉我们，这个夜晚始终是他们伊斯特里亚之行的绝对亮点。”

更广阔的橄榄油旅游体验

为了将农业业务与住宿服务相结合，这个家庭开设了圣玛格丽特别墅（Villa Santa Margherita）。

这座度假别墅配有大型游泳池、户外夏季厨房和带顶棚的露台。室内设计将现代风格与传统元素融为一体，包括一个配有燃木壁炉的开放式起居区。

别墅还配备了设施齐全的厨房，以及带按摩浴缸和桑拿房的私人水疗区。

通过将橄榄油生产、消费者教育与乡村款待相结合，这家位于沃德尼亚（Vodnjan）的生产商开发了一种多元化的商业模式，旨在帮助一家小型地中海农场融入该地区的旅游经济。