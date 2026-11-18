美国驻克罗地亚大使妮可·麦格劳与伊斯特里亚地区的橄榄种植户一同参与了今年的橄榄采收，并走访了波雷奇附近的阿格罗拉古纳公司，了解该地区的橄榄油生产情况，以及生产商在经历了一个极端天气季节后所面临的挑战。

“近距离观察整个过程，让我对每一滴橄榄油背后所倾注的关怀、耐心和辛勤劳动有了全新的理解 。”——美国驻克罗地亚大使妮可·麦格罗

自就任外交职务以来，麦格劳曾多次深入克罗地亚各地考察。此次她与当地工人一同参与采收，戴着手套并使用机械橄榄震落机，从莱奇诺（Leccino）和皮科林（Picholine）橄榄树上采摘果实。

“我很荣幸能参与橄榄采收，”麦格劳说道，“我亲手采摘了橄榄，并亲身体验了它们如何被加工成橄榄油。”

接待她的是阿格罗拉古纳公司的生产总监兼首席酿酒师约西普·巴里希奇，他详细讲解了该公司橄榄油背后的种植与加工工艺。

“近距离观察整个过程，让我对每一滴橄榄油背后所倾注的关怀、耐心和辛勤劳动有了全新的理解，”麦格劳说道。

大使此次访问正值一个特别艰难的收获季节，这一季先是经历了漫长的夏季干旱，随后又遭遇了秋季的暴雨。

从夏季干旱到秋季降雨

夏季该地区部分区域气温超过40°C，而干旱状况一直持续到9月中旬左右。

长期干旱会限制正在发育的橄榄果实中油分的积累。在严重缺水的情况下，橄榄树可能会结出较小的果实，或脱落部分果实以节约养分。

秋季，情况发生了急剧变化：持续降雨使土壤饱和，并打乱了采收作业。湿滑的地面使得机械难以进入部分橄榄园，迫使生产商在日益难以预测的天气条件下开展工作。

尽管面临这些困难，据巴德尔公司市场部负责人米娅·武克德拉戈维奇称，阿格罗拉古纳公司仍保持了与去年相当或略高于去年的产量。

Agrolaguna公司在伊斯特里亚西部管理着226公顷土地上的68,000多棵橄榄树。截至报告发布时，该公司已完成计划采收量的半数以上，从约30,000棵橄榄树上采收了橄榄。

灌溉有助于保障产量

该公司业绩表现的一个重要因素是其在灌溉方面的投资。

阿格罗拉古纳公司在切尔瓦尔地区对约110公顷的橄榄园进行灌溉，该地区拥有一片130公顷的种植园，据该公司称是伊斯特里亚地区规模最大的。

水源来自马泰希水库，该基础设施项目由伊斯特里亚县出资建设。该灌溉系统在长时间无降雨期间，有效保障了果实的正常发育。

该公司还报告称果实长势良好，橄榄果蝇的危害有限——其活动可被长时间的极端高温所抑制。

Agrolaguna预计本季将生产14万至16万升橄榄油。

新榨油生产线使加工能力翻了三倍

除了灌溉措施外，该公司还投资了更高效的加工设备，以在因降雨而中断的收获期间帮助保持橄榄油的质量。

今年，Agrolaguna 在其位于波雷奇（Poreč）的榨油厂引进了一条全自动加工生产线，将每小时的橄榄加工能力从 1.6 公吨提高到 5 公吨。

扩建后的设施使采摘后的橄榄能在收获后8至12小时内完成加工，从而缩短了果实等待压榨的时间。

快速加工对于保持橄榄油品质至关重要，尤其是在潮湿的采收条件下，果实变质的风险会增加。

据该生产商介绍，由此生产的橄榄油具有青果香气、新鲜口感和宜人的辛辣感。

Agrolaguna公司以“Ol Istria”品牌销售其特级初榨橄榄油，产品包括采用皮科利纳（Picholine）、彭多利诺（Pendolino）、莱奇诺（Leccino）以及本土品种伊斯特拉·比耶利卡（Istarska Bjelica）、罗辛约拉（Rošinjola）和切尔尼察（Črnica）单品种橄榄油，以及精选品种的混榨橄榄油。

该公司的橄榄油在国际比赛中屡获殊荣，包括纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）世界橄榄油大赛。

“Ol Istria”还获得了“伊斯特拉”（Istria）受保护原产地名称（PDO）认证，该认证规定了地理来源、经批准的橄榄品种及生产方法的要求，其中包括加工温度不得超过27°C。

伊斯特拉地区在质量方面的声誉已享誉国际，该地区在《Flos Olei》橄榄油指南中屡获认可。

在参观了橄榄园并品尝了新鲜压榨的橄榄油后，麦格劳感谢东道主让她领略了克罗地亚农业生活的另一面。

“感谢我在波雷奇阿格罗拉古纳（Agrolaguna Poreč）的克罗地亚东道主们与我分享了这次体验，”她说，“我在克罗地亚待得越久，就越爱这里的人民、传统、美食和美丽的风景。”