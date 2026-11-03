融资需求激增预示着黑山橄榄油行业的增长

黑山用于橄榄产业现代化的国家资助计划已连续第二年提前数月用尽，这反映出该国橄榄园的投资需求日益增长。

原定于2026年针对初级橄榄生产的投资征集计划，本应从4月20日持续至10月30日。然而，由于申请需求超过了可用资金，农业部于6月12日提前关闭了该计划。2025年，该计划也因同样原因于8月7日提前结束。

“我们的任务是实现生产方式的现代化，而不是改变或破坏前人留给我们的遗产。 ”——巴尔橄榄种植者协会的查齐姆·阿尔科维奇

2026年符合条件的投资项目包括灌溉、荒废橄榄园的修复、闲置土地的开垦以及种植材料的认证。投资金额范围为500至10,000欧元，公共资助可覆盖成本的60%。 已注册的有机生产者以及登记为农业经营主体负责人的女性，均可额外获得10个百分点的补贴。

“橄榄油生产目前在黑山非常受欢迎，”斯塔里巴尔“橄榄之家”执行董事玛丽亚·马尔科奇（Marija Markoč）告诉《橄榄油时报》。“其他行业中取得成功的人士，以及拥有私营企业的人，也喜欢涉足农业和橄榄生产。”

马尔科奇表示，部分投资集中在黑山中部地区，那里新的半集约化橄榄种植园正在向传统上用于种植蔬菜、葡萄园和其他果树的地区扩张。

在黑山奥迪瓦（Odiva），工人们正在分拣刚采摘的橄榄。该地对现代化生产和加工的投资正助力加强该国的橄榄油产业。（图片来源：奥迪瓦）

她表示，更严格的质量要求也帮助改变了生产者的态度。黑山于2014年通过了现行的《橄榄种植与橄榄油法》，并于2016年对其进行了修订，以在该国迈向加入欧盟的过程中，进一步使国家法规与欧盟标准接轨。

马尔科奇表示，许多种植者和榨油商起初抵制这些更严格的要求，因为他们缺乏设备和技术知识。

“他们当时还没有做好准备，”她说，“他们既没有设备，也没有相关知识。”

随着时间的推移，种植者开始直接从树上采摘健康的果实，而不是等待果实自然掉落；而榨油厂则采用了离心机、冷榨工艺以及更严格的卫生标准。

“在黑山中部地区，特别是波德戈里察、泽塔、图齐和达尼洛夫格勒周边，正在种植新的橄榄园，建设现代化的加工设施，并采用现代化的种植和橄榄油生产原则，” 巴尔橄榄种植者协会主席查齐姆·阿尔科维奇向《橄榄油时报》表示。

“与此同时，在黑山沿海地区——那里拥有数百年橄榄种植传统——我们看到被荒废的橄榄园正在得到修复，生产技术也在不断提升。”

尽管取得了这些进展，马尔科奇表示，传统橄榄种植的经济效益仍然面临挑战。

黑山奥迪瓦（Odiva）橄榄园中成排的橄榄树。该公司管理着超过13,500棵橄榄树，并投资建设了现代化的橄榄油生产和加工设施。（图片来源：奥迪瓦）

“归根结底，这必须是盈利的，”她说。 “采用传统橄榄种植方式很难获得丰厚利润，因为我们的本土品种容易出现隔年结果现象，而且由于地形多山多坡、基础设施薄弱以及橄榄园规模极小，很难引入大量其他技术措施。”

阿尔科维奇指出，尽管2025年国家橄榄种植项目的申请数量超过了配额，但巴尔地区的一些地方支持项目却并未总是用尽预算。

作为黑山IPARD III监测委员会的成员，他表示，部分项目资金在计划期内未能用完，会被结转至后续年度。

IPARD（农村发展入盟前援助工具）为候选国的农业和农村发展投资提供欧盟资金支持。

2024年启动的IPARD III第3项措施首次公开征集，为食品加工投资（包括橄榄加工）提供了720万欧元的公共支持。其中75%的资金由欧盟提供，其余部分来自黑山国家预算。

“仅仅拨付资金、发布公开征集公告并等待橄榄种植者申请是不够的，”阿尔科维奇表示，“还需要开展大量实地工作，包括与生产者进行个别讨论、介绍可用的措施，以及在准备文件和实施投资方面提供具体协助。”

马尔科奇指出，地方项目可能只需准备少量文件，而规模较大的IPARD项目申请则可能需要数月时间准备，且通常需要咨询顾问的协助。位于巴尔市、为种植户服务的公共机构“橄榄之家”会定期协助生产者准备申请材料。

阿尔科维奇和马尔科奇都认为，灌溉是未来投资的重点。

在黑山奥迪瓦（Odiva）的橄榄园中，橄榄在树上成熟。当地生产者正投资于现代种植方法，以提高质量和产量。（照片来源：奥迪瓦）

“对合理灌溉系统——尤其是滴灌、水源、水井和水库的投资必须成为优先事项，”阿尔科维奇表示。

“今年让我们的生产商真切地看到了缺水会对橄榄园造成怎样的影响，”马尔科奇说道，他指出许多传统橄榄园在长期干旱后产量极低。“在那些传统橄榄园里，相信我，根本没人灌溉。这将是一个至关重要的转变。”

马尔科奇指出，橄榄油加工领域的现代化进程比初级生产领域更快。

“我们的目标从来不仅仅是增加产量，而是建立一个可持续的体系，以确保卓越的品质，并在国内和国际市场上保持长期竞争力，”奥迪瓦（Odiva）橄榄油厂厂长安德烈娅·舒什卡夫切维奇·诺沃维奇（Andreja Šuškavčević Novović）告诉《橄榄油时报》。

奥迪瓦管理着超过13,500棵橄榄树，并运营着一家现代化榨油厂，该厂也为包括小型生产商在内的其他种植者提供服务。

“从一开始，我们就认为，只有当单个生产商的发展也能促进整个行业的发展时，这种发展才真正有意义，”舒什卡夫切维奇·诺沃维奇表示。

奥迪瓦还获得了IPARD计划的支持，该公司表示，这有助于提升其加工和储存技术，并加速投资进程。

“公共支持发挥着至关重要的作用，特别是在像橄榄种植这样需要大量初期投资且投资回报周期较长的行业，”舒什卡夫切维奇·诺沃维奇表示。

黑山奥迪瓦橄榄油厂厂长安德烈娅·舒什卡夫切维奇·诺沃维奇表示，公共投资对于提高橄榄油品质和增强该行业的长期竞争力至关重要。（图片来源：奥迪瓦）

马尔科奇表示，对传统橄榄园的投资还应涵盖定期修剪、土壤养分管理、植物健康管理，以及确保更多来自本土品种的认证种植材料供应。

阿尔科维奇指出，合作社及其他合作机制可帮助种植户共同使用采收和修剪设备，协调植物保护工作，加工橄榄并销售橄榄油。

他还呼吁加大对橄榄果蝇监测以及机械化修剪和采收设备的投入。他补充道，在恢复废弃橄榄园的同时，应同步改善通往这些橄榄园的道路。

阿尔科维奇指出，劳动力短缺使得机械化变得越来越重要，但设备必须适应当地条件。陡峭的沿海梯田式橄榄园无法使用与新建种植园相同的机械。

“仅仅补贴设备采购是不够的，”阿尔科维奇说，“生产者需要帮助来识别哪些投资在他们的具体条件下真正合理，并需要获得专业支持和现代技术。”

马尔科奇强调，新种植园应包含相当比例的本土橄榄品种，她认为这对在国内外市场确立黑山橄榄油的独特身份至关重要。

一名工人在黑山奥迪瓦（Odiva）橄榄油厂操作现代橄榄加工设备，该厂对新技术的投资有助于提高生产能力和效率。（照片来源：奥迪瓦）

她建议，本土品种应占新种植面积的20%至30%。

“我们需要凭借某种‘原汁原味’的特质来增强竞争力，”她说，“这种原汁原味源于传统的橄榄园，也源于专为本土橄榄品种打造的橄榄油历史风味。”

舒什卡维奇·诺沃维奇表示，黑山相对较小的产量并不妨碍其生产商与成熟的橄榄种植区竞争。

“黑山拥有得天独厚的自然条件、本土橄榄品种以及悠久的传统，但在品牌建设、质量标准化和联合推广方面加大投入依然至关重要，”她说。

在阿尔科维奇看来，现代化应当强化而非取代该国的橄榄种植传统。

“我们的任务是实现生产方式的现代化，而不是改变或破坏前几代人留给我们的遗产，”他说。