约旦预计橄榄油价格将回升，各榨油厂正为收获季做准备

据预测，约旦的橄榄油产量将几乎翻一番，达到30,000公吨，这有望在去年收成不佳之后恢复出口并缓解价格压力。

约旦正准备迎接橄榄油产量的大幅回升，政府官员和行业代表预测，本季产量将接近上一季的两倍。

农业部负责农业营销和质量的助理秘书长哈利勒·阿尔-阿姆罗表示，初步实地估算显示，2026/27作物年度的产量可能达到约30,000公吨，而国内年需求量约为27,000公吨。 这一预测可能为出口留出空间。

据约旦统计局数据显示，2025/26作物年度橄榄油产量降至16,342公吨，较上一季的35,828公吨下降了54.4%。

该部门报告称，橄榄加工量从184,903吨降至84,154吨。橄榄油产量也比该国2012–2024年的历史平均水平24,923吨低34.4%。

橄榄树的自然隔年结果周期和降雨量的波动被认定为产量波动的主要因素。2025年的收成是自2009年以来有记录以来的最低水平。

行业代表们发布的生产预测大致相似，尽管他们对国内消费量的估计存在差异。

约旦橄榄产品生产商和出口商协会成员、国际橄榄理事会咨询委员会成员法亚德·阿尔-齐尤德（Fayad Al-Ziyoud）估计，新产季的橄榄总产量将在22万至23万吨之间。

其中约3万吨橄榄将用于鲜食橄榄生产，约20万吨将用于榨油。

阿尔-齐尤德预测橄榄油产量将在28,000至31,000吨之间。 根据他对国内消费量的较低估计——即每年2.4万至2.5万吨——他预计将有4,000至5,000吨的出口盈余。

他还表示，此前为弥补上一季短缺而获准的进口，今后将不再必要。为保护国内加工业，对未加工橄榄出口的限制仍将维持。

农业部已授权该国各橄榄压榨厂于10月15日开始运营，并指示各地区农业主管部门严格执行这一开工日期。根据橄榄压榨厂运营条例，在此日期之前禁止进行压榨作业。

据橄榄压榨厂业主和生产商协会主席泰西尔·纳杰达维称，约旦全国153家持证橄榄压榨厂正准备接收橄榄。

降雨量的增加提振了人们对新一季收成的预期，特别是在约旦北部的橄榄种植区。

在该国主要产区之一阿杰隆，农业局长西坦·萨尔汉报告称，上一雨季的降雨量约为600毫米。该省预计将从约8,600公顷的橄榄园中收获约43,000吨橄榄。

在天气条件更加有利的同时，当局也持续致力于加强作物保护和提升橄榄品质。

4月，农业部启动了“2026年国家橄榄综合病虫害管理计划”，分发了35,000个用于监测和防治的黄色粘虫板，并为农民组织了16期培训课程。

该举措是此前《橄榄油时报》曾报道的全国橄榄产业行动的延续，该行动重点在于防治橄榄果蝇、减少农药残留以及改进种植实践。

仅在阿杰隆地区，农业主管部门就报告称，作为综合害虫管理措施的一部分，已分发了3,000多个诱饵陷阱和3,000个彩色陷阱。

尽管生产商和榨油厂经营者仍面临高昂的运营成本，但产量增加预计也将影响国内橄榄油价格。

纳杰达维预测，一罐传统16升装橄榄油的零售价将在90（113.20欧元）至110（138.36欧元）约旦第纳尔之间，具体取决于质量和市场状况。

这将低于上一季报告的130至150第纳尔的价格水平——当时产量骤降曾推高了价格。

纳杰达维在最近接受《罗亚新闻》采访时表示，榨油费在维持不变约12年后，现已每公斤橄榄油增加0.10第纳尔。

据纳杰达维介绍，尽管运营成本不断上升，此前每公斤0.65第纳尔的加工费一直维持不变。此次上调至0.75第纳尔，将使一罐橄榄油的加工成本增加约2第纳尔。

纳杰达维将部分成本压力归因于进口的备件和机械设备，因为这些产品在当地无法生产。阿尔-齐尤德估计，农民每罐橄榄油的生产成本至少为75至80第纳尔。

最终对消费价格的影响将取决于实际产量、收获橄榄的质量以及当季的市场需求。

即将到来的收获季也重新引发了关于传统耕作方式的讨论，尤其是那种等待初秋第一场雨后再采摘橄榄的普遍习俗。

这种习俗在当地被称为“shtwat al-zaytoun”（即“橄榄雨”），反映了当地一种由来已久的信念：降雨能提高果实的含油量。

然而，约旦佩特拉通讯社采访的农业专家（包括阿尔-齐尤德）敦促种植者应将重点放在果实的成熟度上。他们解释说，降雨可能会增加果实中的水分含量，但并不一定能提高其含油量。

随着榨油厂准备开始运营，约旦当局也在加大力度保护消费者免受橄榄油欺诈。

农业部敦促消费者从可信赖的生产商、持证榨油厂和正规零售商处购买橄榄油，并警告消费者警惕价格异常低廉的商品以及来源不明的产品。

8月，食品和药物管理局与行业代表就新榨季的额外保障措施进行了讨论，包括完善可追溯性、在标签上标明生产季节以及限制销售空金属罐等措施。

建议中还呼吁消费者在丢弃空橄榄油罐前将其刺穿。该措施旨在防止容器被重复用于销售掺假产品，让消费者在维护约旦橄榄油真伪方面发挥作用。

对于阿杰隆的农民来说，在经历了去年艰难的收获季之后，预期的复苏具有特殊的意义。

2025年10月，随着上一季采收季的开始，当地农民贾米尔·阿布·维萨姆曾向约旦《明天报》透露，部分榨油厂尚未收到足够的橄榄以开始运营。许多橄榄树的果实稀少，种植者甚至无法满足自家所需。

他解释说，一些农户担心采摘树上仅剩的少量橄榄会损伤树枝，从而影响下一季的收成，因此决定不进行采摘。

2026年9月，阿布·维萨姆再次接受《明日报》采访时，描述了人们对即将到来的收获季重燃的期待——这不仅能为家庭提供自用的橄榄油和腌橄榄，还能通过出售剩余橄榄获得收入。

“每个人都热切期盼着这棵在阿杰隆山坡上扎根数世纪的橄榄树带来的惠益，”阿布·维萨姆对《明日报》说道。