在加尔达湖畔，废弃的橄榄园重获新生

在加尔达湖畔，维德尔·比奥纳图拉（Videlle Bionatura）正在让数千棵被忽视的橄榄树恢复生产，同时保护当地品种、支持科研并培训年轻工人。

普埃尼亚戈（Puegnago）坐落在瓦尔泰内西（Valtenesi）连绵起伏的冰碛丘陵环抱之中，距离加尔达湖西南岸仅数公里之遥。得益于意大利最大淡水湖带来的气候调节作用，伦巴第大区的这一地区千余年来一直为葡萄和橄榄的种植提供了得天独厚的条件。

守护这一遗产始终是我们的动力，正是这份动力，让我们怀着自项目伊始便激励我们的热情与决心不断前行。 ——马尔科·佩尼滕蒂（Marco Penitenti），农学家兼维德莱·比奥纳图拉（Videlle Bionatura）创始人

15年前，农学家马尔科·佩尼滕蒂（Marco Penitenti）开始在此恢复废弃的橄榄园，启动了一个项目，如今该项目已扩展至16,000棵橄榄树。

“这一切都源于我对橄榄种植的热情，”他告诉《橄榄油时报》。 “当时我担任当地企业的顾问，每天都会看到许多荒废且无人照管的橄榄园。最终，我决定联系一位拥有250棵橄榄树地块的业主，提出由我来管理这片土地。他同意了，于是我着手开始恢复这片橄榄园。”

这一最初的尝试后来发展成为一项专业运营，为佩尼滕蒂如今的公司——维德尔·比奥纳图拉（Videlle Bionatura）——奠定了基础。

随着更多被遗弃的橄榄树被纳入其照管范围，这项事业不断壮大。该项目最新接管的橄榄园共有600棵树，作为恢复计划的一部分，这些树木将很快接受修剪和施肥，旨在让它们在两到三年内恢复生产。

佩尼滕蒂表示，橄榄园被废弃的问题在意大利依然是一个重大挑战。那里由于缺乏代际更替、地形崎岖以及机械化进程受阻，导致成本上升，使得橄榄种植越来越难以维持。

由马尔科·佩尼滕蒂（Marco Penitenti）领导的“维德莱·比奥纳图拉”（Videlle Bionatura）恢复项目最新纳入的这片橄榄园共有600棵树，这些树木将在恢复生产前不久接受修剪和施肥。

“这些操作无疑成本高昂，但对当地及社区的发展至关重要，”佩尼滕蒂表示。“在瓦尔特内西，与其他地方一样，橄榄种植不仅仅关乎生产价值。在由人类活动塑造的景观中，它还发挥着重要的环境作用，有助于防止水土流失。”

“此外，作为这一著名旅游目的地的标志性特征，橄榄树应当得到保护，”他补充道，“最后但同样重要的是，橄榄种植支撑着一个以橄榄种植为生的人们所构成的社会网络，其中包括农户、技术人员、榨油工、供应商以及许多其他相关人员。”

佩尼滕蒂的妻子玛丽亚·克里斯蒂娜·普洛达里很快也加入了公司管理团队，目前负责客户关系和对外沟通工作。

这对夫妇现育有两名十几岁的子女——丹尼尔和索菲亚，他们在团队中为那些几乎没有或完全没有工作经验的年轻人预留了若干职位。

在维德尔·比奥纳图拉（Videlle Bionatura）全年雇佣的10名员工中，有4人年仅18或19岁，正在积累他们的第一份职业经验。莉维亚负责灌装和供应链可追溯性工作，而斯特凡诺和克里斯则与保罗一起在橄榄园里工作，保罗目前正在完成学校安排的实习。

“我们的目标是让他们掌握独立工作所需的专业技能，并在以质量为导向的橄榄种植领域建立职业生涯，”佩尼滕蒂说道，“这对双方来说都是一次真正具有塑造意义的经历。我们在为他们提供培训和指导的同时，他们也为公司注入了新的活力。”

为了突出加尔达湖地区的橄榄品种，马尔科·佩尼泰利用他修复后的橄榄园生产了一系列单一品种橄榄油，包括本土品种卡萨利瓦（Casaliva）、加尔尼亚（Gargnà）和特雷普（Trepp），以及莱奇诺（Leccino）。

“他们带来了更加开放的思维方式、出色的数字技能，以及独特的活力、朝气和热情，同时怀有真正渴望留下自己的印记并追求抱负的愿望，”他补充道，“这是一次互惠互利的交流，他们激励着我们，正如我们支持他们一样。”

该公司与布雷西亚大学的农业科学项目开展合作，并凭借其对环境保护的承诺，吸引了许多选择该农场作为毕业论文研究对象的学生。

目前已有两项研究完成。第一项研究考察并比较了不同橄榄树修剪系统的碳足迹；第二项研究将分析范围扩展至生产后期阶段，评估了榨油和装瓶环节的碳足迹。

目前，公司正与帕多瓦大学合作开展第三个研究项目。该项目探讨了土壤健康与树木栽培实践之间的关系，重点关注橄榄林中的养分、微小动物群、植物群落及细菌群落。

保护生物多样性是该公司的核心使命之一。为了彰显当地品种的特色，公司利用其修复后的橄榄林生产了一系列单一品种橄榄油，包括本土品种卡萨利瓦（Casaliva），以及加尔尼亚（Gargnà）和特雷普（Trepp）——这两种都是加尔达湖上游地区的典型品种——还有莱奇诺（Leccino）。

其目标是建立一座专门的橄榄油品鉴馆，以展示加尔达湖单品种橄榄油的多样性。

凭借其丰富的专业知识，佩尼滕蒂在修复工作中发现湖畔有几棵橄榄树，其特征似乎与当地较知名的品种不同。他将样本送交国家研究委员会进行基因检测，结果显示其中两棵树具有独特的基因特征。

维德尔·比奥纳图拉（Videlle Bionatura）与布雷西亚大学开展合作，并凭借其对环境保护的承诺，已成为学生开展毕业论文研究项目的首选之地。

下一步将是繁殖这些新发现的品种，并监测其表现、产量以及应对当前气候压力的韧性。

除了一片由6,000棵树木组成的核心林区外，该公司还管理着另外10,000棵树木，这些树木分布在500至1,500棵树组成的小型树林中，从内陆延伸至加尔达湖畔，横跨五个市镇。

大多数橄榄林采用6×6米和6×7米的传统种植布局。一小部分种植于20世纪90年代的橄榄林，其株行距更为密集，为6×3米和5×3米。该公司还建立了一些种植不同品种的密集型橄榄林，用于评估和作为研究试验田。

老树林中典型的混植模式要求工人根据品种识别并采收特定树木，以生产每种单一品种橄榄油。加之土地零散、陡坡和古老梯田频现，这需要周密的规划以及额外的工作来协调人员、机械和设备。

作为当地橄榄种植者合作社的成员，该公司目前在该合作社的榨油厂加工橄榄。下一步是安装自己的榨油设备，实现整个生产周期的内部闭环。

该公司的另一项业务是恢复废弃的葡萄园，并利用这些葡萄园生产葡萄酒和香醋。除了橄榄油外，公司还将这些产品融入面向游客的教育体验中，包括导览品鉴、徒步旅行以及在果园中的野餐活动。

“公司的核心使命之一是弘扬优质橄榄油文化，并将其与对环境的尊重相结合，”佩尼滕蒂表示。“我们的果园是精妙而脆弱的生态系统的一部分，保护它以留给子孙后代是我们的责任。”

“我们不断接到来自加尔达湖周边地区土地所有者的来电，他们寻求我们的帮助，并愿意将橄榄园出租给我们，”佩尼滕蒂说道。 “我们拥有支持此类项目的资源和劳动力，尽管目前项目的进一步扩展正变得越来越困难，这主要是由于地形特征和土地零散分布所致。”

“例如，恢复一片有1,000棵树的废弃果园，需要巨额投资和两到三年的工作，”他补充道。“一家成熟的公司可以将这些成本纳入年度预算中，但对于从零开始的年轻农民来说，门槛要高得多。”

“因此，我们的目标是先开展初步的修复工作，最终将其中部分树林的管理权移交给愿意保护并提升其价值的年轻农场主或新成立的企业，”佩尼滕蒂表示。“守护这一遗产始终是我们的动力，正是这份动力让我们怀着从项目伊始就激励我们的热情与决心不断前行。”