意大利在检查人员发现普遍存在违规行为后，加强了橄榄油监管

为期两周的检查行动查获了价值1030万欧元的货物，这促使各方呼吁加强管控、加快交易报告并实现数字化可追溯性。

意大利当局宣布将加强对橄榄油供应链各环节的检查力度。此前，一次短暂且有针对性的行动揭露了多起重大违规行为，包括将“灯油”冒充特级初榨橄榄油销售，以及数百吨产品缺乏完整文件。

“通过区块链或其他系统实现全面可追溯性，将是避免此类危机的途径。 ”——托马索·巴蒂斯塔，Copagri农民协会主席

7月前两周，农业食品产品质量保护和打击欺诈中央监察局（ICQRF）开展了167次检查，涉及108家经营者。检查人员发现17家经营者存在违规行为，并开具了30份处罚通知书。

检查人员采集了68份样本进行专项分析，并检查了超过500万公斤的橄榄油。此次行动共查获价值1030万欧元的违禁品。

最重大的发现包括：有30吨标榜为特级初榨橄榄油的产品，经实验室分析被归类为“灯油”（lampante），该类别未经精炼不适合人类直接食用。

官员们还暂时扣留了350吨橄榄油，因其无法提供充分的会计记录以证明其来源。另有270升橄榄油因不当使用受保护地理标志而被查扣。

部分调查结果已引发正在进行的刑事调查。

在公布上述数据的新闻发布会上，意大利农业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达宣布将发起一场更广泛的打击橄榄油欺诈行动。

该部表示，该行动将包括对生产设施、贸易公司、大型零售商和港口进行更多联合检查，同时增加抽样检测，并加强ICQRF、海关官员和公共卫生实验室之间的合作。

当局还计划更多地采用物理化学、感官、农药残留、分子及同位素检测方法。

据该部统计，2023年至2025年间，橄榄油检查量增长了21.1%，期间共开展了7,200多次检查。其中近2,500次专门针对标有“100%意大利特级初榨橄榄油”标签的产品。

农业组织对加强监管表示欢迎，但认为仅靠检查无法解决橄榄油从源头到最终消费者追溯体系中的薄弱环节。

“意大利的橄榄油可追溯体系存在不足，”农民协会Copagri主席托马索·巴蒂斯塔（Tommaso Battista）告诉《橄榄油时报》。

巴蒂斯塔指出，仍有大量外国橄榄油在入境时未经检测便流入意大利。

“一旦抵达目的地，遗憾的是，我们早就知道会发生所谓的‘魔法操作’，将普通橄榄油转化为特级初榨橄榄油，”他说，“显然，这涉及化学处理。这并非新鲜事，而是老生常谈。在这种情况下，橄榄油是通过化学处理变成特级初榨橄榄油的。”

为打击此类行为，Copagri提议为每批运往意大利的橄榄油建立“数字护照”制度，该制度将从出口国开始实施。

该电子记录将标明橄榄油的产地和类别，并包含货物入境前的相关检测数据。随后，这些信息将伴随该批次产品贯穿加工、仓储和包装的全过程。

Copagri提议采用区块链技术或其他数字系统，在整个供应链中创建并维护该“护照”。

据巴蒂斯塔介绍，瓶身上的条形码或类似代码最终将使消费者能够识别橄榄油的产地，甚至可能追溯到橄榄的采收地。

“这意味着，当货物抵达包装中心时，数据将无法被篡改，”巴蒂斯塔表示。“没有任何‘魔法’能将非特级初榨橄榄油变成特级初榨，也无法让非意大利产的橄榄油变成意大利产。”

多家农业组织认为，关键的一步是缩短在意大利国家农业信息系统（简称SIAN）中记录橄榄油交易的时间限制。

现行规定要求橄榄油贸易商必须在SIAN电子登记簿中记录采购及后续转手情况，包括每笔交易的具体时间。

橄榄必须在被第一家贸易商收购后的六小时内运抵榨油厂，并完成相应的登记记录。

该要求适用于种植者与贸易商之间、不同贸易商之间以及贸易商向榨油厂的交易。农业组织呼吁将这一及时记录原则更广泛地应用于榨油后的橄榄油。

他们认为，榨油后若能更快、更一致地进行记录，将使主管部门能够近乎实时地比对进口量、库存、榨油厂记录及后续交易。

这将有助于在产品沿供应链进一步流转之前，更容易地发现无法解释的差异。

Coldiretti 提出了一套与之密切相关的建议，旨在加强可追溯性框架。该农民协会希望实现公共数据库的互操作性，首先从海关数据入手。

该组织还呼吁主管部门将价格信息与可追溯记录进行交叉比对，以便更轻松地识别涉及市场价格、产品原产地、记录数量以及供应链流转情况的异常情况。

Coldiretti 要求增加港口和边境口岸的人员配置，并更广泛地使用核磁共振和同位素测绘技术。该组织主张，这些分析工具应被认可为司法程序中的有效证据。

“通过将海关和反欺诈监管机构的数据库与意大利农场的记录进行对接，我们将能够对整个系统实施有效管控，”橄榄种植者协会（Unaprol）主席兼Coldiretti副主席大卫·格拉涅里（David Granieri）向《橄榄油时报》表示。

格拉涅里呼吁建立一个以SIAN为模型的欧盟范围内的系统，将海关当局和ICQRF掌握的信息与农场记录及公司库存进行整合。

他表示，ICQRF的最新数据证明了针对性检查的价值。

“只要仔细查，就能发现问题，”格拉涅里说道，并特别提到了将“灯油”冒充特级初榨橄榄油销售的案例。

他认为，进口的灯油橄榄油因不适合直接食用，因此需要更严格的监管。他补充道，对其后续流向追踪不力可能会为欺诈行为提供可乘之机。

在欧洲层面，Coldiretti 呼吁修改海关规则——根据现行规则，即使原材料来自其他地方，食品仍可能被视为源自其最后一次实质性加工所在国。

该组织认为，食品应与其农业原料的产地保持更明确的联系。

巴蒂斯塔驳斥了“数字可追溯系统带来的额外成本必然使其难以实施”这一观点。

他表示，虽然部分费用可能由该行业承担，但合作社、加工厂和装瓶商越来越认识到，可验证的质量和原产地能在出口市场上带来附加值。

巴蒂斯塔以该合作社在阿布扎比不断扩大的供货协议为例，说明每批货物抵达后都会进行抽样检测，并将检测结果与出口商提供的分析证书进行比对。

“如果国外市场越来越重视质量，那么通过区块链或其他系统实现全面可追溯性，将是避免此类危机的途径，”他说。

巴蒂斯塔还将更可靠的追溯性与消费者在零售端面临的日益扩大的价格差异联系起来。

他表示，低价瓶装橄榄油可能确实含有来自欧盟不同国家的橄榄油混合物。但他认为，消费者需要更清晰的辨别工具，以将其与具有可追溯产地和生产记录的意大利特级初榨橄榄油区分开来——他指出，后者的生产成本要高得多。

他补充道，当不同产品都标有“特级初榨”这一名称时，许多消费者自然会选择最便宜的那款。更完善的追溯体系，辅以消费者教育，能够让产地和生产过程的差异更加清晰可见。

在加强监管和可追溯性的举措之外，政府还发起了一项宣传活动，该活动自7月11日起已在意大利国家广播电视公司（Rai）的电视和广播频道播出。

近年来，橄榄油生产商协会多次呼吁开展全国性的宣传活动，以提高消费者对橄榄油健康益处及其作为意大利美食主食的认识。

此次最新宣传活动鼓励消费者不要仅关注价格，而应更密切关注橄榄油的产地、生产方式以及标签所反映的质量信息。