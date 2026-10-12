芬兰在克罗地亚举行的世界橄榄采摘锦标赛中夺冠

来自十个国家的参赛者齐聚克罗地亚的布拉奇岛，共同庆祝传统的橄榄采收节，最终芬兰队摘得桂冠。

在克罗地亚布拉奇岛举行的第九届世界橄榄采摘锦标赛上，芬兰队出人意料地夺冠，尽管该国本身并无橄榄种植传统，但其表现却超越了来自其他九个国家的队伍。

在这场将传统橄榄采摘与国际旅游及友好竞技相结合的比赛中，芬兰队仅用45分钟就采摘了55.4公斤橄榄，最终力压捷克和波兰队夺冠。

本届锦标赛在波斯蒂拉举行，这是一个拥有约1500名居民的风景如画的沿海小镇。活动于周四在帕斯图拉酒店举行了各支队伍的正式介绍仪式，随后于周五上午在俯瞰小镇的圣约瑟夫橄榄园内展开了比赛。

“我们正在打造一个不模仿、而是激发灵感的旅游目的地品牌，”波斯蒂拉旅游局局长伊万娜·耶林奇奇（Ivana Jelinčić）告诉《橄榄油时报》。

“我们为这座小镇能成为如此精彩活动的中心而感到自豪，通过难忘的体验以及多年来在此结下的诸多友谊，我们正在庆祝和推广橄榄及橄榄油文化，”她补充道。

在波斯蒂拉旅游局、市政府、波斯蒂拉农业合作社和阿尔杜拉体育公司的支持下，本次锦标赛成功将这个以渔业和农业为主的小社区推上了国际旅游版图。

十支队伍角逐冠军

今年的比赛汇聚了40名参赛者，代表着十支队伍：芬兰、瑞典、塞尔维亚、立陶宛、波兰、捷克共和国、美国、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚，以及一支由数字游民组成的国际队。

每支队伍由四名选手组成：两名女性和两名男性。由于卫冕冠军法国队今年缺席，冠军归属悬而未决。

克罗地亚派出了由知名运动员和演艺人员组成的队伍，包括长距离游泳运动员迪娜·莱瓦奇奇、克罗地亚电视记者伊万娜·希洛维奇、奥运水球运动员托米斯拉夫·帕什瓦林以及说唱歌手安特·卡什。

来自十个国家的选手参加了在克罗地亚波斯蒂拉举行的第九届世界橄榄采摘锦标赛，40名参赛者以四人一队的形式展开角逐。

当被问及主场优势能否弥补球队橄榄采摘经验不足时，莱瓦奇奇表示：“我们配合默契，且极具竞争力。”

帕什夸林手里捧着一把刚采摘的橄榄，强调了这项赛事与克罗地亚文化遗产的联系。

“这是一个关于克罗地亚橄榄、我们的文化遗产和传统的精彩故事，”他说，“当它变成像这样的体育赛事时，简直太棒了。再好不过了。”

代表美国参赛的布伦丹·奥哈拉同样热情高涨。

“我们已经爱上了这种体验，”他说，“我们也希望取得好成绩。”

来自塞尔维亚的内维娜·马里诺夫斯基对天气状况表示欣喜，此前天气预报曾显示情况并不乐观。

“我们已经准备好了。这太棒了，天气也站在我们这边，”她说，“尽管预报不佳，但今天却是阳光明媚的美好一天。”

传统采摘面临压力

参赛者面临着一项严峻的挑战：仅凭双手、不使用任何机械设备，在整整45分钟内采摘尽可能多的橄榄。

遵循当地传统，参赛者们先将橄榄装入“萨凯特”（sakete，一种传统的麻布采摘围裙）中，再转移到各自团队的箱子里。

参赛者完全依靠双手，只有45分钟的时间尽可能多地采摘橄榄，并将果实收集在传统的麻布围裙中。

时间一到，在波斯蒂拉农业合作社首席监考员的监督下，对橄榄进行了称重。

结果被严格保密，只有监考员和各队队长才能看到重量数据。最终排名直到周六晚在帕斯图拉酒店举行的颁奖典礼上才揭晓。

芬兰的意外胜利

当结果公布时，芬兰队加冕为世界冠军——对于这个以森林、湖泊和漫长冬季闻名，而非以橄榄种植著称的国家来说，这无疑是一个出人意料的结果。

“我们非常激动，而且我们热爱波斯蒂拉、布拉奇岛和克罗地亚，”芬兰队队长佩特里·乌特里亚伊宁说道。

“今年，我们原本只想超越去年第四名的成绩，但夺冠是我们连想都不敢想的。芬兰连一棵橄榄树都没有，如今却成了世界冠军。简直难以置信！”

捷克队以48.4公斤的成绩获得亚军，波兰队以46.6公斤位列第三。这三支获奖队伍均来自没有显著橄榄种植传统的国家。

芬兰队收获55.4公斤，领先获得亚军的捷克队7公斤，后者收获48.4公斤。波兰队以46.6公斤的成绩获得季军。

波斯尼亚和黑塞哥维那以43.6公斤的成绩位列第四，仅以微弱优势领先于收获43.2公斤的克罗地亚和收获43.0公斤的立陶宛。

美国以42.4公斤的成绩位列第七，随后是塞尔维亚（38.0公斤）、瑞典（34.4公斤）和“数字游民”队（31.6公斤）。

领奖台上的前三名均由没有显著橄榄种植传统的国家获得，这凸显了这项别开生面的比赛所具有的国际吸引力。

庆祝布拉奇岛的橄榄种植传统

除了比赛之外，组织者还安排了系列活动，向参与者介绍布拉奇岛的橄榄油文化、农业传统和历史地标。

周六的活动安排包括参观什克里普（Škrip）的橄榄油博物馆，以及漫步于多尔（Dol）——这个以独特建筑风格和乡村遗产而闻名的传统村庄。

这些活动体现了本次活动的更广泛宗旨：在发展农业旅游、加强不同国家参赛者之间联系的同时，推广该岛的农业特色。

捷克队以48.4公斤的成绩获得亚军，波兰队以46.6公斤位列第三。这三支获奖队伍均来自没有深厚橄榄种植传统的国家。

“我再自豪不过了，”耶林奇奇在颁奖仪式后说道，“波斯蒂拉只是一个仅有1500人的小镇，但通过这次活动，我们成功触达了世界的每个角落，以如此充满活力、有趣且欢乐的方式分享了波斯蒂拉和橄榄种植的故事。”

世界橄榄采摘锦标赛自2017年首办以来，已发展成为一项广受认可的国际赛事。2019年，该赛事荣获创意旅游网络颁发的“最佳创意旅游体验”奖。

该锦标赛生动地展示了如何将一项拥有数百年历史的农业传统转化为独特旅游体验的基础，既吸引了游客来到这个地中海小社区，又保留了该地与橄榄种植的深厚渊源。

对芬兰而言，本次比赛以一个出人意料的世界冠军头衔画上了句号。对波斯蒂拉岛来说，这标志着该活动又一次圆满成功，该活动持续向来自世界各地的游客展示着该岛的橄榄种植传统。