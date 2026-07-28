随着生产成本飙升，西班牙的传统橄榄园正面临困境

在西班牙大部分橄榄种植区，生产成本已超过市场价格，这再次引发了人们对传统种植业前景的担忧。

2020年至2026年间，西班牙橄榄油的平均生产成本上涨了近57%，该国最传统的橄榄园的成本现已远超市场价格。

这一结论来自西班牙橄榄种植市镇协会（AEMO）发布的最新一期《橄榄种植成本研究》报告。该报告被广泛视为西班牙橄榄油行业的基准。

与以往的计算方法不同，该研究将土地的机会成本以及种植所需投资（包括机械设备）的折旧纳入考量，从而更全面地反映了宏观经济环境。

土地价值通常不被纳入农业生产成本的计算范围。然而，该研究的作者指出，在将橄榄种植的盈利能力与其他潜在土地用途进行比较时，这一因素至关重要。

研究人员将旱作橄榄园的土地成本定为每公顷500欧元，灌溉橄榄园的土地成本定为每公顷1,050欧元。

对于传统不可机械化的橄榄园（也称为山坡橄榄园），他们未将此成本计入，因为该类土地通常几乎不具备其他农业或商业用途的潜力。

该研究分析了七种主要的橄榄种植模式，范围从传统种植到超集约化种植。

研究结果显示，西班牙传统橄榄种植的前景不容乐观。

在占西班牙橄榄种植面积 17.7% 的传统非机械化橄榄园中，每公斤橄榄油的总生产成本高达 5.31 欧元。

在已实现机械化或部分机械化的传统橄榄园中，情况稍好，但成本仍高于市场平均价格——根据研究时的计算，所有橄榄油类别的市场平均价格约为每公斤 3.26 欧元。

在西班牙的橄榄种植面积中，可实现一定程度机械化的传统橄榄园占比最大，达到32.6%。

尽管这些橄榄园的机械化程度可能有限，但减少对高成本人工的依赖对总体生产成本有着显著影响。

AEMO 计算得出，传统灌溉橄榄园的生产成本为每公斤 4.18 欧元，传统旱作橄榄园的生产成本为每公斤 4.67 欧元。

尽管灌溉会大幅增加运营费用，但更高的产量足以抵消这些额外成本。

该研究估计，灌溉橄榄园的平均产量为每公顷 6,000 公斤，而旱作橄榄园为每公顷 3,500 公斤，因此每公斤橄榄油的生产成本较低。

与之相对的是集约型和超集约型种植系统。

对于集约化旱作橄榄园，平均生产成本计算为每公斤 3.52 欧元。虽然仍高于现行市场价格，但这比最高效的传统模式的成本要低得多。

较高的产量使集约化灌溉种植的成本降至每公斤 3.20 欧元。

在超集约化种植园中，旱作条件下的平均生产成本为每公斤 3.17 欧元，灌溉条件下的平均生产成本为每公斤 3.08 欧元，这是该研究中记录的最低数值。

这些研究结果可能会加剧人们对传统橄榄种植长期可行性的担忧。

西班牙农民联盟 COAG 的哈恩分部利用上一季的数据计算得出，采用传统机械辅助旱作模式的种植者直接亏损了 7.8%。

对于经营传统非机械化橄榄园的种植者而言，亏损率高达42.6%。

作为回应，COAG哈恩分会在7月纳税申报截止日的最后一天采取了非常规举措，正式通知财政部，对用于计算橄榄种植户纳税义务的假设提出异议。

该组织呼吁对现行制度进行重大改革，以反映西班牙橄榄产业面临的新财务现实。