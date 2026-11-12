克罗地亚橄榄种植者欢迎纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）决定承担奖项的海关费用

NYIOOC世界橄榄油大赛宣布调整向欧盟获奖者寄送奖项的方式，引入了新的海关文件，并承诺承担奖杯运输产生的费用。

此举源于克罗地亚橄榄油生产商的反馈，他们在收到国际大赛中赢得的奖牌和奖杯时，遭遇了意料之外的关税和进口增值税。

在2026年NYIOOC世界橄榄油大赛中，克罗地亚生产商共提交144份参赛作品，斩获128项奖项，其中包括103枚金牌和25枚银牌。克罗地亚在奖项总数上仅次于意大利位列第二，获奖率高达近89%。

然而，对于部分生产商而言，当奖项送达时，行政障碍和额外费用却削弱了他们获得国际认可的喜悦。

由于奖杯和奖牌是从美国寄出的，其制造价值必须在海关文件中申报。海关当局有时会将这些包裹归类为商业进口，从而产生关税和增值税账单。

根据欧盟理事会第1186/2009号条例，符合条件的荣誉奖项（包括具有象征性性质的奖章和奖杯），在提供必要证明且属于非商业性运输的情况下，可免征关税。

另一项规定——欧盟理事会第2009/132/EC号指令第58条——也为符合条件的荣誉奖项提供了类似的进口增值税减免。

但在实践中，确定是否符合这些免税条件有时却很困难。面对漫长的上诉程序以及奖项可能被退回寄件人的风险，许多生产商选择支付相关费用。

新的文件要求和财务保障

在媒体报道了克罗地亚及邻国获奖者面临的困难后，NYIOOC 组织者决定修订针对整个欧盟获奖者的发货程序。

现在，每批货物都将附有一份 NYIOOC 官方证书，以证明该奖项获得的国际认可，并标明相应的奖杯。增加这些文件旨在帮助海关当局将奖项与商业商品区分开来。

主办方还承诺承担奖品运输中可能产生的任何海关费用。

“随着这些调整，NYIOOC将承担获奖货物运输产生的任何关税，因此生产商无需支付这些费用，”NYIOOC世界橄榄油大赛总监柯蒂斯·科德（Curtis Cord）表示。“我们相信，这一决定连同新的海关文件，将使我们的获奖者免于承担不必要的费用和行政负担。”

这些措施旨在通过简化清关流程并保护收件人免受意外费用影响，为克罗地亚及包括斯洛文尼亚在内的其他欧盟国家的获奖者提供更大的确定性。

生产商对这一决定表示欢迎

克罗地亚橄榄种植者对这一公告表示欢迎，称这将减轻生产商的不必要负担——他们的获奖成果有助于在国际上推广该国的橄榄油产业。

来自达尔马提亚诺维格拉德的橄榄种植者伊维卡·弗拉特科维奇（Ivica Vlatković）是克罗地亚在NYIOOC赛事中获奖最多的参赛者之一，他将这一决定描述为向前迈出的重要一步。

“每位橄榄种植者都会对此表示欢迎，因为此前我们为表彰我们工作成果及所产橄榄油品质的奖项，竟被收取了额外费用，”弗拉特科维奇说道。

他强调，在国际比赛中取得的成功不仅为个体生产商赢得了认可，也为他们的县、地区乃至整个国家赢得了声誉。

“每年，我们都助力克罗地亚在世界橄榄油生产国中树立起‘优质橄榄油生产国’的形象，”他说。

弗拉特科维奇表示，他感谢组委会对实现卓越品质所需付出的努力给予的认可，并指出该赛事由国际顶尖的感官专家团队负责对橄榄油进行评审。

“令人遗憾的是，我们自己的国家竟然对那些旨在推广本国生产商产品质量的奖项征收关税，”他说。