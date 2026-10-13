南非基尔德公司斩获NYIOOC金奖后，将目光投向业务增长

在南非西开普省，基尔德公司正将果园扩建、现代化灌溉和苗圃开发相结合，并专注于生产高端橄榄油。

南非一家相对年轻的橄榄油初创企业首次亮相2026年纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC），便凭借其“尊选系列”（由Favolosa、Frantoio和Arbequina三个品种混酿而成）斩获首个金奖。

“纽约是公认最负盛名的赛事之一。当结果陆续公布时，总是让人提心吊胆。 你不得不频繁点击刷新按钮。当我们终于看到获得金牌的消息时，整个团队都欣喜若狂。那真是如释重负，”基尔德农业集团（Kielder Agro Group）在南非的农业运营机构——南非基尔德公司（Kielder South Africa）的庄园及总经理尼古拉斯·鲁特（Nicolaas Roodt）向《橄榄油时报》表示。

“归根结底，最重要的是亲身深入橄榄园。 ”——尼古拉斯·鲁特，Kielder南非公司

对鲁特而言，这一奖项印证了公司的经营理念。“我们正致力于打造极致优质的橄榄油，”他说。

鲁特指出，南非在全球橄榄油产量中所占份额微乎其微，但他相信该国领先的生产商完全有能力在最高品质层面与国际同行竞争。

就在获得这一认可之际，基尔德公司正准备扩大其在南非西开普省伍斯特附近努伊谷（沿R60公路通往罗伯逊方向）的橄榄种植业务。

该农场的橄榄园占地155公顷，土壤以富含石灰质为主，间杂着零星的黏土区域。这片总面积达364公顷的庄园还种植着樱桃和酿酒葡萄。

尽管许多橄榄树的树龄已超过25年，但基尔德农业集团（Kielder Agro Group）于2025年成立了“特产”部门，计划将南非特级初榨橄榄油作为面向国内外市场开发的产品之一。

基尔德目前种植着八个橄榄品种。鲁特表示，他最终希望将生产重点集中在少数几个已证明特别适应当地条件的品种上。

“我们希望扩大种植规模，但我更倾向于专注于少数几个品种，这些品种不仅能年复一年地持续为我们带来丰收，还能确保我们所需的橄榄油品质，”他说。

品种的选择与努伊谷（Nuy Valley）的气候密切相关，该地区冬季低温时数相对较少。鲁特指出，这限制了某些品种的适宜性，并可能导致在特别温暖的冬季过后出现隔年结果现象。

除了品种选择外，基尔德农场还在尝试不同的果园布局。该农场既有传统的疏植果园，也有更密集的种植模式，并且正在加大超高密度种植系统的应用力度。

对鲁特而言，这种转变既反映了农艺方面的考量，也源于经济压力。劳动力、燃料、农业投入品和电费成本的上涨，使得提高效率对维持盈利能力变得越来越重要。

他表示，南非的橄榄产业历史上是以传统果园为发展基础的，但种植者们正越来越多地考虑采用超高密度种植系统，以控制成本并实现更多作业的机械化。

该农场计划中的扩建得到了其橄榄苗圃的支持，该苗圃同时也向外部种植者供应树苗。

在基尔德南非公司的苗圃里，幼龄橄榄树生长在遮阳网下的育苗盘中，该苗圃既支持公司的扩张，也为其他种植者供应树苗。

然而，需求已超过苗圃目前的产能。“南非市场发展如此迅速，我们无法以同样的速度为公众生产足够的树苗，”鲁特表示。

基尔德正在投资繁殖技术，并研究各个品种在苗圃中的生长表现，旨在稳步提高繁殖成功率。

“我们正在大力推动制定关于优质树木的标准，包括如何确认其具有正确的遗传特性，以及是否掌握该品种原产地的采收历史，”鲁特说道。

他还参与了南非橄榄协会（SA Olive）的一项倡议，旨在提高苗木的质量和可追溯性。

随着基尔德公司不断扩张并建立更多高密度果园，水资源供应、灌溉管理和运营成本正变得日益重要。

努伊河谷（Nuy Valley）降雨量相对较少，且种植户正面临着降水模式的变化。“降雨总量虽未改变，但集中在更短的时间内，”鲁特说道。

降雨的时间和强度会影响土壤湿度，以及灌溉水库的补给效率。对鲁特而言，水是“我们拥有的最宝贵的资源”。

计算机化灌溉系统控制着水分配，而变速驱动装置则使水泵能够根据特定时刻所需的压力运行，而非持续以满负荷运转。

位于西开普省努伊谷的基尔德南非橄榄园，该公司正在此处扩大生产规模，并投资建设更高效的种植和灌溉系统。

鲁特表示，该系统有助于节约电力，并减轻了管道及其他灌溉基础设施的负荷。

该公司利用土壤湿度监测来确定灌溉需求，并利用卫星衍生的归一化差值植被指数（NDVI）图像来评估树木生长状况并识别果园中的潜在问题。

NDVI通过测量植被反射的红光和近红外光之间的差异，来反映植物的密度和生长活力。

技术也正被融入农业机械中。鲁特指出，根据果园密度选择合适的喷洒设备至关重要，以确保药剂能穿透树冠并实现充分覆盖。

不过，他强调技术无法取代实地观察和实际的农业经验。

“归根结底，最好的做法还是亲自走进果园，”他说。 “你要亲眼观察果树，才能了解问题出在哪里。技术虽能提供很大帮助，但有些事情它做不到。如果你懂得如何务农，就知道该怎么做。你必须亲眼确认，”他补充道。

基尔德在可持续发展方面的努力还包括探索橄榄压榨副产品的更高附加值用途，尽管该计划目前仍处于规划阶段。

橄榄压榨残渣目前已被制成堆肥并回填到果园中，将养分循环回馈给土壤。

“将其制成堆肥并回填到果园，对我来说意义重大，”鲁特说道。

开拓国内市场是另一项挑战。据行业估计，南非消费的橄榄油中约有三分之二依赖进口，这使得当地生产商不得不与种类繁多的进口产品展开竞争。

鲁特认为，要应对这一挑战，必须帮助消费者识别高品质的特级初榨橄榄油，并理解本土橄榄油的价值。

一个典型例子是“南非橄榄协会”（SA Olive）推出的“合规承诺”（Commitment to Compliance）认证计划，参与该计划的橄榄油需经过化学和感官评估，方可在瓶身上获得可识别的认证标识。

在国际市场上，基尔德公司正瞄准其认为南非橄榄油在质量上具有竞争力的特定市场，并侧重于建立持久的商业关系，而非追求零星销售。

“我们并不打算只是零星地销售我们的橄榄油，或者零散地销售任何产品，”鲁特表示。“我们的实际目标是建立长期合作关系，以便能够持续向这些市场供货。我们正致力于向特定目标市场出口越来越多的南非橄榄油。”

鲁特表示，国际认可有助于彰显南非生产商的能力。对基尔德公司而言，在纽约获得的金奖是对其打造高端橄榄油品牌努力的早期肯定。

“我希望这种金光能一直延续下去，”他总结道。