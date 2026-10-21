巴西生产商对橄榄油卓越品质的长期追求终获回报

经过近三十年的探索，Tenuta do Bosque 斩获了四项纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）奖项，这不仅标志着其创始人迈出了重要一步，也标志着巴西新兴橄榄油产业的发展迈出了重要一步。

巴西生产商Tenuta do Bosque首次参加2026年NYIOOC世界橄榄油大赛，凭借三款单一品种橄榄油和一款混酿橄榄油，斩获两枚金牌和两枚银牌。

对于创始人罗热里奥·赫迈斯（Rogério Khmayis）而言，这一成就标志着近三十年来农业研究、实验、欧洲考察以及对橄榄树毕生热忱的集大成之作。

“我出生在中东的一棵橄榄树下。母亲因害怕战争期间的轰炸，常躲在一棵千年橄榄树下避难，”赫迈伊斯告诉《橄榄油时报》。 “我去意大利攻读兽医学时，到处都能看到橄榄树，那时我就梦想着拥有自己的农场。当我来到巴西后，我不禁疑惑：为什么这里几乎没有橄榄树呢？”

在南里奥格兰德州瓜伊巴的Tenuta do Bosque庄园，橄榄林绵延于起伏的丘陵之间。近三十年的试验探索，帮助这里建立起了一家屡获殊荣的橄榄油生产基地。

克马伊斯的青年时期有一段是在西西里岛度过的，他在墨西拿学习兽医专业，住在米拉佐附近，那里橄榄林、葡萄园和柑橘园构成了农业景观。

“那里有阳光，有水源，应有尽有。虽然有葡萄园，就像在意大利一样，但就是没有橄榄树，”他回忆道。

“当我问当地人为什么不种橄榄时，他们告诉我这根本行不通。但我一直追问：既然乌拉圭、智利和阿根廷这些条件相似的国家都能生产橄榄，我们为什么不能在这里种呢？”

到20世纪90年代末，赫迈伊斯开始在南里奥格兰德州瓜伊巴的自家土地上尝试种植橄榄，那里也是他饲养牛和山羊的地方。

“大家都觉得我疯了。他们叫我‘o louco da oliveira’，也就是‘那个疯狂的橄榄树人’，”他说，“没人相信这些树能在这里生长。我既没有技术，也没有经验，当我寻求帮助时，人们根本没把我当回事。”

在巴西南部瓜伊巴的“Tenuta do Bosque”庄园，成排的葡萄藤沿着山坡绵延开来。在这里，橄榄种植是多元化农业经营的一部分，该经营还包括葡萄园和牧场。

克马伊斯从意大利和中东引进了幼龄橄榄树，并在不同土壤中进行试验。有一次，他将约500棵幼苗带到巴西，结果损失了近一半。

“我花了十年时间尝试，”他说，“我曾四处询问人们，能否在他们家附近种几棵树，这样我就能测试不同的土壤，并了解植物的反应。我引进了许多树苗，也送出了不少。”

弗兰托伊奥（Frantoio）是他最早尝试的品种之一，但该品种对低温处理的要求带来了不小的挑战。在一位意大利专家的建议下，他开始尝试阿尔贝基纳（Arbequina）品种，后来又引进了皮夸尔（Picual）和希腊品种科罗内基（Koroneiki）。

如今，“Tenuta do Bosque”庄园管理着约50公顷的橄榄园，另有20公顷正在种植中。赫迈伊斯表示，该庄园拥有约3,000棵成熟且高产的橄榄树，此外还经营着葡萄园和牧场。

除了主要品种外，该农场还在试验纳巴利（Nabali）——一种在黎凡特地区（尤其是巴勒斯坦和约旦）种植的传统橄榄品种。

“它的优雅气质和绝佳风味堪称非凡，”赫迈伊斯说道。目前产量仍有限，庄园将大部分产出的橄榄油用于调配混合油。

橄榄园采用无灌溉种植方式，依靠当地的降雨和自然坡度地形来排水。

多年来，由于附近缺乏榨油设施，该庄园无法完全掌控其橄榄油的生产。

“我们不得不把橄榄运到200公里外的地方进行加工，”赫迈伊斯说道。 “这工作量巨大。有时我甚至觉得，不如把橄榄卖掉，只生产少量橄榄油。直到去年，买走我橄榄的人才是那些获奖者，”他补充道。

夕阳西下，映照着位于巴西南部瓜伊巴的Tenuta do Bosque橄榄园，创始人罗热里奥·赫迈斯在这里花了近三十年时间发展橄榄种植业。

随着庄园投资建设一座现代化橄榄压榨厂并于2026年投入运营，局面发生了转机。该设施每小时可加工1,500公斤橄榄，使公司能够直接控制榨油过程，并大幅缩短从采摘到压榨的时间。

“现在，我们采摘橄榄后，两小时内就能开始榨油，”赫迈伊斯说道，“这改变了橄榄油的品质。正因如此，我们才对在纽约获得金奖感到如此高兴。这是我们辛勤工作的成果。”

其他生产商已表示有兴趣使用该庄园的设备，Tenuta do Bosque计划从下个收获季开始向他们开放其榨油设施。

尽管新建了榨油厂，但高昂的能源成本、季节性修剪工人的短缺以及难以预测的天气仍然是重大挑战。

“坦率地说，最大的问题是气候和水资源，”他说，“我们遭遇了过多的降雨。9月和10月因橄榄树开花期而尤为重要，过量的降雨会损害产量。”

尽管如此，赫迈伊斯仍将2026年产季描述为该地区近代史上最好的收成之一，这与巴西橄榄油产量整体回升的趋势相一致。

应对这些挑战还需在技术和专业知识方面进行投入。克马伊斯表示，在巴西，采收设备的成本可能是欧洲的数倍。该公司还引进了无人机用于农业作业。

“如果用拖拉机，某些农事处理可能需要十天，”他解释道，“而使用无人机，我们只需一两天就能完成。”

他还强调了专业农艺知识的重要性——在他开始试验时，当地几乎无法获得这类知识。

“橄榄不是玉米或水稻。你需要技术，需要经验，”赫迈伊斯说，“光上个课是不够的。你必须去那些种植橄榄已有数百年历史的地方，直接从那里的经验中学习。”

赫迈伊斯还调查了瓜伊巴的橄榄种植历史。

据赫迈伊斯介绍，早在20世纪50年代，当地人就已开始种植橄榄树，其中至少有一棵至今仍存活。他与一位朋友在阿雷格里港的一家博物馆进行的研究，发现了此前曾尝试将橄榄种植引入该市的历史记录。

他与当地政府合作，推动了一项在瓜伊巴公共场所种植100棵橄榄树的项目。他表示，目前已有17棵被种植，其余的则捐赠给了当地学校。

“我想让孩子们了解橄榄树是什么，”他开玩笑地说，“也许那样他们的父母就会开始购买橄榄油了。”

一名年轻游客在巴西南部的Tenuta do Bosque庄园观察刚采摘的橄榄。“我想让孩子们了解橄榄树是什么，”创始人罗热里奥·克马伊斯说道，“也许这样他们的父母就会开始购买橄榄油了。”

向消费者介绍橄榄树以及特级初榨橄榄油的品质，也是该庄园发展橄榄油旅游计划的核心内容。

负责统筹这些活动开发的克马伊斯之女亚斯敏·萨比奥尼表示，庄园此前已组织过采摘日活动，吸引了当地游客的浓厚兴趣。

“我认为人们正在学习，”她告诉《橄榄油时报》，“他们虽然还不完全了解不同橄榄油之间的区别，但学习的过程已经开始了。”

“当我们参加活动时，会提供每种橄榄油的品鉴，因为对许多人来说，橄榄油就是橄榄油，”她补充道。 “但当他们品尝不同种类时，总会说：‘我更喜欢这款，我更喜欢那款。’有些人偏爱果香浓郁的橄榄油，有些人则喜欢辛辣或风味更浓郁的。于是，他们开始形成自己的偏好。”

该公司正计划举办更多活动，内容包括橄榄油品鉴、美食搭配以及庄园参观。

“消费者因此可以发现优质的特级初榨橄榄油，并理解本地生产的高端产品的价值，”萨比奥尼说道。

“他们总得从某个地方开始，”她总结道。