果实脱落加剧了斯洛文尼亚伊斯特里亚地区橄榄收成前的不确定性

在收获前，果农们正在评估果实早落现象，并就此对热应激、干旱天气、病虫害以及果园管理等因素展开调查。

斯洛文尼亚伊斯特里亚地区的橄榄种植户报告称，经历了一段持续高温和干旱天气后，橄榄出现了早落果现象，这引发了人们对该地区即将到来的收成的担忧。

在科佩尔和伊佐拉后方梯田式山坡上，数千颗小青橄榄从树上脱落。研究人员和种植者表示，这些损失很可能是热应激、干旱、虫害以及果园管理措施共同作用的结果，而非某种新出现的病害所致。

“橄榄树正在逐渐适应几年前开始的气候变化，这对我们来说也是有利的，”科佩尔科学与研究中心橄榄种植研究所所长玛雅·波德戈尔尼克（Maja Podgornik）告诉《橄榄油时报》。

高温、干旱与虫害压力

波德戈尔尼克表示，大范围的果实脱落与6月开始的极端高温和干旱共同作用有关。

高温和水分胁迫会削弱树木的抗性，使其更容易受到机会性真菌感染和害虫（包括褐斑椿象）的侵害。

尽管专家建议采取精心管理的灌溉等措施，但斯洛文尼亚伊斯特里亚地区的种植者面临公共供水基础设施有限、水罐车运水成本高昂以及申请取水许可手续繁琐等问题。

该研究所的研究员罗克·巴比奇证实，部分果园的果实正在迅速脱落，但他指出当地情况差异很大。

“遇到这种情况的果农反应非常强烈，而果实丰硕的果农则没有抱怨，保持沉默，”他说。

巴比奇认为，仅靠干旱无法解释这些损失，因为橄榄树通常能很好地适应干旱条件。他表示，修剪延迟和预防性处理不足可能是导致部分果园出现该问题的原因。

落果 果实脱落是指正在发育的橄榄果过早从树上脱落，通常由高温、干旱、病虫害、授粉不良或其他形式的压力引起。一定程度的果实脱落是树木自然调节的正常现象，但过度的损失会减少最终的收成。

“农户对橄榄树的养护不够到位，修剪时间过晚，而且除了防治橄榄果蝇外，几乎不进行任何病虫害防治，”他说。

巴比奇指出，椿象（包括褐斑椿象）的取食危害可能会削弱正在发育的橄榄果，导致其在极端高温期间自然落果。

他补充道，在开花前约一个月采取预防措施——包括在允许的情况下使用硫磺或氰戊菊酯制剂进行处理——可降低该风险。种植者在施用植物保护产品时，必须遵守当地法规和产品标签说明。

当地果园情况各异

位于马雷齐格附近巴比奇村的巴比奇家族橄榄园，果实损失相对较少。

“我们的橄榄园长势非常好。我父亲桑迪每天都在那里照料，”罗克·巴比奇说道，他估计果实脱落率约为5%，并将其描述为正常的生物过程。

种植户兼榨油商桑迪·巴比奇表示，最近检查时橄榄树看起来很健康，尽管树木表现出一些缺水迹象。

他将损失控制在较低水平归功于精心安排的施肥和病虫害防治措施。

“当果实长到胡椒粒大小时，我会喷洒含有氰戊菊酯的‘Decis’，”他说，“当果实长到豌豆大小时，我会使用‘Sivanto Prime’，并配合生物刺激剂、氮、磷、钾和氨基酸。”

巴比奇表示，他每1,000至1,200升水中加入2公斤叶面肥，并通过叶面施肥两次补充微量元素。

他补充道，果园的地理位置或许也能提供一定的保护。果园紧邻一片森林和鲁卡瓦河（Rukava）——这是德拉贡亚河（Dragonja River）的一条支流——那里的空气流动有助于缓解夏季极端高温时期的酷热。

罗恩卡尔多（Ronkaldo）有机农场的主人米兰·阿达米奇（Miran Adamič）报告称，他位于伊佐拉附近、海拔约100米处的橄榄园损失同样有限。

“我不会说橄榄园里发生了什么特别糟糕的事情，”他说，“我园里的果实落果率低于5%。”

马丁·阿达米奇在伊佐拉附近的罗恩卡尔多家族橄榄园中。（摄影：雅卡·伊万奇奇）

与部分种植者不同，阿达米奇表示他不使用高岭土，因为他发现这种方法在自己的果园中既不经济也不实用。

“高岭土防治成本高且操作繁琐，”他说，“每次下雨都必须重新处理，而且经过测试后，我并没有发现有什么区别。我还曾因此损坏过喷雾器，维修费用高达150欧元。”

阿达米奇转而依赖有机生产规则允许使用的杀虫剂。他和儿子马丁还经营着一家橄榄油企业，并开发与橄榄相关的旅游活动，同时密切监控生产成本、树木营养和作物保护情况。

收成前景仍不明朗

直到最近，种植者们还预计斯洛文尼亚伊斯特里亚地区的橄榄油加工厂今年加工的橄榄量将远超去年。但随后关于果实脱落的报道带来了更多不确定性，尽管生产商提醒说，各果园的情况各不相同。

桑迪·巴比奇表示，本季的情况总体上与上一季相似。他通过简单的目测评估来预估预期产量。

“如果在一棵树的某个枝段上能同时看到20到30颗橄榄，说明收成不错，”他说。

阿达米奇也提醒大家，在收获前不宜妄下结论。

“只有在产季结束时，当橄榄被采收并榨油后，才能看到真正的结果，”他说，“只有到那时，你才能知道自己实际取得了什么成果。其他的一切都只是猜测。”

与此同时，该研究所正在研究新技术，包括适用于陡峭梯田的自主设备，以及旨在预测热应力的人工智能模型。

尽管有果实过早脱落的报告，种植者们表示，这对产量的最终影响将取决于果园的位置、病虫害压力、降雨量以及本季剩余时间内的管理情况。