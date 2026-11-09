探访意大利生产橄榄油和啤酒的特拉普派修道院

作为罗马市区内为数不多的橄榄油作坊之一，特雷丰塔内修道院的橄榄油作坊是“永恒之城”中心地带唯一的橄榄油作坊。 该橄榄油坊由常驻的特拉普会修道士团体经营，隶属于修道院的庄园，主要生产特级初榨橄榄油、蜂蜜以及意大利唯一的特拉普会啤酒——其中一种啤酒还加入了庄园橄榄树叶调味。

特拉普会（Trappists）的名字源自法国索利尼的拉特拉普圣母修道院（Abbey of Notre-Dame de la Trappe）。他们是西多会（Cistercian order）的一个分支，该修会由本笃会修士于1098年创立。

我们的日常生活围绕着《日课经》展开，这一系列祷文贯穿昼夜，其间穿插着体力劳动的时间。 ——特雷丰塔内修道院的丹妮拉修女

几个世纪以来，《圣本笃会规》一直指引着特拉普派修道院的日常生活，规定将学习与体力劳动与祈祷并列，作为自给自足的手段。 第48章写道：“闲散是灵魂的敌人，因此，修士们应在特定时间从事体力劳动，在另一些固定时段进行神圣的诵读……若靠自己的双手劳动谋生，方为真正的修士。” （“闲散是灵魂的敌人；因此，修士们应在特定时间从事体力劳动，在其他固定时段进行神圣的阅读……若他们靠自己的双手劳动谋生，便是真正的修士。”）

特雷丰塔内修道院和瓦尔塞雷纳修道院的特拉普派修道团体出售其自产产品，所得收益有助于维持修道院的运营并支持慈善事业。（照片由瓦尔塞雷纳修道院提供）

几个世纪以来，这种对劳动和自给自足的承诺，促使全球各地的特拉普派修道院社区根据当地条件和作物特点，专门从事各种农业活动。销售这些农产品有助于维持修道院的运营并支持慈善事业。

在意大利，位于拉齐奥大区罗马的特雷丰塔内修道院，以及位于托斯卡纳大区比萨附近瓜尔迪斯塔洛的瓦尔塞雷纳修道院，均利用其庄园内的橄榄园生产特级初榨橄榄油。

在获得访问该隐修社区的许可后，《橄榄油时报》采访了丹妮拉修女。她在特雷丰塔内修道院的入口庭院里热情地迎接了我们，随后带领我们参观了榨油厂和橄榄园。

“我们的日常生活围绕着《神圣日课》展开，这一系列祷告贯穿昼夜，其间穿插着体力劳动，”她说道，“我们全年参与农业劳动，包括橄榄油生产的各个阶段，从修剪到采收。”

特拉普派修士和修女的日常生活遵循《圣本笃会规》，该会规除祈祷外，还规定了学习和体力劳动。（照片由瓦尔塞雷纳修道院提供）

丹妮拉修女解释说，一天从凌晨3点30分的“守夜祷”开始，这是《神圣日课》中的第一项祈祷，在夜间举行。 随后在上午6:45举行晨祷，之后修道院全体成员参加弥撒，接着于上午8:30聚集进行第三时辰祈祷，中午进行第六时辰祈祷，下午3点进行第九时辰祈祷，晚上6点进行晚祷，晚上8点进行夜祷。

每天还会专门留出时间进行“读经默想”（Lectio Divina），即对圣经进行冥想式阅读和默想的修行。

“虽然祈祷的是我们，但我们在天主面前代表全人类发声，”丹妮拉修女说道。 “在祈祷中，我们诵读《圣咏》，这些诗篇涵盖了人类经验的普遍性，与所有人息息相关，无论其信仰或背景如何。当人们诵读这些话语时，仿佛不仅重新发现了自身的人性，更重新发现了地球上所有人类共有的那份人性。”

根据《圣本笃会规》，每日的默想与研读时间之外，还需进行至少五小时的劳动。

榨油厂和橄榄园沿着修道院建筑群及其三座教堂延伸：圣文森特与圣阿纳斯塔西乌斯修道院、圣玛利亚·斯卡拉·科埃利教堂以及圣保罗殉道教堂。

在我们参观期间，榨油坊正全速运转。当我们穿过一条侧巷走向厂房时，修道院庭院中弥漫的寂静逐渐被机器有节奏的轰鸣声所取代。两名技术人员正在加工当天早些时候采摘的橄榄。

“虽然修道院及其橄榄园历史悠久，但这座榨油厂大约是20年前建成的，”负责监督榨油作业的斯特凡诺·比沃内说道。 “榨油厂配备了皮埃拉利西（Pieralisi）萃取生产线，这使我们能够达到所追求的质量标准。为了对我们的橄榄油倾注最高程度的用心，我们仅在周六和周日为第三方加工橄榄。此外，我们的产品是有机产品，这要求我们付出更多的关注。”

根据《圣本笃会规》，特拉普派修道院的修士们每天在祈祷和学习之余，还会进行数小时的劳动。（照片由瓦尔塞雷纳修道院提供）

随后，丹妮拉修女带领我们来到橄榄园，这里种植着约4,000棵橄榄树，主要是莱奇诺（Leccino）和弗兰托伊奥（Frantoio）品种，此外还有科西嘉（Corsica）等古老的本土品种。

高耸入云、树龄达数世纪的桉树环绕着这片林地。修道院会收集这些树叶并送往实验室，据此按照修道院传承的古老配方酿制利口酒。

“这种利口酒实际上用于医疗目的，因为它以对喉咙有舒缓作用而闻名，”丹妮拉修女解释道，“桉树是特雷丰塔内修道院的一大特色。几个世纪前，这一带曾是沼泽地，疟疾肆虐，当时种植桉树正是为了改善该地区的卫生条件。”

同期，瓦尔塞雷纳修道院也进行了橄榄采收。那里的修女们照料着一片6.5公顷的橄榄园，园内约有1,030棵橄榄树，其中大部分树龄甚至早于修道院的建造时间。 其中最年轻的200棵树种植于2021年。

修道院采用传统的托斯卡纳品种，包括莱奇诺（Leccino）、弗兰托伊奥（Frantoio）、莫赖奥洛（Moraiolo）和拉泽罗（Lazzero），用于生产特级初榨橄榄油以及一系列以橄榄油为基础的产品，包括化妆品。

在特雷丰塔内修道院，橄榄采收工作将持续整个11月。 庄园最近采摘的橄榄叶为“特尔蒂亚”（Tertia）啤酒增添了风味，这是在修道院建筑群内专门区域酿造的三款啤酒之一，另外两款是“斯卡拉·科埃利”（Scala Coeli）和“特里佩尔”（Tripel）。这三款啤酒是意大利唯一的特拉普派啤酒，并带有“正宗特拉普派产品”印章。

“特拉普派啤酒是按照国际特拉普派协会制定的严格标准生产的，”皮耶特罗修士在监督今年最后一批啤酒的酿造时说道，“我的职责是监督整个过程，确保符合特拉普派啤酒必须满足的三项基本要求。”

根据国际特拉普派协会制定的标准，酿酒厂必须位于修道院内或其紧邻区域；生产必须在修士的监督下进行；所得收益必须用于支持修道院社区、特拉普派修会、发展项目及慈善事业，不得用于个人牟利或以商业盈利为目的。

“除了监督生产外，我还与其他修士一起负责生产流程的最后阶段，包括贴标、装箱和发货，”皮耶特罗修士解释道。

特拉普修道院啤酒并非一种特定的啤酒风格，而是与啤酒产地及修道院生产方式相关的认证标识。传统上，特拉普修道院啤酒以酒体醇厚、酒精度相对较高以及带有果香或辛香为特征。许多此类啤酒会在瓶中进行二次发酵。如今，全球生产正宗特拉普修道院啤酒的修道院不足十家。

该修道院的其他啤酒也融入了独特的植物原料：“斯卡拉·科埃利”（Scala Coeli）添加了橙皮调味，而“三倍啤酒”（Tripel）则使用了庄园自产的桉树叶酿造。

罗马特雷丰塔内修道院（Tre Fontane Abbey）和瓜尔迪斯塔洛瓦尔塞雷纳修道院（Monastery of Valserena）的特拉普派修道士们参与了橄榄油生产的每个环节，从修剪到采收。（照片由瓦尔塞雷纳修道院提供）

“橄榄叶经过精心挑选，并清除掉所有细小树枝，”负责啤酒生产、支持该修道院社区的酿酒大师克劳迪奥·孔蒂解释道。 “我们每1,400升麦汁使用1公斤橄榄叶，在煮沸的最后10到15分钟加入，并让其浸泡，以便其芳香成分融入啤酒中。 ‘Tertia’是一款英式上发酵啤酒，采用皮尔森麦芽、优质欧洲啤酒花酿造，并添加糖分以促进瓶内二次发酵。”

当我们的参观结束，我们离开修道院的宁静，重返城市的喧嚣时，丹妮拉修女和皮耶特罗修士仍需完成一些职责，然后才能回到修道院教堂参加祈祷，以此为又一天的工作与静思画上句号。