普利亚大区木质菌疫情持续蔓延，已有400多棵橄榄树感染

专家表示，根除最近在普利亚大区北部加尔加诺地区报告的快速梭状杆菌（Xylella fastidiosa）疫情远非易事，因为目前受感染的橄榄树数量已超过400棵。

普利亚大区植物检疫观测站证实，在卡尼亚诺·瓦拉诺市附近新发现83株感染“pauca”亚种的橄榄树，该地区此前已有数百株橄榄树感染。自2013年首次被发现以来，这种细菌已在普利亚大区感染了约2100万株橄榄树。

目前开展的工作极具价值，至少作为一种防控措施，但能否彻底根除该病害尚不确定。这是一场艰苦的斗争。 ——CNR名誉研究员多纳托·博西亚

这些发现基于2026年监测行动期间采集的559份植物样本，并记录在意大利国家研究委员会（CNR）于6月至9月间发布的五份实验室报告中。这些结果促使当局扩大了划定的疫区及其周边缓冲区，该区域将实施特殊的根除措施。

“就本案而言，该地区的感染可能是在疫情已经相当严重之后才被发现的。 CNR名誉研究员多纳托·博西亚（Donato Boscia）告诉《橄榄油时报》：“未来，我们可能不得不满足于在该地区的这一部分实施防控方案，因为如果感染程度像本次情况一样严重，根除该细菌的努力可能不会成功。” 自2013年木质杆菌首次现身以来，博西亚及其研究团队一直在意大利对其进行研究。

在普利亚大区的其他地区，乔维纳佐、比谢利耶和米内尔维诺-穆尔杰等中北部地区的根除工作正显现出成功迹象。 由于未检测到新的感染病例，当局已将这三个疫情爆发点周围的缓冲区从2.5公里缩小至1公里，从而缩小了需接受专项监测和植物检疫要求的区域范围。

这一决定是基于对2025年和2026年监测行动中采集的42,026份植物样本的分析，所有样本检测结果均为阴性。

“这绝非偶然，因为疫情的早期发现对遏制细菌传播起到了关键作用，”博西亚解释道。

他对这三起疫情表示相当乐观，认为受影响地区有望在约一年内被宣布为无该细菌区域。

在这些案例中，早期发现对根除工作至关重要。当地居民的报告帮助当局迅速识别感染情况并采取应对措施。最初仅发现少数几棵受感染的树木，其中一些几乎没有或完全没有症状。

“加尔加诺的情况则不同，”博西亚表示，“早在去年，就有充分理由怀疑这可能是一起相当成熟的疫情，该细菌早在数年前就已传入。”

“通过街景图像可以发现，早在两三年前，就已经有树木表现出相当明显的症状，”他解释道，“考虑到pauca细菌在橄榄树上的潜伏期非常长，平均约为两年，我们可以推测该细菌的传入时间至少可追溯到五、六年前。”

“因此，[加尔加诺]地区的疫情已经相当广泛，这并不令人惊讶，”博西亚说道，“目前开展的工作极具价值，至少作为一种防控措施，但能否实现彻底根除尚不确定。这是一场艰苦的斗争。”

据博西亚介绍，欧洲食品安全局（EFSA）正在公开征求意见的《Xylella风险评估》更新草案中所包含的建模结果表明，仅清除已知受感染的植物往往不足以根除已形成的疫情，特别是在附近仍存在未被检测到的感染时。

EFSA的《有害生物风险评估》草案指出，扩大宿主植物清除半径可能提高根瘤菌根腐病根除的概率，尽管此类措施的有效性取决于当地的流行病学和地貌条件。

博西亚以卡拉布里亚大区陶里亚诺瓦市最近发现的疫情为例，当地政府采取了80米的更宽干预半径，而欧盟法规规定的最低半径仅为50米。

陶里亚诺瓦的疫情也是在居民报告注意到橄榄树出现可疑症状后被发现的。

博西亚认为，这一案例凸显了公众参与植物检疫监测的重要性日益凸显，他将这种方法描述为“公民科学”。

“无论地区植物检疫部门投入多少资源和人力，由于辖区面积过于广阔，需要监测的植物数量庞大，他们根本无法面面俱到，”博西亚表示。 “如果未能及时发现疫情，并不意味着当局存在疏忽。仅仅是因为辖区范围过于广阔，同时也需要公众的积极参与。”

除了意大利南部的进展外，博西亚表示，自2013年以来积累的经验也在改变科学家对欧洲木质菌存在与分布的认识。

起初看似是一种极具破坏性的植物病原体被异常引入的情况，逐渐演变为一种更复杂的局面——涉及不同的亚种和菌株，且对宿主植物的影响差异巨大。

他以“快速木质菌”的多型亚种（Xylella fastidiosa subsp. multiplex）为例，该亚种已在包括法国和葡萄牙在内的多个欧洲国家被检测到，有时对受感染植物的影响微乎其微，甚至几乎无法察觉。

据博西亚称，由于某些感染几乎不会产生明显症状，因此可能已存在数年甚至数十年而未被察觉。在这种情况下，新发现的感染并不一定意味着该细菌是最近才进入该地区的。

“我们之所以能发现它，是因为我们在主动搜寻，”他说。

最近在卢森堡发现的“快速木质菌”（Xylella fastidiosa）案例表明，监测工作仍在不断揭示该细菌在欧洲新区域的踪迹。

10月12日，卢森堡当局确认该国摩泽尔葡萄酒产区的三个地点的葡萄藤中存在“快速木质菌”fastidiosa亚种，随即设立了疫区和缓冲区。

对博西亚而言，日益复杂的流行病学状况引发了一个问题：对于涉及细菌菌株、寄主植物及损害程度存在显著差异的疫情，采用相同的监管方法是否恰当。

他指出，欧洲植物检疫规则的制定，很大程度上是为了应对最初普利亚大区疫情造成的毁灭性影响。

“我们目前拥有一套统一的欧洲法规，但该法规并未区分该细菌的不同变种或不同的流行病学情况，”博西亚表示。“在某些情况下，这些法规是合适的，甚至可能还不够严格；但在另一些情况下，它们可能过于严苛，若照本宣科地执行，造成的损害甚至可能超过细菌本身。”

“这就是为什么我们目前正处于一个非常微妙的阶段，”他补充道，并提到了正在进行的欧洲食品安全局（EFSA）公众咨询。“这将为未来几个月在成员国参与下重新审视欧洲法规提供依据。多年来积累的证据已经彻底改变了我们对这一情况的理解，”博西亚总结道。