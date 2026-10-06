斯洛文尼亚伊斯特里亚地区的收成：品质优良，产量较低

斯洛文尼亚伊斯特里亚地区的橄榄产量低迷，给当地种植者带来了考验，但果实长势异常良好且多酚含量较高，这让人们对2026年收成的质量寄予厚望。

随着初秋的薄雾笼罩在斯洛文尼亚伊斯特里亚半岛的山丘上，该地区各地的橄榄园和榨油厂正迎来2026年橄榄收获季最繁忙的时期。

本季正呈现出极端交织的态势。夏季持续的干旱和高温迫使种植者做出艰难的采收决策，而果实异常健壮的状况则让人对橄榄油的品质寄予厚望。

“采收时机总是产量与品质之间的权衡 。”——科佩尔科学与研究中心橄榄栽培研究所的玛雅·波德戈尔尼克

尽管由斯洛文尼亚伊斯特里亚橄榄种植者协会（DOSI）主办的传统“Oljka županov”活动于9月25日在伊佐拉上方的贝尔维德尔象征性地拉开了采收序幕，但部分橄榄园的采收工作其实早已开始。

9月9日，“特拉·森图里亚”（Terra Centuria）合作社便开始对尚未成熟的青橄榄进行超早采收。

为了获得极高浓度的有益健康的多酚，该合作社在其自有的实验性微型榨油厂中加工了首批橄榄，刻意牺牲了提取率以追求品质。

“我们今年橄榄油的多酚含量高达每公斤2,473毫克，这远高于欧盟委员会为具有健康功效的橄榄油设定的每公斤250毫克的门槛，” 屡获殊荣的橄榄种植者兼科学家达尼耶尔·斯托伊科维奇·库库林向《橄榄油时报》表示。

斯托伊科维奇·库库林是分子遗传学和生物技术领域的专家，他发起并共同创立了该合作社。

直到9月下旬，当大多数当地种植者的橄榄达到技术成熟期后，商业榨油厂才开始满负荷运转。

出油率已成为今年秋季伊斯特里亚种植者最关注的问题之一。

9月份的首批压榨出油率异常低，仅为6%至9%，这意味着生产一升橄榄油需要多达15公斤的橄榄。

到 10 月初，随着果实逐渐成熟，出油率已上升至平均 9% 至 13%，但仍明显低于长期平均水平。

尽管出油率令人失望，但当前的生长条件仍让种植者有理由保持乐观。上一季虽饱受虫害和潮湿天气的持续困扰，但2026年炎热干燥的夏季却大幅减少了橄榄果蝇的种群数量。

种植者报告称，运抵榨油厂的果实状态极佳，没有虫害造成的穿孔和内部腐烂，从而降低了发酵缺陷的风险。

科佩尔科学与研究中心橄榄栽培研究所所长玛雅·波德戈尔尼克在介绍新出版的技术专著《何时是采收橄榄的最佳时机？》时，也特别强调了这些不同寻常的条件。

波德戈尔尼克表示，由于干旱压力显著，今年的橄榄油将强烈反映各个橄榄园特有的微气候条件。

她预计，橄榄油中的酚类化合物浓度将特别高，从而带来更明显但令人愉悦的苦味和强烈的辛辣感。

她向种植者传达的核心信息是：采收时机始终是产量与品质之间的权衡。她补充道，随后必须在榨油厂通过严格控制加工温度（低于 27 ºC）来保留健康果实的潜在品质。

入选《2026年慢食特级初榨橄榄油指南》的14家斯洛文尼亚生产商都同样重视保留果实的天然品质。

其中包括位于什马尔耶（Šmarje）附近格林托维茨（Grintovec）的有机庄园“奥尔耶·摩根”（Olje Morgan），其橄榄油获得了该指南的“Grande Olio”殊荣。

这座拥有1,200棵橄榄树的农场由珍妮·摩根（Jenny Morgan）负责管理，她是斯洛文尼亚首位且目前唯一一位持有橄榄种植专业NPK Oljkar国家职业资格证书的女性。

作为斯洛文尼亚首位专业女性橄榄种植者，珍妮·摩根对今年的收成以及有机特级初榨橄榄油的品质感到满意。

摩根正致力于将有机生产与橄榄油旅游相结合，包括在橄榄园内打造豪华露营住宿设施的计划。

“我们的顾客之所以不断回购，是因为他们信任我们，而且对高品质橄榄油的需求逐年增长，”摩根说道，“在家族中，我的愿景与父亲的略有不同。 我想更进一步，不仅通过橄榄油，还要拓展以橄榄为原料的天然化妆品系列，并在庄园内打造原汁原味的旅游体验。”

“诸如‘慢食’（Slow Food）和纽约金奖等国际认可，不仅提升了我们在全球的知名度，也是对我们整个地区极大的肯定，”她补充道，“在像今年这样充满挑战的年份，坚持有机生产方式并为市场提供真正独具特色的产品至关重要。”

位于马雷齐格附近巴比奇的奥利亚尔纳·巴比奇（Oljarna Babič）橄榄油厂是一家家族经营的企业，在旺季期间每周7天、每天24小时不间断运转，以确保橄榄在采摘后数小时内完成加工。

桑迪·巴比奇（Sandi Babič）负责管理这家橄榄油厂，他的儿子罗克（Rok）也积极参与运营，将家族的经验与在橄榄文化研究所（Institute for Olive Culture）获得的专业知识相结合。

今年秋天，该家族还获得了国际认可。10月初，与意大利刊物《Teatro Naturale》相关的“Čisti svet”联盟授予该榨油厂“绿色丝带”奖，以表彰其可持续运营，以及通过环保技术诠释当地传统。

该榨油厂采用的现代化两阶段加工系统（包括来自托斯卡纳机械工厂（OMT）的设备）在加工过程中无需额外用水。副产品（包括橄榄果渣）被用于生产生物气和天然肥料。

该家族生产的橄榄油还在今年罗马举办的BIOL大赛中获得第三名，该橄榄油厂也被收录进2026年版“慢食”指南。

本季因出油率降低及生产成本上升，新榨橄榄油价格小幅上涨。

生产商直接销售的标准特级初榨橄榄油价格为每升18至22欧元，而优质早收橄榄油和带有受保护原产地名称（PDO）标识的橄榄油，每500毫升瓶装售价为25至35欧元。

专家建议对早收橄榄油进行过滤以去除残留水分，并将其存放在避光且温度稳定在15 ºC至18 ºC的环境中，以帮助保留其中的酚类化合物。

除了以伊斯特里亚本土品种“比耶利卡”（Bjelica）为主、以及传统“切尔尼察”（Črnica）和“布加”（Buga）橄榄制成的优质橄榄油外，斯洛文尼亚生产商正越来越多地开展小规模的食用橄榄生产。

尽管产量仍较小，且主要供应给当地的品鉴室，但用当地香草腌制、经自然去苦处理的橄榄以及橄榄酱，正逐渐成为该地区日益兴盛的美食旅游项目的一部分。

斯洛文尼亚种植了约50万棵橄榄树，种植面积略超过2,000公顷，其中96%位于斯洛文尼亚伊斯特拉地区。

该行业仍高度分散，平均每家农场的种植面积仅为0.4至0.5公顷。全国共有36家注册榨油厂，国内产量仅能满足全国橄榄油需求量的约15%。

许多斯洛文尼亚种植者并未通过大规模生产参与竞争，而是专注于优质产品、现代榨油技术和科学专业知识。

对于正面临又一轮艰难收获季的生产商而言，健康的果实、高浓度的酚类物质以及对品质的持续投入，正进一步巩固斯洛文尼亚作为规模虽小但日益受到认可的橄榄油生产国的地位。