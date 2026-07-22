希腊橄榄种植量略有回升，但长期下滑趋势仍在持续

希腊统计局最新数据显示，2024年橄榄园用地面积小幅上升，结束了长达十年的下降趋势，尽管农民们警告称劳动力老龄化严重且该行业发展停滞。

根据希腊政府最新数据，尽管其他主要农作物种植面积有所减少，但该国的橄榄种植面积仍保持稳定。

希腊统计局（ELSTAT）上月发布的年度农业调查报告显示，2024年用于种植玉米、棉花和葡萄等主粮作物的土地面积有所缩减。 然而，橄榄种植面积则微幅上升，从2023年的692,480公顷增至2024年的695,050公顷，增幅为0.4%。

这些数据证实，橄榄仍是希腊永久性种植作物中远超其他作物的最受欢迎作物，其种植面积约为葡萄藤或核果类果树的十倍。

橄榄园目前约占该国总耕地面积的五分之一，而三分之一的希腊农民都从事某种形式的橄榄树种植。

专家指出，2024年的数据印证了一个长期趋势：希腊农民正在放弃包括谷物、烟草和玉米在内的传统农作物，转而种植利润更高的树木作物，主要是橄榄。

然而，从更长远的角度来看，情况则更为复杂。过去十年间，希腊用于种植橄榄树的总面积从2015年的747,660公顷缩减至2024年的695,050公顷，降幅超过7%。

自2015年起，橄榄园面积逐年萎缩，直到2024年出现0.4%的微幅增长，才终于扭转了这一下降趋势。

“希腊橄榄油产业正处于衰退之中，而政府却未采取任何干预措施，”希腊苗圃种植者协会负责人索蒂里斯·萨利斯表示。

“希腊大多数橄榄种植户都是老一辈人，且没有年轻一代接班的迹象，”他补充道，“虽然有些农户可能会转行种植橄榄，但不断上涨的成本已成为阻碍因素。我们看到全国各地的橄榄园都处于无人打理的状态。”

橄榄种植面积的减少，反映了希腊农业部门更广泛的衰退，其驱动因素包括人口结构疲软、农民培训不足、生产成本高昂以及天气日益多变。

分析人士估计，如果该行业要保持竞争力，未来几年内，约20万名65岁及以上的希腊农民将需要由年轻的接班人来接替。

“希腊农业正处于真正的转折点，”雅典Dianeosis研究与政策研究所的研究人员在2026年的一份行业分析报告中写道。

“该国拥有真正的优势：独特的土壤和气候条件、丰富的生物多样性、具有受保护原产地名称的高品质产品，以及在特定作物和畜牧养殖方面的悠久传统，”报告指出。

“另一方面，这些优势并不足以支撑农村发展，因为生产基础正在老化，土地仍处于碎片化状态，培训不足，基础设施匮乏，气候压力日益加剧，而且国家无法为农业部门的发展提供稳定的环境。”