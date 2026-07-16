普罗旺斯新开设橄榄油培训与品鉴中心

位于多米恩·德·拉·罗耶尔（Domaine de La Royère）的新中心将提供认证培训、感官体验工作坊，以及围绕质量、可持续性和橄榄旅游展开的各项项目。

位于法国南部吕贝隆地区奥佩德村的拉罗耶尔庄园（Domaine de La Royère）新开设了一家专业的橄榄油培训与品鉴中心。

该中心由L’HOVE（即“L’Huile d’Olive Vierge Extra”的缩写）与拉罗耶尔庄园的业主瓦莱丽和雅尼克·帕纳吉奥蒂斯合作建立。

L’HOVE由橄榄油专家塞西尔·勒·加利亚尔（Cécile Le Galliard）、塞西尔·克龙（Cécile Cron）和亚历山德拉·戈克伦-罗谢（Alexandra Gauquelin-Roché）共同运营。该组织表示，新设施将为橄榄油行业提供专业培训、消费者教育以及技术交流的机会。

该中心设有一间按照国际橄榄油理事会制定的规程配备的专业橄榄油品鉴室，以及用于感官工作坊的教室和活动空间。

相关课程将面向橄榄种植者、榨油商、分销商、厨师及其他食品行业专业人士开放。课程内容涵盖橄榄油产业链各阶段的技术培训，并提供经“法国职业资格认证机构”（France Compétences）认可的专业认证。

L’HOVE表示，在线课程计划于9月开课，作为该中心全年举办的线下课程的补充。

该组织还计划利用该场地开展与橄榄油质量、水资源管理、土壤健康以及橄榄油压榨副产品的生产性利用相关的讨论和应用研究。

其他研究领域预计将包括可持续生产、生物多样性、感官分析以及橄榄油旅游业的发展。

L’HOVE表示，该组织计划与大学、研究机构及国际组织建立合作伙伴关系，尽管具体合作细节尚未公布。

该基地的未来规划包括建立一个专门展示橄榄品种的树木园、一座实验性橄榄压榨厂，以及举办科学会议和开展合作研究项目。

该中心的创始人表示，该计划还将通过专业培训和技术实践交流，促进法国与其他地中海橄榄生产国之间的合作。