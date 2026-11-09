克罗地亚橄榄种植户预计今年收成将有所改善，但对榨油税表示不满

克罗地亚橄榄种植户表示，尽管经历了数月的酷热和干旱，今年的收成仍好于去年。然而，随着榨油厂开始加工新季橄榄，生产商们表示，高昂的运营成本以及榨油服务需缴纳的25%增值税正在侵蚀他们的利润。

达尔马提亚部分地区的采收工作仍在持续，种植户普遍反映产量令人满意，果实品质良好。最终的产量数据要等到榨油工作全部完成后才能确定。

“比去年好，”来自帕科什塔内的橄榄种植户安特·武林告诉《橄榄油时报》，他在弗拉纳湖附近种植了约1,000棵橄榄树。

武林回忆道，去年克罗地亚的橄榄油进口量超过了产量，这对扎达尔县的种植者来说是艰难的一年。 据该种植户援引的数据，该地区共收获橄榄6,450公吨，产出橄榄油1,906.5百升，较上年减少近40%。

“尽管天气极端，但今年进行了修剪和灌溉的种植者不会缺油，”武林说道。

包括扎达尔已故的安特·梅丁在内的当地农学家长期以来一直强调修剪的重要性。农学家希梅·马尔切利奇及其同事也强调了保持树冠通透、管理得当的好处。

马尔切利奇指出，修剪得当的橄榄树能在整个树冠范围内结果，而不仅仅是主要集中在外围枝条上。春季的良好气候条件促进了开花和坐果，但随后持续的夏季高温扰乱了果实的发育。

扎达尔6月份降雨量为38毫米，7月初仅略多于此。从那时起直至9月中旬，该地区大部分区域几乎未降雨。干旱延缓了果核发育，并抑制了橄榄果肉的生长，导致许多橄榄园的果实个头较小。

高温减缓了油分积累

随着果核硬化，橄榄中的油脂开始积累，通常发生在7月下旬至8月。极端高温中断了未灌溉橄榄园中的这一过程，特别是在气温达到40 ºC的地区。在9月下旬迎来久违的降雨之前，部分果实已经干瘪、脱水或脱落。

武林指出，更高的出油率并不总是意味着果实产油量更高。随着橄榄失水，即使绝对油量变化不大，按重量计算的出油比例仍可能上升。

包括武林在内的拥有灌溉条件的种植者，可在10月初开始榨油。他表示，这些早收橄榄油展现出了理想的感官特性，包括果香、辛辣味和平衡感，同时多酚含量也很高。

这个异常炎热的夏天还带来了一项积极影响：橄榄果蝇的危害压力减轻了，这种害虫可能对作物造成严重损害。

农学家、扎达尔县橄榄种植者协会主席托尼·德鲁日亚尼奇也认为，高温延缓了果实成熟和油分积累。他还指出，土壤中有机质含量较高的橄榄园——尤其是位于岩石地带和岛屿上的橄榄园——更能抵御高温和缺水。

德鲁日亚尼奇拥有“奥库洛”（Orkulo）公司，过去一个月来，该公司的工作团队一直提供专业的采收服务。

据当地专家称，7月和8月的酷热抑制了两代橄榄果蝇的繁殖，因此可见的损害相对较少。他们表示，虽然第三代果蝇尚未大规模出现，但种植者仍需及时采收。

更迫在眉睫的担忧是秋季的降雨和强风，包括东北风“博拉”和南风“尤戈”，这些风力可能将成熟的橄榄吹落地面。

农业部农业咨询服务处的农艺师兹沃尼米尔·弗拉特科维奇估计，扎达尔县约有100万棵橄榄树，本季果实产量约为10,500公吨。

“如果能全部采收，我们预计将生产约13,500百升橄榄油，”弗拉特科维奇表示。他预计全国产量将达到约55,000百升，远高于去年。

丰收背后的经济考量

丰收并不一定意味着丰厚的利润。一位当地生产商详细列出了收获2,136公斤橄榄并生产约250升橄榄油的成本明细，其出油率约为12%。

他的直接生产费用共计2,040欧元，其中包括按每公斤橄榄0.35欧元计算的750欧元压榨费。若以每升20欧元的价格出售橄榄油，可产生5,000欧元的收入，扣除直接费用后剩余2,960欧元。

这一数字并未计入种植者本人及家庭成员数月来的劳动成本，这会大幅降低实际收益。

对消费者而言，扎达尔县的橄榄油价格预计将维持在去年水平附近，尽管部分生产商计划提价10%至15%，以抵消不断上涨的投入成本和劳动力成本。

家庭农场直接销售的无品牌橄榄油通常每升售价13至15欧元，而高端品牌橄榄油则可达20欧元或更高。专卖店的价格在每升20至25欧元之间，部分伊斯特里亚产橄榄油售价为25至30欧元。

橄榄收获季的短暂休整

橄榄油压榨厂主还面临着电费、取暖油和备件成本上涨的压力。扎达尔地区某橄榄油压榨厂的一位厂主（要求匿名）表示，他已将加工费维持不变长达两年。

“出于对种植者的支持，我们自前年以来就未曾提高榨油价格，”他说，“如果国家不征收全额25%的增值税，今年每公斤加工橄榄0.35欧元的收费标准本会更低。”

这种税收待遇与其他地中海国家对橄榄压榨业实施的优惠税率形成鲜明对比。一家意大利橄榄油厂的增值税税率为4%；葡萄牙已于2026年恢复对橄榄榨油加工征收6%的税率；而西班牙则对符合条件的农业服务适用10%的优惠税率。

对于受访的克罗地亚种植者而言，这种差异加剧了本已艰难的成本结构。25%的增值税适用于榨油费，而非收获的橄榄或橄榄油的价值。

品质取决于时机和储存

斯蒂耶潘·德维奇（Stjepan Dević）是一名农学家，同时也是扎达尔县橄榄种植者协会执行委员会成员。他认为本季总体上相当成功，尤其是当地的奥布利卡（Oblica）品种。

“尽管今年干旱，但在我们达尔马提亚这一带，总体而言可以称得上是一个丰收的好年景，”他说。

在部分岛屿和条件较差的种植地，情况则不太理想，干旱导致果实脱落量有限。不过，沿海地区的虫害程度仍相对较低。

德维奇表示，丰收也促使一些种植者选择在榨油前出售橄榄，因为他们缺乏足够的空间来储存榨出的橄榄油。

他强调，最佳采收期因品种而异。德维奇援引意大利橄榄专家乔治·潘内利（Giorgio Pannelli）的观点指出，莱奇诺（Leccino）品种生产顶级橄榄油的窗口期相对较短，大致从9月中旬持续到10月初；而伊斯特里亚白橄榄（Istrian Bjelica）则可在稍晚的10月下旬至11月初产出优质橄榄油。

榨油后的妥善处理同样重要。新鲜榨取的橄榄油可能含有水分和细小的橄榄果肉颗粒，这些会在储存过程中沉淀。如果不在大约30至45天内清除沉淀物，不必要的发酵会导致一种被称为“泥状沉淀”（borra）的缺陷，从而影响香气和风味。

因此，建议种植者使用干净的容器，在必要时对橄榄油进行换桶，并考虑进行过滤，以在储存期间保护橄榄油的质量。

国际奖项面临关税问题

种植者还提出了一项与收获无关的投诉：当国际橄榄油奖项运往克罗地亚时被征收的费用。

克罗地亚生产商曾在纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上荣获金奖和银奖，但部分生产商表示，他们被要求为从美国运来的奖杯支付海关相关费用。

问题在于海关将奖杯的申报生产价值视为普通进口商品的价值。生产商表示，对这些费用提出异议可能耗时较长，有些人宁愿支付费用，也不愿冒货物被退回的风险。

来自希贝尼克的医生尼诺·布拉伊科维奇（Nino Brajković）表示，他支付了55欧元费用才从纽约收到了奖杯。曾获殊荣的种植者、索尔塔岛“兹拉特纳·索尔坦卡”（Zlatna Šoltanka）橄榄种植者协会主席兹拉特科·布里奇（Zlatko Burić）敦促他提出申诉。

“尼诺，你不该缴纳关税，”布里奇对他说，“你需要提出申诉。我们每年都会遇到这种情况，因为根据法律，国际荣誉奖项是免征关税的。”

欧盟规定，符合条件的非商业性荣誉奖项（包括某些奖杯、奖章和象征性物品）在满足必要条件并提供所需文件的情况下，可免征进口关税。具体货物是否符合条件，取决于其具体情况和进口程序。

扎达尔县橄榄种植者协会秘书长布拉尼米尔·舒尼奇呼吁制定一套统一的程序，以便在无需逐案争议的情况下，直接认可符合条件的奖项货物。

“让每位橄榄种植者都不得不与官僚体制进行单独抗争，这是不可接受的，”舒尼奇表示。他敦促当局制定明确的流程，以认可来自国际竞赛的官方奖品。

种植者呼吁税制改革

接受采访的种植者和榨油商表示，降低加工税可释放资金用于橄榄园管理、灌溉和设备升级，从而帮助小型农场保持竞争力。

目前，许多克罗地亚生产商预计2025年的收成将比2024年更好，橄榄油产量也将增加。他们担心的是，在支付了种植、采收和榨油的成本后，还能剩下多少经济收益。