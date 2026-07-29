橄榄理事会推进将橄榄园碳信用额引入欧洲市场的计划

国际橄榄理事会计划使其橄榄园碳信用计划与欧盟规则保持一致，并计划在2028年底前将其纳入欧盟登记系统。

根据国际橄榄理事会的一项计划，橄榄园产生的碳信用额预计将在整个欧盟范围内进行交易。

在国际橄榄理事会成员国批准其“碳平衡项目”第二阶段后，该理事会向《橄榄油时报》确认，该认证计划旨在与欧盟的“碳移除与碳农业认证框架”实现完全兼容。

国际橄榄理事会橄榄油技术与环境部负责人胡安·安东尼奥·波洛·帕洛米诺表示，该组织预计将于2027年启动欧盟认可程序，目标是在2028年底前使该计划全面投入运行并与欧盟登记系统实现对接。

第二阶段是在一个试点项目的基础上展开的，该项目共完成了110项碳平衡评估，覆盖了16个国家约20,000公顷的橄榄园。

每份评估报告均对比了农业活动产生的温室气体排放量，以及从大气中吸收并储存在橄榄树和土壤中的二氧化碳量。

所得的碳平衡值以每年每公顷的二氧化碳当量公吨为单位表示，该数值表明该橄榄园是净排放源还是净碳汇。

这些计算结果为确定一个橄榄种植项目可产生多少碳信用额提供了依据。每份碳信用额通常代表从大气中移除或防止释放的一公吨二氧化碳当量，该结果须经过独立核查和认证。

据波洛·帕洛米诺介绍，该试点项目证实了国际橄榄油理事会（IOC）此前开展的建模研究结论，该研究估计橄榄园每年平均每公顷可封存约4.16公吨二氧化碳当量。

“这一数据已通过外部验证和认证流程得到确认，所依据的是平台上注册的110份报告所提供的原始数据，”他告诉《橄榄油时报》。

波洛·帕洛米诺表示，该试点项目还表明橄榄行业对碳农业普遍感兴趣。它同时证明，国际橄榄油理事会（IOC）的数字平台能够“针对各类橄榄种植系统提供可靠且准确的碳平衡评估”。

该平台仍向种植者、合作社及其他橄榄行业经营者免费开放。用户可以计算单个橄榄园的碳平衡，并模拟农业实践的变化如何改善其环境绩效。

虽然试点项目侧重于测量和验证碳封存，但第二阶段将专注于构建认证和登记自愿碳信用额所需的制度和技术基础设施。

“在整个项目过程中，我们将与欧盟委员会保持密切对话，旨在获得该法规的认可，”波洛·帕洛米诺表示。

“我们的目标是确保在国际橄榄理事会（IOC）计划下产生的碳信用额达到尽可能高的可信度，从而在市场上获得最大价值，”他补充道。

自2017年以来，欧盟一直是现行《国际橄榄油和食用橄榄协定》下的国际橄榄油理事会（IOC）成员。

预计区块链技术也将被纳入注册流程。

“国际橄榄油理事会目前正在参与一个由欧盟委员会数字服务总司和气候行动总司牵头的试点项目，该项目旨在探索利用区块链技术发放碳农业信用额及其他应用场景，”波洛·帕洛米诺表示。

“通过这一举措，我们正在获得第一手经验，了解认证计划如何生成数字代币，并将其自动记录在基于欧盟区块链基础设施运行的公共注册簿中，”他补充道。

IOC 期望借此经验，无需从头开发专用平台，即可将区块链技术整合到其认证体系中。

据波洛·帕洛米诺介绍，IOC的更宏大愿景是创建一个能够管理碳信用项目整个生命周期的数字环境。

“我们的目标是为碳信用额生成方和购买方提供一个易于使用、透明、稳健且可靠的技术环境，”他表示。

该系统预计将涵盖运营商注册、项目数据提交、认证、数字代币生成，以及欧洲运营商在欧盟公共登记册中注册碳信用额等环节。

“对于欧盟以外的运营商，或者希望在其他交易平台上交易其碳信用的欧洲运营商，该系统还将支持其在其他公认的国际碳交易平台上进行注册，”波洛·帕洛米诺表示。