在油价下跌、库存上升的背景下，意大利橄榄油产量预计将减少

预计意大利的橄榄油产量将降至27万至29万吨之间，原因是夏季高温导致南部地区产量下降，而价格下跌和库存过剩则给种植户和榨油商带来了压力。

预计2026/27产季意大利橄榄油产量将下降约20%，降至27万至29万吨之间，因为南部产量的下降仅被中部和北部地区的回升部分抵消。

目前农村地区弥漫着一丝担忧。种植者必须承担采收成本，我们只能希望油价能保持在让他们获利的水平。 ——马西莫·拉尼奥（Massimo Ragno），莫尼尼公司

“我们对意大利各地区的调查表明，全国产量可能比刚刚结束的作物年度低约20%，”莫尼尼公司专家小组负责人兼采购经理马西莫·拉尼奥告诉《橄榄油时报》。

“要获得真正科学的全貌，需要建立一个覆盖全国的试验果园网络并进行持续监测，但这在经济上并不可行，”他补充道，“目前的估算数据来自实地调查，以及与各地区种植者和榨油厂的密切联系。”

在意大利南部，作为该国最大橄榄油产区的普利亚大区，预计产量将在13万至14万吨之间。 “该地区的潜在产量要高得多，约为21万吨，但今年5月底至9月中旬的整个夏季异常炎热，”拉尼奥表示。

“与靠天吃饭的橄榄园相比，拥有灌溉条件的种植户处境要好得多，”他补充道，并提到了高昂的水费和能源成本。“由于成本非常高，有些种植户选择的灌溉量低于农艺条件所建议的水平。”

西西里岛和卡拉布里亚的产量预计也将低于上一作物年度。

“去年西西里的橄榄产量——不是橄榄油产量——在40万至45万吨之间； 今年我们预计产量约为35万吨，卡拉布里亚大区的橄榄产量则在32万至33万吨之间，”拉尼奥表示。

“你无法用肉眼看到橄榄果实内部的橄榄油，”他开玩笑说，并指出橄榄的总产量并不直接等同于橄榄油的产量。

今年春季花期形势良好，但持续的高温导致果实数量和个头减少。不过，高温也有效抑制了真菌病害和橄榄果蝇的滋生。

“我们几乎在任何地方都没看到这些病虫害，橄榄长势非常健康，”拉尼奥说道。早期的品鉴结果也令人鼓舞。“这批橄榄绝对有潜力生产出非常高品质的橄榄油。”

中部和北部地区预计将从去年的歉收中恢复过来。“对于这些地区中的大多数来说，去年是歉收年，而本季我们却看到树上结满了果实，”拉尼奥说道，他提到了橄榄树自然交替结果的周期。

这一强劲表现应能部分抵消南部产量的下滑，使总产量虽低于去年水平，但很可能高于部分最早的预测。

意大利在进入2026/27产季时，仍有大量橄榄油库存。截至7月底，库存量约为23.3万吨，较一年前的16.2万吨增长了40%以上。

“我认为到11月时，意大利橄榄油库存仍将有7万至10万吨，可能在8万或9万吨左右，”拉尼奥表示。 “如果新产量的规模在270,000至290,000吨之间，这仍然是一笔可观的橄榄油量。”

拉尼奥将库存积压部分归因于上一产季意大利橄榄油与欧盟其他地区橄榄油之间出现的异常巨大的价格差距。

“曾有一段时间，欧洲橄榄油价格跌至每公斤4至4.50欧元左右，而意大利橄榄油仍维持在7至8欧元之间，”他说。“这种价差过大，导致许多经营者难以销售意大利橄榄油。”

拉尼奥强调，维持意大利橄榄油的溢价对于奖励优质产品和维持种植者生计依然至关重要。但他警告称，与竞争产地相比过大的价格差异可能会削弱需求。

“我们一直支持基于价值的政策，因为只有价值和品质才能保护产品，”他说，“但当与国际市场行情相比价差过大时，问题就会出现。一段时间以来，我们看到意大利橄榄油的消费量一直在萎缩，直到最近随着价格下跌，这一趋势才开始缓解。”

价格调整幅度相当大。据意大利农业和食品市场服务研究所（Ismea）的数据，8月份特级初榨橄榄油的产地平均价格跌至每公斤4.86欧元，较2025年同月下降了49.3%。 截至9月第三周，Ismea报告称西班牙特级初榨橄榄油价格为每公斤3.67欧元。

随着收获季临近，价格下跌给种植者和榨油商带来了日益严峻的困难。“现在农村地区弥漫着一丝担忧，”拉尼奥表示。“种植者必须承担采收成本，我们只能希望价格能保持在让他们获得合理回报的水平。”

“如果橄榄产量好，经营者可以出更高价收购，从而补偿种植者的劳动，”他补充道，“但如果产量低，且制成的橄榄油价格达到每公斤7或8欧元，而欧洲市场的橄榄油交易价格却低得多，那么情况就会变得棘手。”

意大利橄榄油压榨商协会AIFO和AFP近日警告称，普利亚大区大量滞销的橄榄油正占用营运资金，导致在新收获季开始之际，橄榄油压榨厂的可用流动性减少。

这些协会呼吁地区当局允许榨油厂利用其橄榄油库存的价值，通过普利亚“Moltiplica”计划下的短期融资机制获得短期资金。

它们警告称，流动性不足可能会限制榨油厂在收获期间采购橄榄的能力，并影响其按时向农户付款。

在此背景下，意大利政府已请求欧盟委员会启动欧盟农业储备基金，理由是生产者价格持续面临下行压力、库存增加以及生产成本高企。

政府还宣布推出“橄榄业电子随附文件”（Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo，简称DAO），这是一份旨在与SIAN系统及橄榄油远程登记系统集成的新型数字追踪文件。

该措施旨在加强可追溯性，并加强对橄榄及橄榄油流转的管控。此外，它还将把作业记录的截止期限从六天缩短至三天，预计将于2027/28产季正式实施。

由种植户和榨油商组成的“橄榄产业自豪”委员会一直在呼吁采取更强有力的支持措施，该委员会对这一举措表示欢迎，认为这是向前迈出的一步，但表示将继续举行示威活动并采取其他行动，以争取公众对该行业的更大支持。

随着多个地区开始采收，最终产量数据仍可能发生变化，特别是如果采收前气温转凉且降雨能促进果实长大。

“我们需要一些凉爽的天气和降雨，”拉尼奥表示。“如果条件持续有利，就有可能收获并生产出品质极佳的橄榄油。”