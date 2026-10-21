阿根廷生产商凭借新鲜且屡获殊荣的橄榄油进军美国市场

凭借意大利的专业技术以及位于阿根廷安第斯山脉山麓的橄榄园，索拉拉庄园（Solara Estate）在北半球两个橄榄收获季之间，为美国消费者提供新鲜采摘、屡获殊荣的橄榄油。

在阿根廷西北部的安第斯山脉山麓，一个祖籍意大利南部的家庭正致力于填补美国市场的季节性缺口——当北半球的生产商距离下一次收成还有数月之遥时，他们向美国供应屡获殊荣的特级初榨橄榄油。

“索拉拉庄园”（Solara Estate）品牌的创始人亚历山德罗·德·尼科洛（Alessandro De Nicolò）表示，该品牌凭借其醇厚的混酿橄榄油在2026年纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上荣获金奖。他介绍，这项事业始于2010年代，当时他的叔叔在拉里奥哈种植了100公顷橄榄树。

“我们的目标是以非超高端的价格，将极高品质的橄榄油引入美国市场。我们将其定位为一款价格亲民的高端产品。 ”——索拉拉庄园创始人亚历山德罗·德·尼科洛

“大约15年前，我的叔叔开始与佛罗伦萨大学的一位教授共同研究这一构想，”他告诉《橄榄油时报》。

据德·尼科洛介绍，当时奇莱西托周边的大部分橄榄园——该地区如今已成为阿根廷橄榄油生产的中心——主要种植食用橄榄。

“他们想确定当地的地质、气候、水资源和土壤条件是否适合建立一个完全用于橄榄油生产的种植园，”他说。

最终，他们选定了四个品种——阿尔贝基纳（Arbequina）、阿尔博萨纳（Arbosana）、科拉蒂纳（Coratina）和科罗内伊基（Koroneiki）——这些品种因其对当地生长条件的适应性，以及能为混合油带来的独特风味而被选中。

如今，拉科洛拉达股份有限公司（La Colorada SA）每逢橄榄油产季，都会与来自巴里大学的专家合作调配特级初榨橄榄油。巴里大学位于德·尼科洛的家乡——意大利橄榄种植重镇普利亚大区的中心地带。

“选择这些品种各有原因，因为每种都有独特的风味特征，”德·尼科洛说。“例如，来自意大利的科拉蒂纳风味更为浓郁，多酚和抗氧化剂含量更高。”

“其他品种则具有不同的特性，”他补充道，“我们的初衷是先从这四个品种入手，观察它们的表现。最终，我们保留了全部四个品种，因为我们很喜欢这种风味的组合。”

这些橄榄园位于安第斯山脉山麓，海拔600米。德·尼科洛认为这里地理位置极佳：地势平缓有助于降低冬季霜冻风险，夏季日照充足，且湿度较低，从而有效抑制了真菌病害和虫害的威胁。

索拉拉酒庄位于阿根廷风景如画的74号国道沿线，靠近拉里奥哈省的奇莱西托。（照片来源：索拉拉酒庄）

主要缺点是降雨稀少，因此灌溉必不可少。尽管给橄榄树浇水会大幅增加生产成本，但这也帮助公司保持了稳定的产量和品质。

拉科洛拉达最初生产橄榄油，主要面向美国和欧洲市场进行散装销售。然而，随着索拉拉庄园的推出，该公司已将业务重心转向品牌化、高端橄榄油。

该公司还正在扩大产能，以便在两个收获季之间向北半球供应新鲜橄榄油，近期又新种植了200公顷橄榄树。

为保留橄榄的香气和酚类化合物，公司于4月初开始采收。（图片来源：索拉拉庄园）

索拉拉庄园目前提供两款产品：一款是面向餐厅和食品服务客户的3升装容器，另一款是500毫升装的获奖产品——由阿尔博萨纳（Arbosana）、科拉蒂纳（Coratina）和科罗内伊基（Koroneiki）橄榄品种混酿而成的橄榄油。

德·尼科洛表示，一旦公司决定推出零售装瓶装产品，参加纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）便成为顺理成章的一步。

“我们专门为美国市场开发了这个项目和索拉拉庄园（Solara Estate）品牌，”德·尼科洛说道，“大约一年前，我们开始研究哪些赛事最重要且最具公信力。”

“最终，我们出于多方面原因决定参加[纽约国际橄榄油大赛]：该赛事的知名度和声望，以及作为阿根廷生产商，我们希望从一个既非阿根廷也非南美洲、同时又是最负盛名的国际赛事之一中获得反馈，”他补充道。

据德·尼科洛介绍，国际认可度不仅增强了公司在与分销商谈判中的地位，还吸引了包括餐厅在内的大型客户的关注。

索拉拉庄园（Solara Estate）对橄榄油品质的追求核心在于快速加工和精心储存。其配备阿门杜尼（Amenduni）设备的现代化榨油厂紧邻橄榄园，确保橄榄在采摘后不到一小时内即可完成压榨。

索拉拉庄园使用阿门杜尼（Amenduni）榨油设备对特级初榨橄榄油进行冷压萃取，从而保留其香气和有益成分。（图片来源：索拉拉庄园）

“我们提早采收（通常在4月第一周），因此产量较低，”德·尼科洛表示。“所有工序都在我们的庄园内完成。从采收到压榨之间几乎没有时间间隔。”

“我们还配备了带氮气和温度控制功能的不锈钢储罐，”他补充道，并指出整个榨油过程的温度均控制在27 ºC以下——这是欧盟对冷榨定义所规定的温度阈值。

“我们的目标是以非超高端的价格，将品质极佳的橄榄油引入美国市场。我们将其定位为一款价格亲民的高端产品。”

尽管索拉拉庄园不直接面向消费者销售，但德·尼科洛表示，半升装瓶装的建议零售价为20美元（17.80欧元）。他希望这一价格能吸引那些注重口味和健康、追求优质橄榄油但又不愿支付最高价格的中产阶级消费者。

该公司已开始与纽约、康涅狄格州和佛罗里达州的分销商展开合作。

索拉拉庄园种植了四种橄榄品种——阿尔贝基纳（Arbequina）、阿尔博萨纳（Arbosana）、科拉蒂纳（Coratina）和科罗内伊基（Koroneiki）——这些品种因其适应当地生长条件且风味互补而被选中。（图片来源：索拉拉庄园）

“当然，这并不是一个低价。它仍然属于高端定价，但……我们的定价足以覆盖灌溉、早采收、氮肥和运输等成本。这使我们能够继续生产高品质的橄榄油。”

德·尼科洛承认，在阿根廷动荡的经济形势下，控制这些成本仍然是一项挑战。

2023年哈维尔·米莱当选后，其政府为应对三位数的通货膨胀，推出了削减开支、修改进口法规以及放宽外汇管制等措施。尽管如此，橄榄种植者的生产成本仍在持续攀升。

“阿根廷的成本正在上涨，包括能源和劳动力开支。总体而言，经营成本变得相当高昂，”德·尼科洛表示。

“能源问题尤为令人担忧，因为我们依赖灌溉，需要从水井中抽水，这会消耗大量电力，”他补充道，“我们正在开始评估替代方案，例如投资太阳能电池板。”

尽管该国长期面临经济困难，但德·尼科洛仍表示希望政府的某些改革措施能在长期内改善商业环境。

与此同时，该公司正通过重点开拓美国和欧洲市场来抵消不断上涨的成本。以美元和欧元计价的收入有助于支付生产投入，包括采收设备。

“归根结底，一切都取决于我们能为橄榄油获得的价格，”他说，“这有助于我们覆盖不断上涨的成本。虽然不容易，但只要管理得当，还是有可能经营一家盈利的企业。”

尽管面临诸多挑战，拉科洛拉达（La Colorada）在2026年仍生产了15万升橄榄油。

榨油前对橄榄的精心筛选，帮助拉科洛拉达庄园保持了其索拉拉庄园橄榄油屡获殊荣的品质。（照片来源：索拉拉庄园）

“今年是个好收成，”德·尼科洛说道，“近年来，我们几乎没有遇到过‘隔年结果’的问题，因为我们一直在推行农艺措施来减少这种现象，从而实现更稳定的产量。”

“这主要涉及田间管理，包括修剪和灌溉。某些品种比其他品种更容易出现隔年结果现象，”他补充道。 “通过调整修剪及其他农艺措施以适应每个品种的特性，我们正努力保持更稳定的产量。当然，隔年结果现象依然存在，但我们正在减少年际间的产量波动。”

距离2027年收获季不到六个月，未来几个月果园的生长状况将决定下一季收成的产量和品质。

德·尼科洛已计划参加明年的纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）南半球分赛。

“我们肯定会继续参赛，”他总结道。