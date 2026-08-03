在西西里岛克利米蒂山脉的山脚下，一座家族庄园正展望未来

西西里岛东南部一位第五代农场主正在修复家族庄园，同时致力于提升橄榄油品质、推动可持续发展并开展教育工作。

在西西里岛东南部，克利米蒂山脉构成了伊布莱高原向爱奥尼亚海倾斜的最后一道边缘。

该地区被列为欧盟“社区重要保护区”，在布满中新世贝壳沉积物的纯白石灰岩地貌中，孕育着丰富的生物多样性。

“我们不应为了牟利而耗尽土地资源，而应改善土地，并将我们所继承的土地留给后人时，使其状况比我们接手时更好。 ”——乔瓦尼·邦菲利奥，圣卡特里尼农业公司

这片土地上散布着许多以古生物学发现、青铜时代墓地和拜占庭时期岩窟遗迹而闻名的洞穴和岩洞。

圣卡特里尼庄园坐落于梅利利村附近的高地山麓。这片90公顷的庄园中，约有40公顷种植着本土品种的橄榄树林。

庄园的名字取自当地的一个行政区，可能指的是附近一座岩窟教堂，如今仅剩几块石头。

“我想，我之所以爱上这片土地和这份工作，要归功于我的祖父加埃塔诺·佩卢索——童年时每逢夏天，我都会跟在他身后在农场里四处转悠，”作为家族第五代经营者的乔瓦尼·邦菲利奥说道。

“他才华横溢、富有创造力且积极进取，犹如一座创意火山，不断推出新颖且往往极具创新性的项目，总是忙着捣鼓些什么，”邦菲格利奥回忆道。

“他会让我参与进来，向我解释他在做什么，并吸引我加入其中，”他补充道。 “我满怀敬佩地跟着他在农场里四处走动。作为一个好奇心旺盛、渴望看遍一切、探索新事物的孩子，这里嶙峋的悬崖、史前遗迹和林地，对我来说就像一个巨大的游乐场。我就是这样爱上了这一切。”

邦菲格利奥如今就住在祖父母曾经居住的那栋房子里。他在桑塔卡特里尼与祖父母共度的那些夏天对他影响深远，以至于公司网站的首页以蝉鸣声开场，正是为了唤起人们对那段日子的回忆。

这声音让人回想起庄园里阳光普照的果园，那里橄榄树、杏仁树、角豆树和柠檬树在洁白如粉笔的干石墙之间茁壮生长。

庄园出产有机DOP蒙蒂伊布莱·阿里塔橄榄油，这是一款以诺切拉拉·埃特内亚橄榄为主，并混入西西里本地品种比安科利拉、莫雷斯卡、诺切拉拉·梅西内塞和诺切拉拉·德尔·贝利切的调配油。

一片历史悠久的橄榄林中约有150棵古树。另一片种植于20世纪60年代的果园采用12米×12米的宽行布局，而最新种植的橄榄林树间距为6米。

“我的祖父将农场传给了我的母亲，她基本上负责打理农场，并继续出售大部分橄榄，”邦菲格利奥说道。

与此同时，邦菲格利奥获得了经济学学位，并开始在一家大型跨国公司工作，他在那里任职长达15年。

“作为一名专家，我经常出差，有时一年要坐多达90趟飞机，”他说，“那是一种周游世界的生活，但我的心始终在这里——在桑塔卡特里尼。因此，我将所有空闲时间和资金都投入到了公司的现代化建设中。”

邦菲格利奥于2008年加入庄园管理层，着手推进运营现代化，并新增了20公顷橄榄园。2015年，他辞去原有工作，全职投身于桑塔卡特里尼庄园的事业。

“在我早年的职业生涯中，我早已计划了很久，但当你身处那条‘跑步机’上时，很难迈出那一步，”他说，“最终，我对自己说：‘够了。’”

“我生命中的那一章已经翻篇，是时候全身心投入到我的公司以及真正属于我自己的事业中了，”邦菲格利奥补充道，“从一开始，我就专注于生产高品质橄榄油并拓展海外市场。2022年，我实现了建立公司自有榨油厂的梦想。”

邦菲格利奥亲自操作着Mori-Tem榨油系统，该系统采用了现代橄榄油榨取技术。

由于采收季通常始于9月，此时气温依然较高，因此集成式冷却系统使他能够在受控温度下维持榨油过程。

“品质是我个人理念的核心，”邦菲格利奥说道，“无论做什么，我都力求做到最好。”

“即使在拥有自有榨油厂之前，我也不会选择距离最近的榨油厂；我会不惜远行，只为追求最佳品质，”他补充道，“同样的标准也指引着我对这片土地的愿景——这里拥有得天独厚的风土条件和健康的生态环境，我们致力于将其保护下去。”

该农场正致力于实施循环经济体系。两阶段榨油工艺产生的湿榨渣，一部分用作庄园内自由放牧的马匹饲料，另一部分则作为橄榄园的肥料；此外，橄榄园的土壤还通过粉碎的修剪残渣得到进一步改良。

光伏板可满足庄园至少一半的能源需求。

高效的水资源管理是庄园可持续发展战略的另一基石。

从水井中抽取的地下水被收集到农场最高处的集水箱中。随后，依靠重力维持整个配水系统的压力，因此除补充水箱外，无需使用水泵。

果园在夜间采用滴灌系统进行灌溉，以减少蒸发并节约用水。

此外，一套沟渠网络将庄园建筑屋顶和露台的雨水收集起来，导入一个地下水箱，该水箱与一座建在旧石矿场上的池塘相连。

该蓄水池目前尚未投入使用，但其设计目的是收集并储存水源，以备未来紧急情况之需。

“我认为我们公司的关键词是‘真实’，因为这是我从游客和宾客那里听到最多的评价，”邦菲格利奥说道。

“我们很少做广告，所以我猜来这里的人发现的，往往比我们展示的更多，”他补充道。“当我向客人征求反馈时，最常听到的一点是，他们从我们提供的体验中感受到了强烈的真实感。”

一座配备磨石和压榨垫的古老磨坊——曾由邦菲格利奥的祖先使用——至今仍矗立在庄园的中心。

这座建于1880年至1890年间的磨坊由一头骡子驱动，一直使用到20世纪50年代，后来因技术过时而被闲置。

“当你走进公司主楼的大厅时，会立刻感受到历史的浸润，因为这些老旧的机械至今仍几乎可以运转，”邦菲格利奥说道。

“在翻新农舍时，我清理了这台闲置了70年的磨坊，试着推动磨石，它竟又开始转动，仿佛昨天才动过一样，”他补充道，“我感觉自己面对的是一件设计上绝不会损坏的物件。”

这座历史悠久的榨油坊如今已成为庄园橄榄油旅游项目中导览活动的核心景点。它矗立在庄园19世纪马塞里亚庄园翻新期间新建的接待设施旁。

“这座古老的榨油坊如今通过我们的橄榄油旅游活动获得了新生，”邦菲格利奥说道，“我利用它向游客介绍这片土地的历史以及橄榄油的世界。”

“我认为我们行业的主要问题在于知识匮乏，以及关于橄榄油的错误观念根深蒂固，”他补充道，“正因如此，我坚定地致力于培育和推广橄榄油文化。”

邦菲格利奥指出，责任感是这种文化的核心。

“我们不应为了牟利而耗尽土地资源，而应改善土地，并将我们继承的土地留给后人时，使其状况比我们接手时更好，”他说，“对我来说，这是为所有人创造更美好未来的关键，也是我试图传授给儿子的理念。”

“我希望他能像我小时候那样，追随我的脚步，”邦菲格利奥补充道，“当然，我也希望他能自由选择任何能让他感到幸福的事情。”