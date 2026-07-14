无人机能拯救欧洲传统的橄榄梯田吗？

从水土流失测绘到采收运输，随着种植者们寻求应对劳动力短缺、水资源匮乏和生产成本上涨的切实解决方案，无人机技术正在橄榄园中得到广泛应用。

“作为农业数字化的一部分，无人机和精准农业可以成为提升传统山区橄榄园竞争力的关键杠杆，”西班牙JAV基金会主任阿古斯丁·安德鲁·加西亚（Agustín Andreu García）对《橄榄油时报》表示。

“幸运的是，欧洲终于意识到，自己一直在阻碍一项对欧洲农业竞争力至关重要的技术的发展 。”——阿古斯丁·安德鲁·加西亚，JAV基金会

JAV基金会是一家公共非营利性农业科技创新中心，总部位于西班牙南部哈恩省——该地区是欧洲最大的橄榄油产区。该基金会致力于在传统农业中推广数字技术和创业精神。

最新研究表明，无人机在评估地中海地区橄榄种植区的土壤退化状况方面可能发挥关键作用。

其他研究则强调了无人机在监测作物状况以及支持山区橄榄园精准管理方面日益增长的重要性。

种植者越来越多地将该技术应用于从病虫害防治、叶面施肥到灌溉管理等实际操作中。

安德鲁表示，数字农业正在帮助解决种植者在陡峭坡地和崎岖地形上作业时面临的一些最艰巨、最危险的任务。

“在山地橄榄园中，由于坡度和海拔落差显著，针对橄榄果蝇、橄榄蛾和孔雀斑病的植保处理，以及叶面施肥，对农民来说都特别艰辛、复杂，有时甚至很危险，”他说。

“无人机以快速、经济且有效的方式大大简化了这项工作，因为采用自动驾驶模式的无人机在斜坡或平地上都能同样高效地作业，”安德鲁补充道。

先进的无人机能够检测到害虫暴发和水分胁迫的早期迹象，使种植者能够更早地采取干预措施，并在水资源日益稀缺的地区优化灌溉。

“通过配备多光谱摄像头的无人机，可以在早期阶段检测到潜在的虫害爆发和水分胁迫情况，从而帮助优化灌溉用水——这一点在山区橄榄园中尤为重要，”安德鲁表示。

在最近的一项研究中，研究人员利用无人机摄影测量技术，为采用可持续耕作方式（包括使用覆盖物和生物炭）的区域创建了高分辨率数字地形模型。

研究人员分析了地形和管理变量如何影响土地退化。

无人机采集的数据解释了所测土壤侵蚀变异性的高达81%。研究人员发现，侵蚀主要受自然地形（尤其是坡度陡峭程度和坡长）以及植被覆盖的影响，而非特定的覆盖物或生物炭处理措施。

梯田式的橄榄园绵延在希腊克里特岛陡峭的山坡上。

在易受侵蚀的农业景观中，频繁的无人机监测为评估侵蚀模式和田间状况提供了前所未有的详细信息。

安德鲁还指出了目前仍处于开发阶段的新兴应用。

“对于具备运输能力的无人机，例如大疆Agras T70或T100，它们还能在因陡坡而难以进入的地区协助运输农作物，”他说。

从JAV基金会无人机操作员培训项目中脱颖而出的初创企业，已经开展了广泛的农业作业。

“这些作业包括植物检疫处理、液态和颗粒状叶面施肥、授粉、通过释放草蛉和绝育雄虫进行生物防治，以及多光谱监测和害虫监测，”安德鲁表示。“目前正在研究收获物运输作业。”

据xFarm Technologies公司的米格尔·科尔多瓦介绍，这些机遇已不再仅限于大型农业企业。

在最近举行的世界橄榄油大会上，科尔多瓦表示，数字平台如今使中型生产商能够实时监测地块、优化灌溉和施肥、检测橄榄果蝇侵染情况，并以前所未有的精度规划田间作业——这种精度此前对大多数种植者来说是无法企及的。

橄榄园中精准航空系统的日益普及，是向数字农业转型这一更广泛趋势的一部分。

大会公布的数据显示，2025年全球农业食品领域的数字创新投资增长了21%，达到115亿美元。

然而，安德鲁指出，目前仍存在重大障碍。

“主要挑战在于法规，”他说，“遗憾的是，尽管无人机喷洒的飘移范围极其精确，但欧洲立法至今仍未区分由无人机和飞机进行的空中处理作业。”

安德鲁指出，无人机喷洒的药雾范围仅约10米，而拖拉机喷雾机的喷洒范围约为40米，飞机的喷洒范围则约为150米。

在他看来，现行法规框架正在阻碍这项技术的推广，而该技术在地面机械难以操作或操作危险的地区本可发挥特别重要的作用。

“幸运的是，欧洲终于意识到，自己正在阻碍一项对欧洲农业竞争力至关重要的技术的发展，”安德鲁说道。

他指的是2025年底批准的监管改革，旨在推动各国法规朝着地面和无人机植保处理方式更加等效的方向发展。

其他阻碍因素还包括农村地区网络连接不佳、数字平台间互操作性有限，以及农民在文化层面的抵触情绪。

无人机采集的多光谱和热成像数据还能帮助生产者监测树冠健康状况和果实发育情况，从而为确定采收时机提供更科学依据。

然而，采集航拍数据仅是整个流程的一部分。种植者通常需要农艺师和专业服务提供商，将影像转化为切实可行的田间决策。

据JAV基金会称，这种技术方法是应对传统橄榄园所面临的多重挑战的重要一步。

“以无人机和精准农业为代表的数字农业对实现这一目标至关重要，但我们认为，要维护传统橄榄园的竞争力，需要采取涉及多个领域的跨学科解决方案，”安德烈乌表示。

这些领域包括改革欧盟的《共同农业政策》以加强对传统橄榄园的支持，以及加强产品差异化、道德标签、碳信用计划、再生农业、农光互补以及配备数字化设备的农业服务公司。

因此，无人机是更广泛努力的一部分，旨在让传统橄榄种植在气候变化、劳动力短缺和生产成本上升的背景下保持经济可行性。

安德鲁表示，种植者一旦亲身体验过这项技术，对无人机的态度往往会迅速改变。

“由于成本低、操作迅速且效果显著，无人机的采用速度非常快，”他说，“而且它还让人欲罢不能。一旦农户尝试过，就不会再回去使用拖拉机和传统喷雾器了。”