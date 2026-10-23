联合国发布新的气候警告，地中海地区位列变暖速度最快的地区之列

联合国呼吁大幅削减温室气体排放以限制未来全球变暖，而最新研究则指出，地中海主要橄榄油产区出现了部分最显著的温度上升。

根据联合国环境规划署（UNEP）的一份新报告，全球平均气温预计将比工业革命前水平高出1.5°C以上。

“我们在气候问题上拖延了，因此我们不得不承认这个窗口已经关闭，但我们可以再次打开它，”联合国环境规划署执行主任英格·安德森对《金融时报》表示。“这是我们唯一能回归到某种程度仍可控的现实的途径。”

联合国环境规划署警告称，排放量的上升和当前的政府政策正使世界在本世纪走向2.8°C的全球变暖，这远超2015年《巴黎协定》设定的目标——即把温度上升幅度控制在远低于2°C的水平，同时努力将升温幅度限制在1.5°C以内。

该联合国机构指出，美国、中国和印度尼西亚的排放量都在上升。在美国，电力需求增加和燃煤发电量的回升，导致2025年该国温室气体排放量的绝对增幅在主要排放国中居首。

不过，联合国环境规划署（UNEP）勾勒出一条路径：全球气温将在本世纪中叶左右达到比工业化前水平高出1.7°C至1.8°C的峰值，随后在2100年前回落至1.5°C或更低。

要实现这一目标，必须大幅削减温室气体排放量，包括到2030年削减18%、到2035年削减45%、到2040年削减69%，以上均以2025年的水平为基准。

“温度超标并不意味着放弃。我们仍然可以将超标幅度控制在最小范围，并将超标时间控制在最短期限内——并在本世纪末将气温降回1.5°C以下，”联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示。

要回归1.5°C的目标，还需在本世纪内从大气中清除并永久封存约3200亿公吨二氧化碳，这相当于以2024年的排放水平计算，全球约八年的二氧化碳排放总量。

2026年5月发表在科学期刊《纯与应用地球物理学》（Pure and Applied Geophysics）上的一项独立研究发现，地中海盆地——该地区约占全球橄榄油产量的95%——变暖速度快于全球平均水平。

研究人员通过分析欧盟地球观测计划下属的“哥白尼气候变化服务”提供的温度数据，发现地中海地区几乎全境的月平均、季节平均和年平均气温均出现了具有统计学意义的升温。

2月、9月和11月是该地区仅有的三个月份，其相当大一部分区域（占比11%至25%）未显示出具有统计学意义的变暖趋势。

“变暖现象最显著的地区包括巴尔干半岛、土耳其、西班牙内陆和西北非，”研究人员写道。

这些地区包括世界上一些最重要的橄榄油产区。据国际橄榄油理事会统计，2024/25作物年度全球橄榄油产量达到约357万吨，其中仅西班牙一国就占了约142万吨。

“与11个更大范围的地区进行比较分析表明，地中海地区是全球变暖速度最快的地区之一，”研究人员补充道。“与20世纪中叶的基准相比，地中海和欧洲目前的年平均气温高出约1.4°C至1.5°C。”