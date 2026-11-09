探访意大利生产橄榄油和啤酒的特拉普派修道院

作为罗马市区内为数不多的橄榄油作坊之一，特雷丰塔内修道院的橄榄油作坊是“永恒之城”中心地带唯一的橄榄油作坊。 该橄榄油坊由常驻的特拉普会修道士团体经营，隶属于修道院的庄园，主要生产特级初榨橄榄油、蜂蜜以及意大利唯一的特拉普会啤酒——其中一种啤酒还加入了庄园橄榄树叶调味。
特拉普会（Trappists）的名字源自法国索利尼的拉特拉普圣母修道院（Abbey of Notre-Dame de la Trappe）。他们是西多会（Cistercian order）的一个分支，该修会由本笃会修士于1098年创立。
我们的日常生活围绕着《日课经》展开，这一系列祷文贯穿昼夜，其间穿插着体力劳动的时间。
几个世纪以来，《圣本笃会规》一直指引着特拉普派修道院的日常生活，规定将学习与体力劳动与祈祷并列，作为自给自足的手段。 第48章写道：“闲散是灵魂的敌人，因此，修士们应在特定时间从事体力劳动，在另一些固定时段进行神圣的诵读……若靠自己的双手劳动谋生，方为真正的修士。” （“闲散是灵魂的敌人；因此，修士们应在特定时间从事体力劳动，在其他固定时段进行神圣的阅读……若他们靠自己的双手劳动谋生，便是真正的修士。”）
几个世纪以来，这种对劳动和自给自足的承诺，促使全球各地的特拉普派修道院社区根据当地条件和作物特点，专门从事各种农业活动。销售这些农产品有助于维持修道院的运营并支持慈善事业。
在意大利，位于拉齐奥大区罗马的特雷丰塔内修道院，以及位于托斯卡纳大区比萨附近瓜尔迪斯塔洛的瓦尔塞雷纳修道院，均利用其庄园内的橄榄园生产特级初榨橄榄油。
在获得访问该隐修社区的许可后，《橄榄油时报》采访了丹妮拉修女。她在特雷丰塔内修道院的入口庭院里热情地迎接了我们，随后带领我们参观了榨油厂和橄榄园。
“我们的日常生活围绕着《神圣日课》展开，这一系列祷告贯穿昼夜，其间穿插着体力劳动，”她说道，“我们全年参与农业劳动，包括橄榄油生产的各个阶段，从修剪到采收。”
丹妮拉修女解释说，一天从凌晨3点30分的“守夜祷”开始，这是《神圣日课》中的第一项祈祷，在夜间举行。 随后在上午6:45举行晨祷，之后修道院全体成员参加弥撒，接着于上午8:30聚集进行第三时辰祈祷，中午进行第六时辰祈祷，下午3点进行第九时辰祈祷，晚上6点进行晚祷，晚上8点进行夜祷。
每天还会专门留出时间进行“读经默想”（Lectio Divina），即对圣经进行冥想式阅读和默想的修行。
“虽然祈祷的是我们，但我们在天主面前代表全人类发声，”丹妮拉修女说道。 “在祈祷中，我们诵读《圣咏》，这些诗篇涵盖了人类经验的普遍性，与所有人息息相关，无论其信仰或背景如何。当人们诵读这些话语时，仿佛不仅重新发现了自身的人性，更重新发现了地球上所有人类共有的那份人性。”
根据《圣本笃会规》，每日的默想与研读时间之外，还需进行至少五小时的劳动。
榨油厂和橄榄园沿着修道院建筑群及其三座教堂延伸：圣文森特与圣阿纳斯塔西乌斯修道院、圣玛利亚·斯卡拉·科埃利教堂以及圣保罗殉道教堂。
在我们参观期间，榨油坊正全速运转。当我们穿过一条侧巷走向厂房时，修道院庭院中弥漫的寂静逐渐被机器有节奏的轰鸣声所取代。两名技术人员正在加工当天早些时候采摘的橄榄。
“虽然修道院及其橄榄园历史悠久，但这座榨油厂大约是20年前建成的，”负责监督榨油作业的斯特凡诺·比沃内说道。 “榨油厂配备了皮埃拉利西（Pieralisi）萃取生产线，这使我们能够达到所追求的质量标准。为了对我们的橄榄油倾注最高程度的用心，我们仅在周六和周日为第三方加工橄榄。此外，我们的产品是有机产品，这要求我们付出更多的关注。”
随后，丹妮拉修女带领我们来到橄榄园，这里种植着约4,000棵橄榄树，主要是莱奇诺（Leccino）和弗兰托伊奥（Frantoio）品种，此外还有科西嘉（Corsica）等古老的本土品种。
高耸入云、树龄达数世纪的桉树环绕着这片林地。修道院会收集这些树叶并送往实验室，据此按照修道院传承的古老配方酿制利口酒。
“这种利口酒实际上用于医疗目的，因为它以对喉咙有舒缓作用而闻名，”丹妮拉修女解释道，“桉树是特雷丰塔内修道院的一大特色。几个世纪前，这一带曾是沼泽地，疟疾肆虐，当时种植桉树正是为了改善该地区的卫生条件。”
同期，瓦尔塞雷纳修道院也进行了橄榄采收。那里的修女们照料着一片6.5公顷的橄榄园，园内约有1,030棵橄榄树，其中大部分树龄甚至早于修道院的建造时间。 其中最年轻的200棵树种植于2021年。
修道院采用传统的托斯卡纳品种，包括莱奇诺（Leccino）、弗兰托伊奥（Frantoio）、莫赖奥洛（Moraiolo）和拉泽罗（Lazzero），用于生产特级初榨橄榄油以及一系列以橄榄油为基础的产品，包括化妆品。
在特雷丰塔内修道院，橄榄采收工作将持续整个11月。 庄园最近采摘的橄榄叶为“特尔蒂亚”（Tertia）啤酒增添了风味，这是在修道院建筑群内专门区域酿造的三款啤酒之一，另外两款是“斯卡拉·科埃利”（Scala Coeli）和“特里佩尔”（Tripel）。这三款啤酒是意大利唯一的特拉普派啤酒，并带有“正宗特拉普派产品”印章。
“特拉普派啤酒是按照国际特拉普派协会制定的严格标准生产的，”皮耶特罗修士在监督今年最后一批啤酒的酿造时说道，“我的职责是监督整个过程，确保符合特拉普派啤酒必须满足的三项基本要求。”
根据国际特拉普派协会制定的标准，酿酒厂必须位于修道院内或其紧邻区域；生产必须在修士的监督下进行；所得收益必须用于支持修道院社区、特拉普派修会、发展项目及慈善事业，不得用于个人牟利或以商业盈利为目的。
“除了监督生产外，我还与其他修士一起负责生产流程的最后阶段，包括贴标、装箱和发货，”皮耶特罗修士解释道。
特拉普修道院啤酒并非一种特定的啤酒风格，而是与啤酒产地及修道院生产方式相关的认证标识。传统上，特拉普修道院啤酒以酒体醇厚、酒精度相对较高以及带有果香或辛香为特征。许多此类啤酒会在瓶中进行二次发酵。如今，全球生产正宗特拉普修道院啤酒的修道院不足十家。
该修道院的其他啤酒也融入了独特的植物原料：“斯卡拉·科埃利”（Scala Coeli）添加了橙皮调味，而“三倍啤酒”（Tripel）则使用了庄园自产的桉树叶酿造。
“橄榄叶经过精心挑选，并清除掉所有细小树枝，”负责啤酒生产、支持该修道院社区的酿酒大师克劳迪奥·孔蒂解释道。 “我们每1,400升麦汁使用1公斤橄榄叶，在煮沸的最后10到15分钟加入，并让其浸泡，以便其芳香成分融入啤酒中。 ‘Tertia’是一款英式上发酵啤酒，采用皮尔森麦芽、优质欧洲啤酒花酿造，并添加糖分以促进瓶内二次发酵。”
当我们的参观结束，我们离开修道院的宁静，重返城市的喧嚣时，丹妮拉修女和皮耶特罗修士仍需完成一些职责，然后才能回到修道院教堂参加祈祷，以此为又一天的工作与静思画上句号。