在罗马，社区橄榄采收活动为有需要的家庭提供橄榄油

罗马的志愿者们正在一座公共公园里从65棵橄榄树上采摘橄榄，为有需要的家庭生产特级初榨橄榄油。随着这项日益壮大的社区倡议获得市政府的支持，该项目正不断发展。

罗马托雷·斯帕卡塔（Torre Spaccata）社区的“罗马球迷公园”（Parco dei Romanisti）正在进行橄榄采收工作，公园内的65棵橄榄树不久将产出特级初榨橄榄油，分发给有需要的家庭和个人。

如今在罗马市政府（Roma Capitale）的支持下，“Olio Bene Comune”（橄榄油公共福利）项目正持续运作。该项目可追溯至2012年，当时一群志愿者开始照料散布在该市东郊这座公共公园内的橄榄树。

多年来，我们见证了公共空间中的此类活动如何能够扭转公民疏离的局面，并鼓励人们在社区中发挥更积极的作用。 ——安东尼奥·卡罗西（Antonio Carosi），Gli Olivari

2024年，《橄榄油时报》（Olive Oil Times）曾报道过这一持续发展的倡议。去年，他们新增了橄榄树，罗马市（Roma Capitale）也通过一份合作协议正式认可了该项目。随后，查理曼基金会（Charlemagne Foundation）提供的资金支持，使橄榄园得以进一步扩建，并购置了新设备。

罗马市环境保护局、Gaspar8 APS团结采购团体，以及由该倡议最初发起人组建的公民参与协会“Gli Olivari”共同签署了该协议，而“Gli Olivari”继续领导该项目。

“这是一项非凡的倡议，将城市农业与意义深远的互助项目相结合，”罗马市政府负责农业、环境和废物管理的议员萨布丽娜·阿尔丰西表示。“合作协议再次证明，它是政府与当地社区团体之间实现横向辅助原则的极其有效的工具。”

“除了城市花园在促进社区凝聚力和包容性方面发挥的非凡作用外，‘罗马球迷公园’橄榄园的经验更凸显了城市农业的价值，”阿尔丰西补充道，“它不仅带来土壤保护和生物多样性保护等环境效益，还产生了强大的社会影响和促进团结的作用。”

2025年，罗马市政府通过一项合作协议正式认可了“Olio Bene Comune”项目。（照片：阿尔弗雷多·维托里奥）

根据罗马市政府关于公共资源共同治理的规定，这份为期三年的协议涵盖了公园内橄榄树的修复和共同管理。

该协议还与当地学校合作，推动针对儿童和青少年的环境教育，并组织关于饮食文化和健康饮食的公众讨论。

“该协议是我们正式确立这一努力所需的最后一步。这项工作最初是一项基层行动，旨在保护社区的绿色遗产并支持弱势居民；多年来，它已被公认为促进社区凝聚力、团结互助和环境责任感的最佳实践，” “Gli Olivari”组织发言人安东尼奥·卡罗西（Antonio Carosi）向《橄榄油时报》表示。

卡罗西表示，在协议签署前的几个月，该项目获得了新的动力——当时罗马市政府在公园内原有的35棵橄榄树基础上，又增种了13棵。

这些橄榄树是从罗马北部的马志尼大道（Viale Mazzini）移植过来的，该地正在进行一项重建项目，旨在将这条绿树成荫的大道恢复为建筑师拉斐尔·德·维科（Raffaele De Vico）的原始设计。

今年早些时候，通过其“首都外围”（Periferia Capitale）项目支持该计划的查理曼基金会，又种植了17棵莱奇诺（Leccino）、弗兰托伊奥（Frantoio）、莫赖奥洛（Moraiolo）和彭多利诺（Pendolino）品种的橄榄树。

“查理曼基金会批准了我们的资助申请，其中包括扩建现有的橄榄林、购置必要设备，以及支持我们计划在未来几个月内组织的一系列教育活动，”卡罗西说道。

去年春天，该协会在种植新树之前，必须按照市政条例完成将这些树木捐赠给罗马市政府所需的行政手续。

采收和榨油完成后，“格利·奥利瓦里”的志愿者们会对橄榄油进行装瓶和贴标，然后将其移交给当地的明爱中心，由其分发给有需要的人。（照片：阿尔弗雷多·维托里奥）

“格利·奥利瓦里”协会正在记录橄榄园的种植过程及全年工作，以制作一部将在学校放映的教育影片，重点展示该项目带来的环境和社会效益。

上周末，约二十余名当地居民聚集在公园内采摘橄榄。此次活动也为邻里提供了交流的机会，参与者们带来了自制的食物与志愿者伙伴们分享。

新设备确保了采收工作的顺利进行，志愿者们随即将橄榄运送至附近蒙特康帕特里镇的一家榨油厂。

“格利·奥利瓦里”的志愿者们目前正在对橄榄油进行灌装和贴标，随后将油品移交给圣博纳文图拉和圣玛丽亚·雷吉娜·蒙迪教区内的当地明爱中心，由这些中心负责监督向有需要的人群分发。

“我们认为，该项目的另一个重要方面是防止食物浪费，并确保橄榄物尽其用，”卡罗西表示。“多年来，我们看到在公共空间开展此类活动如何能扭转公民疏离的局面，并鼓励人们在社区中发挥更积极的作用。”

他表示，此类举措能激发公民的积极参与，并加强居民与社区的联系。通过照料橄榄树并将收获的橄榄油捐赠给弱势居民，志愿者们不仅构建了一个团结互助的循环，同时也提高了人们对共享公共空间价值的认识。

“这个项目建立在三大支柱之上，”卡罗西说，“第一是关爱。通过照料公共空间，我们帮助营造了一个安全、整洁、美丽的环境。我们相信，美能激励人们去珍视和保护它，这使该倡议具有很强的教育意义。”

罗马“罗马主义者公园”（Parco dei Romanisti）的橄榄树所产的特级初榨橄榄油，被分发给有需要的社区成员。（照片：阿尔弗雷多·维托里奥）

“第二根支柱是团结互助，这体现在向最弱势群体捐赠橄榄油上，这也是该项目最具意义的方面之一，”他继续说道。 “第三个支柱是社区建设。这项工作需要背景迥异的人们投入精力和时间，但它将大家凝聚在‘以完全无私的方式守护共同利益’这一共同目标之下，除了该倡议本身产生的积极影响外，他们别无所求。”

“格利·奥利瓦里”组织目前正在筹备一门关于橄榄树修剪与管理的课程，该课程将于未来数月在公园内举办，并由专业讲师指导。

“罗马球迷公园”项目的成功也引起了其他社区团体的关注。在未来几周内，当地协会计划在附近的萨尔瓦多·阿连德公园、卡萨尔·布鲁诺里社区的塞尔吉奥·阿尔巴尼公园以及斯塔图阿里奥区组织橄榄采收活动。