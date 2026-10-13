欧盟预算争端使北方国家与主要橄榄油生产国对立

德国和其他五个欧盟国家正力主缩减预算，而17个成员国则警告称，进一步削减农业拨款将危及农民的生计。

欧盟下一份长期预算案最初提议的金额略低于2万亿欧元，目前面临大幅削减，这可能会进一步减少对欧盟农民的资金支持。

在德国和其他欧盟成员国的压力下，目前担任欧盟轮值主席国的爱尔兰提议将2028年至2034年的支出削减1590亿欧元，削减幅度近8%。

“现在绝不是欧洲降低雄心的时刻。 ”——17个欧盟成员国联名信

拟议的削减措施还可能影响欧盟下一阶段《共同农业政策》（CAP）下对农民的资助，加剧了人们对农业支持不断减少的担忧。

德国领导着一个由六个国家组成的联盟，被称为“节俭派”，其中还包括丹麦、瑞典、荷兰、奥地利和芬兰。这六个国家合计贡献了欧盟预算的约40%。

在这封致爱尔兰政府的信中，这六个国家的领导人主张，下一期欧盟预算应设定在“现实可筹措”的水平上。

他们还呼吁将资金从传统支出领域（包括区域凝聚力和农业）重新分配给整个27国成员国的其他优先事项。

信中写道：“资金应集中用于安全与国防、竞争力、创新以及打击非法移民等领域的共同投资。”

根据拟议的2028–2034年欧盟预算，农业资金将被纳入总额达8650亿欧元的更广泛的“国家与地区伙伴关系基金”（NRP）中。

其中，2957亿欧元将专门用于向农民发放直接补贴，这一数额远低于现行2021–2027年《共同农业政策》（CAP）中分配给农业补贴的3866亿欧元。

如果拟议的欧盟总体预算削减8%的方案获得通过，农业资金预计将减少近3%，这将延续共同农业政策在欧盟支出中所占份额数十年来持续下降的趋势。

20世纪80年代，农业支出约占欧盟预算的70%。此后，这一比例已降至约30%。

拟议的削减计划也暴露了欧盟内部的分歧：北部国家力图控制支出，而南部和东部成员国则希望保留农业和区域发展资金。

包括西班牙、意大利、希腊和葡萄牙（欧盟最大的橄榄油生产国）在内的17个南部和东部成员国组成的集团，反对这些节俭国家所倡导的削减方案。

该集团被称为“凝聚力之友”，已敦促担任欧盟轮值主席国的爱尔兰在下一轮《共同农业政策》（CAP）中维持农业资金。

“现在绝不是欧洲降低目标的时候，”这些国家在致爱尔兰政府的联合信中写道。“凝聚力政策和共同农业政策是历史悠久的政策，但其目标至今依然具有现实意义。”

斯洛文尼亚政府发表的一份声明中也阐述了该集团的立场。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩也警告称，不应大幅削减欧盟下一期长期预算。

“我希望提醒大家，不要大幅削减预算，”冯·德莱恩在斯特拉斯堡向欧洲议会发表讲话时表示，“这可能会严重削减我们共同商定的关键优先事项。”

此次预算辩论正值欧洲农民面临农产品价格下跌和生产成本上升带来的日益加剧的压力之际。

据欧盟统计局（Eurostat）数据显示，2026年第二季度，农民获得的农产品价格较上年同期下降了5.8%，这是连续第三个季度出现同比下滑。

与此同时，包括能源、动物饲料和化肥在内的农业投入品平均价格同期上涨了4.7%，进一步压缩了农场的利润空间。

政治分析人士指出，欧盟官员正寻求在年底前敲定下一期长期预算协议，以赶在2027年多个成员国计划举行的选举之前完成相关工作。

“他们希望在[法国]总统大选前达成协议，因为他们知道局势可能会发生变化，”法国极右翼反对党“国民联盟”的一名官员表示。