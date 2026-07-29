橄榄油学院在北欧扩大培训规模

克里斯蒂安·诺德梅尔·范·洛正致力于在北欧地区推广橄榄油知识并开展感官培训。

克里斯蒂安·诺德梅尔·范·洛对橄榄油的兴趣，始于她和丈夫在翁布里亚买下一栋带有一片荒废橄榄园的房子之后。

“我们对橄榄树一无所知，”她说，“我们想要这栋房子和周围的土地，却不知道该如何处理那片橄榄园。”

在清理完橄榄园并使其恢复生产后，她开始采收橄榄，并深入学习种植、榨油和感官品评方面的知识。

随后，诺德梅尔·范·洛在伦敦参加了《橄榄油时报》的橄榄油品鉴师认证课程，并在西班牙和意大利接受了进一步的感官培训。

如今，她已成为一名认证橄榄油品鉴师、专业橄榄油及食用橄榄品鉴师，并担任荷兰橄榄油学院的执行董事。

她的工作主要致力于解决她所观察到的北欧消费者和食品专业人士对特级初榨橄榄油了解不足的问题。

她表示，许多消费者尚未形成与橄榄油生产国通常相关的感官认知，可能会将苦味和辛辣味视为不良特性。

“最突出的认知误区之一，就是认为‘温和’的橄榄油才是最好的橄榄油，”诺德梅尔·范·洛说道。“人们不知道，苦味和辛辣味并非缺陷，而是积极的品质。”

其他常见的认知差距还涉及橄榄油的新鲜度、储存方法、食物搭配，以及不同橄榄油之间价格存在显著差异的原因。

“橄榄油是果汁，就像橙汁一样，”她说，“它会受到光线、温度和氧气的影响，但人们并不知道这一点。”

诺德梅尔·范·洛认为，当消费者了解橄榄油的生产商、品种、产地、生产方法和感官特性后，他们更可能珍视橄榄油。

她将北欧地区橄榄油行业的发展，比作消费者对葡萄酒和咖啡知识的逐步积累。

这种理念也体现在“橄榄油学院”开发的项目中，包括其与《橄榄油时报》教育实验室的合作。

第二届欧洲橄榄油侍酒师认证课程将于2026年9月14日至18日在荷兰赫尔托根博斯的Jamfabriek举行。

这期为期五天的课程名额限定为30人，内容涵盖感官评估、橄榄种植与压榨、健康与营养、烹饪应用、质量控制、包装、标签以及欧洲法规。

学员将品鉴来自全球各产区的100余种橄榄油，并在专业厨房中参与实操性的食物搭配练习。

课程还设有香气体验台，提供熟香蕉、牛油果、朝鲜蓟、胡椒和迷迭香等食材，旨在帮助学员拓展更丰富的感官词汇。

该学院还鼓励学员在完成课程后，通过年度会议以及与讲师和其他专业人士的交流网络，继续进行实践。

通过在线“品鉴者俱乐部”，受过培训的品油师可以在经验丰富的评审组组长和讲师的带领下，对相同的样品进行评估。

诺德梅尔·范·卢表示，持续练习至关重要，因为如果感官识别能力和词汇量得不到定期运用，就会逐渐减弱。团体品鉴还展示了文化体验如何影响对橄榄油的感知。

对于寻求进一步培训的学员，该学院将于2026年9月12日至13日在Jamfabriek举办“策展人品鉴会”。

这项为期两天的课程将探讨与高品质特级初榨橄榄油相关的因素，内容涵盖实验室分析、榨油技术、挥发性化合物、食物搭配以及健康属性的传播。

该学院还开发了一门关于橄榄油行业结构与经济的在线课程，并为厨师、餐厅及烹饪学校提供培训。

“高端餐厅通常对橄榄油及其使用方法了解得更多，”诺德梅尔·范·洛表示，“而在主流餐厅中，相关知识仍存在明显缺口。”

她指出，零售领域也面临类似挑战：许多超市货架上仍以标榜“口感温和”的产品为主，而更高品质的橄榄油则更多见于专业商店和网店。

诺德梅尔·范·卢预计北欧地区对橄榄油的兴趣将持续增长，但她表示，要将消费量的增长转化为对品质的更高欣赏，教育工作必不可少。

“关键在于沟通和信息，”她说，“我们需要对消费者、零售商以及所有相关人士进行教育。”