巴西推出“优质”认证标志，以区分顶级橄榄油

随着生产商力图赢得消费者信任，并使国内橄榄油与进口竞争对手区分开来，巴西推出了一项新的认证计划，其质量标准远高于特级初榨橄榄油类别。

“如今，许多来自国外的产品几乎算不上特级初榨橄榄油。 我们的初衷是向市场推出超高端特级初榨橄榄油，并帮助巴西消费者了解真正高品质橄榄油的口感，”巴西橄榄油生产商协会（Ibraoliva）主席弗拉维奥·奥比诺（Flávio Obino）向《橄榄油时报》表示。

在巴西最大的橄榄油产地南里奥格兰德州，Ibraoliva 推出了“南里奥格兰德州原产地与品质优质认证”（Selo Premium Origem e Qualidade RS）项目，该认证体系将特级初榨橄榄油作为基准，同时甄选出符合显著更严格质量标准的橄榄油。

该计划现已进入第二个认证周期，针对在该州种植并压榨的橄榄所生产的特级初榨橄榄油单批次产品进行认证，其质量参数须超过该类别传统要求的标准。

根据该计划的规定，橄榄油加工厂必须在巴西农业部以及“Produtos Premium”（该州旨在认可高附加值本地产品的计划）进行注册。

评估标准涵盖橄榄产地、理化特性及感官品质。虽然特级初榨橄榄油的游离酸度上限为0.8%，但申请“优质认证”的橄榄油其游离酸度不得超过0.3%。

奥比诺还提到更严格的紫外线吸收参数，包括K232、K270和ΔK，同时感官要求为零缺陷，且无论果实是青色还是成熟，果香中位数评分必须至少为3分，这表明了油品的新鲜度，并符合高品质特级初榨橄榄油的标准。

申请时，生产商需从每个批次中提交两瓶250毫升的样品，使用无商业标签的Ibraoliva瓶，但需标明品牌、批号以及该油品是单一品种还是混合品种。其中一瓶用于分析，另一瓶作为对照样本保留。任何感官缺陷都会导致该批次被淘汰。

据奥比诺介绍，该计划的显著特点在于，认证印章授予的是单个批次，而非生产商整体。

“这一点至关重要，因为每个批次都必须可追溯，”奥比诺表示。“这里不存在‘印章倍增’的奇迹。 我有一批特定的橄榄油经过物理化学和感官分析，只有这一批次才能获得优质认证印章。生产商不能将该印章用于其他批次或未经认证的橄榄油。它必须是单一且可追溯的批次。”

奥比诺指出，这种做法避免了将奖项广泛应用于生产商整个产品线时产生的混淆。“有时人们会将他们最顶级的橄榄油送往国际比赛，获奖后却将该奖牌用于他们生产的任何橄榄油。而在我们的体系中，认证标志严格限定于可识别的特定批次，”他说。

对奥比诺而言，该认证标志不仅仅是一种营销工具。在进口产品仍占主导地位的市场中，这是建立国内橄榄油信任度并教育消费者的更广泛努力的一部分。由于巴西生产商无法在价格或销量上与大型外国供应商竞争，他表示该行业必须通过质量、可追溯性和消费者教育来实现差异化。

“我们的重点完全放在超高端产品上，”奥比诺表示。“目前，我们严格针对购买力较强的消费者，即那些愿意为差异化橄榄油买单的群体。”

这一战略引起了卡波利沃（Capolivo）等生产商的共鸣。该公司市场营销与传播总监卡罗琳娜·卡波阿尼表示，对于希望区分高品质巴西橄榄油的生产商而言，该认证“远不止是一个认证标志”。

“这是一项技术认可，证明了南里奥格兰德州生产的橄榄油品质卓越，同时也彰显了从橄榄园管理到榨油及灌装全过程所付出的努力，”她向《橄榄油时报》表示。

卡波阿尼指出，感官评估流程是该计划最大的优势之一。“橄榄油会由受过专业培训的专家进行分析，他们会核查果香、苦味和辛辣味等积极特性，并确认产品无缺陷，”她说道。 “这为消费者提供了额外保障，确保他们购买的产品符合严格的质量标准。”

她补充道，该认证标志还有助于改变“进口橄榄油天生更优”这一长期存在的观念。

“尽管历史上仍存在‘进口橄榄油更优’的观念，但随着巴西橄榄油在国际比赛中获得认可，并展现出可与世界顶级产品媲美的品质，这种看法正在发生改变，”卡波阿尼表示。“认证能提升公信力，为消费者提供可靠的参考依据，并增强人们对本土产品的信心。”

虽然本地产量仍然有限，但预计2026年产季将创下新纪录。“我们目前根本无法实现大规模工业化生产，”奥比诺表示。 “不过，我们今年有望打破巴西的历史纪录。全国产量预计将达到约150万升，超过我们最初预测的100万升。”

“对我们来说，这意义重大，因为我们之前的纪录是64万升，”他补充道。“与我们之前的最佳成绩相比，增长了100%以上，但即便如此，我们也最多只能占全国橄榄油消费量的2%。”

他认为，这种有限的市场份额恰恰印证了“优质认证”背后的逻辑。“如果我们能在这类消费群体中占据巴西消费量的2%，那么将剩余的98%留给普通超市货架上的普通橄榄油，对我们来说完全没问题，”奥比诺表示。

他补充道，尽管零售商仍专注于销量，但消费者的反响令人鼓舞。“我们的评估显示，消费者对‘优质认证’标识的反应非常积极，”他说，“然而，零售商依然关注销量，而这正是我们无法提供的。”

“幸运的是，我们的消费者正在提升认知，这种转变已成定局。那些品尝过真正正宗橄榄油的人，不会再回去消费超市里那些商业进口产品了，”奥比诺说道。

欧洲也在进行着类似的讨论，当地的生产商和行业组织正在探索如何将超高端橄榄油与更广泛的特级初榨橄榄油类别区分开来。

“Ibraoliva非常希望与欧洲这一超级优质橄榄油运动接轨，以明确区分那些流入巴西的极低品质橄榄油——这些产品在某种程度上阻碍了我们当地超级优质橄榄油市场的发展，”奥比诺表示。

奥比诺将气候变化描述为“巨大的挑战”，并指出“巴西的条件对橄榄种植完全不利”。

“在生产商最集中的南部地区，湿度很高，且冬季缺乏持续的寒冷天气，”他说。

奥比诺表示，巴西生产商在榨油阶段的表现已相当出色，最大的挑战是在恶劣气候条件下确保橄榄园能产出稳定的果实。“至于第二阶段——加工过程，我们的成果已经非常出色，”他说。 “我们的橄榄采收时间比通常要早得多；这意味着橄榄油产量较低，但能使油品具有更高的稳定性、保质期和化学品质。”

他还强调了通过与乌拉圭橄榄协会建立合作伙伴关系、获得拉丁美洲和加勒比开发银行（CAF）的支持，以及与国际橄榄理事会研究人员开展潜在合作，来加强科学技术专长的各项努力。

“我们的战略并非要满足所有人的所有需求，”奥比诺总结道，“而是要证明巴西能够生产超高端橄榄油，并且消费者能够识别出这种产品。”