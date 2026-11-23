“黎巴嫩橄榄油的高品质毋庸置疑，理应让全世界都知道，”位于黎巴嫩南部的屡获殊荣的Olivello品牌创始人达莉娅·亚辛（Dalia Yassine）对《橄榄油时报》表示。

她发表这番言论之际，黎巴嫩政府正重新关注该国的橄榄产业。农业部长尼扎尔·哈尼呼吁启动一项国家计划，以支持橄榄种植者、保障产品质量并打击欺诈行为。

成本已经高得离谱，高到我都不确定明年是否还能继续经营下去。 ——Solar品牌创始人卡里姆·阿尔萨尼奥斯

据黎巴嫩高级农业委员会官员称，本季橄榄收成预计将比上季增加30%以上。随着采收工作的推进，橄榄油出油率不断提升，该委员会和农业部目前均预测，2026/27作物年度的橄榄油产量将达到3万吨。

如果这一预测得到证实，将标志着橄榄油产量从近几个产季的低迷中实现大幅回升，使黎巴嫩的产量恢复到国际橄榄油理事会记录的2022/23产年的水平。

黎巴嫩南部的农户一直深受以色列军事行动的影响，该地区的橄榄园传统上占全国橄榄产量的30%至40%。此外，通货膨胀和供应链中断也推高了全国范围内的农业生产成本。

由于与以色列的边境关闭，黎巴嫩依赖与叙利亚的过境点进行陆路贸易。该国没有可运行的铁路，在某些地区，电网每天仅供电数小时。供应链高度依赖卡车运输，而贝鲁特仍是主要的海运门户。地区局势动荡也使国际海运变得复杂。

黎巴嫩北部屡获殊荣的Solar橄榄油品牌创始人卡里姆·阿尔萨尼奥斯表示，生产高品质橄榄油的成本正变得难以承受。

在黎巴嫩北部的“Solar”橄榄园里，工人们正在陡峭的山坡上手工采摘橄榄。创始人卡里姆·阿尔萨尼奥斯表示，不断上涨的劳动力成本正威胁着传统采摘方式的可持续性，并可能迫使这家屡获殊荣的生产商考虑机械化。（照片来源：“Solar”）

“成本变得极其高昂，高到我甚至不知道明年是否还能继续经营下去，”阿尔萨尼奥斯对《橄榄油时报》说道。

“工人工资每年上涨30%，而我雇佣40名工人，采收期长达三周甚至更久，”他补充道。他所指的正是Solar的采收过程——橄榄需逐颗手工采摘并分拣。

Solar公司生产高端橄榄油的核心理念在于保护当地生态系统和土壤生物多样性。然而，不断上涨的劳动力成本可能迫使该公司改变采收方式。

“我正在考虑，要么开始使用机械采收——这样成本会更低，要么……我也不知道该怎么办了，”他说。

“政府没有提供任何帮助，而且由于通货膨胀，生意也不如以前好了，人们不再消费了，”阿尔萨尼奥斯说道。“所以我必须从自身着手降低成本，这样一来，我才能降低消费者的购买成本。”

农业部强调了拓展市场机会的必要性。哈尼呼吁通过更清晰的地理来源标识、可靠的品牌以及改进的营销手段，来提高黎巴嫩橄榄油的知名度，帮助消费者了解所购橄榄油的产地。

哈尼还呼吁在整个生产链中采用更规范的生产实践，并提高被归类为初榨或特级初榨橄榄油的产品占比。

他将提高国内消费量视为另一项优先事项，目前人均年消费量估计约为4升。10月，哈尼在马德里会见了国际橄榄理事会的官员，商讨该领域的进一步合作。

出口为陷入困境的国内市场提供了一条出路，但生产商表示，向国外销售也面临着自身的挑战。

“Solar”公司目前向美国、法国和英国出口少量产品。该公司主要依靠空运发货，每次约400至500瓶，因为对于大宗货物而言，海运通常更为经济。

卡里姆·阿尔萨尼奥斯（Karim Arsanios）是黎巴嫩北部屡获殊荣的橄榄油生产商“Solar”的创始人。阿尔萨尼奥斯表示，不断上涨的生产成本和运输费用使得公司越来越难以维持高端橄榄油的生产并拓展国际市场。（照片来源：Solar）

阿尔萨尼奥斯表示，燃油附加费、关税及其他运输费用导致运输成本上涨了约35%。他说，即使通过与国际承运商签订的企业账户获得折扣，从财务角度来看，小规模出口也变得越来越难以维持。

在他看来，消费者的认知度正在提高，特别是在美国，但许多买家仍然难以区分优质橄榄油与价格较低的替代品。

“我觉得世界上大多数人并不真正了解什么是真正高品质的特级初榨橄榄油，”阿尔萨尼奥斯说道。

该公司已与总部位于纽约的Gohar World建立了商业合作关系，并继续寻求分销商以扩大其在美国市场的影响力。

尽管面临这些商业压力，曾荣获纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）金奖的Solar和Olivello两家公司均表示，最新一季的收成情况令人鼓舞。

“新一季的收成令人满意，因为橄榄非常健康且色泽翠绿，”阿尔萨尼奥斯说道。

阿尔萨尼奥斯指出，降雨影响了部分橄榄油的感官特性，不过在暴雨来临前采收的批次却取得了极佳的成果。

“我认为今年我手头的橄榄油品质同样极佳，”他说。

他解释说，约15%的采收橄榄不符合优质橄榄油的生产标准。这些橄榄不会被丢弃，而是单独出售或榨油，其中部分橄榄油供应给当地餐馆。

亚辛报告称南部地区的情况类似，在那里，奥利维洛公司还正与农业部合作，共同推进橄榄树重新种植计划。

“每完成一笔销售，我们就会购买一棵橄榄树，并将其种植在能够帮助农户的土地上，”亚辛说道。

奥利维洛拥有自己的榨油厂，并将新鲜压榨的橄榄油储存在不锈钢容器中，并在受控条件下进行保存。

尽管奥利维洛在杰津地区（Jezzine）的橄榄树未直接受到以色列空袭的影响，但黎巴嫩南部的许多其他橄榄园却遭到了破坏、焚毁或连根拔起。

亚辛表示，这些破坏以及进入农田的限制，威胁着那些依靠种植橄榄谋生的农民。“我现在的首要任务是帮助南部地区，”她说。

黎巴嫩当局和国际组织已记录了受损的严重程度。根据哈尼10月下旬公布的数据，以色列的军事行动已影响黎巴嫩南部约5.6万公顷的农田。

Solar公司创始人卡里姆·阿尔萨尼奥斯表示，尽管最新一季的收成令人鼓舞，但不断上涨的劳动力成本正给传统的采收方式带来压力。（照片来源：Solar）

亚辛表示：“农业部正在黎巴嫩农业的各个领域开展大量工作。他们目前正专注于橄榄油和橄榄树的种植，以及如何帮助农民。”

该部还报告称，已向种植户分发了电池驱动的橄榄采收设备。

亚辛表示，这一情况进一步坚定了她利用奥利维洛（Olivello）的发展来支持其他生产者的决心。“我们需要互相支持，”她说。

与Solar一样，随着黎巴嫩持续面临严峻的经济压力，Olivello也面临着成本上涨的问题，尤其是燃料和农业投入品的成本。

亚辛表示，奥利维洛目前主要在黎巴嫩销售，但已收到来自美国、卡塔尔和科威特潜在客户的询盘。她正在努力与分销商建立合作关系，以便将公司的特级初榨橄榄油推向更多市场。

“我觉得出口是唯一的出路，但话说回来，价格实在太高了，所以我不知道该如何调整，”阿尔萨尼奥斯说道。

他认为，在当前市场中，由于消费者对橄榄油造假和掺假的担忧可能使购买决策变得复杂，因此建立消费者信任尤为重要。

“我认为（购买优质橄榄油）最直接、最安全的方式，就是真正了解实际从事生产工作的生产商，”他说。