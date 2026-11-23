当我们沿着通往卡帕尔比奥加拉维基奥山的小路向上行驶时，一只雄伟的猛禽从绿荫中飞出，滑翔着掠过我们的去路，随后停落在附近一棵橄榄树的树枝上。 我们停下脚步片刻，欣赏着这只猛禽——它是马雷玛地区野生动物生机勃勃的象征——随后继续前往圣安杰利卡庄园。

最初只是对托斯卡纳和我们这片美丽橄榄农场的热爱，如今却演变成了远比我们想象中更有意义的事物。 ——劳拉·米勒，圣安杰利卡庄园

来自爱尔兰都柏林的劳拉和埃德·米勒夫妇于去年夏天在此建立了他们在意大利的据点。这里是托斯卡纳的最南端，连绵起伏的乡野逐渐过渡为海岸线，而圣安杰利卡庄园则提供了一个绝佳的观景点，让人尽览这片美景。 当我们抵达庄园时，明媚的秋日阳光让这幅全景图显得更加壮丽：右侧山丘上矗立着卡帕尔比奥（Capalbio）那座被城墙环绕的历史中心；左侧则是伸入第勒尼安海的蒙特阿根塔里奥（Monte Argentario）海岬。

展现在我们眼前的，是一片由900棵弗兰托伊奥（Frantoio）、莱奇诺（Leccino）、莫赖奥洛（Moraiolo）和彭多利诺（Pendolino）橄榄树组成的橄榄园，仿佛将这片风景环抱其中，其传统的布局顺应着地势的起伏。 橄榄果在最先进的加工厂中压榨，制成一款优雅的橄榄油，散发着野草、青草、蓟和洋蓟的清新香气。

“大约二十年前，我们第一次造访这一地区，很快就被这里的自然美景和质朴风情所吸引，”劳拉回忆道，“当时我们住在附近的海滨小镇波尔托·埃尔科莱，开始探索周边地区，并爱上了这片土地、这里的美食和当地人。”

埃德结束了企业律师的职业生涯后，他与拥有经济学和市场营销背景的劳拉达成共识：是时候在这片托斯卡纳的角落多待些时日了，这里似乎正是他们人生新篇章的完美之地。收购庄园后，他们开始打理随庄园附带的橄榄园。

“在来到这里之前，我们从未真正考虑过种植橄榄树，但我们欣然接受了复兴这片果园的挑战——这片果园虽已种植十五年，却从未被作为生产性果园进行过管理，”劳拉说道。 “庄园的名字源自前任业主的妻子安杰莉卡。我们很喜欢将她的名字保留下来，作为农场历史的一部分。随着我们越来越深入地参与橄榄园的工作，生产优质特级初榨橄榄油的决定便水到渠成。”

创业初期，米勒夫妇在经验丰富的专业人士指导下，逐步掌握了独立开展以质量为导向的橄榄种植所需的知识和技能。

首次试采的结果令人鼓舞，他们最终决定推出自己的品牌。在纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上的首次亮相中，“圣安杰利卡”（Sant’ Angelica）便斩获金奖，这早早印证了米勒夫妇一直致力于追求的品质。

怀揣着对艺术的毕生热情，劳拉和埃德为他们的特级初榨橄榄油设计了专属标签。标签上采用的是爱尔兰当代艺术家阿尔·马瑟（Al Maser）的作品，他们个人收藏中就有几幅他的画作。

劳拉和埃德·米勒将“圣安杰利卡”部分销售收入捐赠给慈善机构，这些机构支持的事业与标签上艺术家的爱尔兰艺术家马瑟所倡导的理念不谋而合。（图片由“圣安杰利卡”提供）

“自项目启动以来，我们每年的三个采收季都由马瑟的不同艺术作品来代表，”埃德解释道，“他是一位著名的街头艺术家，他的装置艺术和项目已成为城市景观的代名词，然而其作品中标志性的色彩和独特的图形风格，却仿佛与这片土地的自然之美遥相呼应。”

“他的画作反映了我们在这里所见的一切——陆地、大海与天空，”埃德指出，“他艺术作品的鲜活气息与我们周围的自然元素以及我们橄榄油的生机勃勃相呼应，同时表达了在橄榄园中劳作的喜悦。”

由于每批橄榄油的收获都配有一幅马瑟的不同作品，每一版都独一无二，邀请使用这款橄榄油的人们欣赏这些捕捉了农场生活精髓的艺术作品。

劳拉和埃德解释说，通过在标签上展示这些作品，他们旨在将每一瓶橄榄油都变成一件艺术品。最重要的是，这是他们支持艺术的一种方式——艺术在他们的人生中一直扮演着重要的角色。

为了体现支撑其创业理念的道德承诺，米勒夫妇将“圣安杰利卡”部分销售收入捐赠给支持马塞尔所倡导公益事业的慈善机构。

与艺术界的另一处联系则位于山脚下。 “塔罗花园”（Tarot Garden）是由法裔美国艺术家妮基·德·圣法尔（Niki de Saint Phalle）于1979年至2002年间创作的雕塑公园，这是一处独一无二的艺术杰作，由巨型雕塑组成，其铁质和混凝土结构表面覆盖着由镜片和陶瓷拼接而成的马赛克。

在一本关于该项目的书中，德·圣法尔表示，她受到了安东尼·高迪在巴塞罗那设计的奎尔公园的启发。“我知道，总有一天，我也会建造一座充满欢乐的花园。一个小小的天堂角落。 人与自然的邂逅，”她在书中写道，表达了她在托斯卡纳马雷玛这片土地上所感受到的喜悦。

当我们对庄园的参观即将结束时，农场团队的两名成员正在仔细地将装有瓶装橄榄油的箱子打包准备发货。这些橄榄油将运往爱尔兰，在那里，圣安杰利卡（Sant’ Angelica）橄榄油被列入了部分精选高级餐厅的菜单。

米勒夫妇的子女赫里和杰西目前也在爱尔兰求学。埃德和劳拉表示，孩子们非常支持父母在托斯卡纳的项目，每逢大学假期，他们都会抽空回到庄园。

“我们的儿子和女儿都很喜欢这里，也越来越想了解我们这项新事业，”埃德指出，“这份工作与我以前的截然不同，但同样充满挑战。不过我认为这是一种更健康的生活方式，因为我们总是在户外，享受新鲜空气，保持活跃。”

圣安杰利卡庄园坐拥壮丽全景，视野从中世纪村庄卡帕尔比奥一直延伸至蒙特阿根塔里奥海角和第勒尼安海。他们心爱的宠物罗科在这里自由漫步，尽情享受着新鲜空气和未受污染的自然环境。（照片由圣安杰利卡庄园提供）

如今，他负责监督庄园的农业运营和生产流程，而劳拉则负责公司的公关与市场营销工作。

“埃德和我感到无比幸运，能够做出这一人生转变，”她说，“最初只是对托斯卡纳和我们美丽橄榄园的热爱，如今却演变成了一件远比我们想象中更有意义的事。 在这段旅程中，我们收获颇丰。与大自然共处、照料橄榄树，并生产出令我们由衷自豪的橄榄油，这一切都别具意义。每一次收获都带来新的挑战，但也带来巨大的满足感。”

“通过与马塞尔（Maser）的合作，将艺术引入圣安杰利卡（Sant’ Angelica），让这段旅程变得更加特别，将我们的爱尔兰血统与在意大利的生活紧密相连，”劳拉补充道，“我们也很幸运能够通过支持我们心系的慈善机构和公益事业来回馈社会。最重要的是，我觉得我们心怀感激。 我们从未想过，这片属于我们的托斯卡纳小天地竟会为我们打开如此多的门，让我们结识这么多美好的人，并成为我们生活中如此重要的一部分。虽然付出了许多辛劳，但我们绝不会为此改变半分。”