瑞士橄榄种植者将后院的收获转化为一项日益兴盛的传统

在瑞士南部，一项由志愿者主导的倡议正将私人花园中的橄榄加工成当地压榨的橄榄油，同时鼓励新种植并推广更佳的种植方法。

根据SwissImpex的数据，尽管存在年度波动，瑞士橄榄油进口量在过去十年间增长了约20%，从2016年的约15,000公吨增至2025年的17,939公吨。 2020年，进口量达到峰值，超过19,000公吨。

瑞士南部提契诺州“橄榄树之友”（Amici dell’Olivo）协会主席克劳迪奥·普雷莫利表示，官方贸易数据可能未能全面反映该地区橄榄油的实际消费量。

“我们还应考虑到，许多消费者会跨境前往意大利购买食品杂货，因为那里的价格更便宜，”他告诉《橄榄油时报》。“瑞士人从国外购买的许多橄榄油瓶并未计入官方进口统计数据。”

普雷莫利指出，提契诺州民众对橄榄油的兴趣也在日益增长。该协会发起的集体采收活动现已举办至第十届，旨在收集来自花园及其他小型私人地块的橄榄——这些地方的橄榄果实过去通常被弃置不采。

“直到十年前，提契诺州几乎没有人利用自家橄榄，无论是榨油还是腌渍保存，”普雷莫利说道，“橄榄树在花园里大多只是观赏植物。 或许有人种了两三棵树，但它们依然只是观赏用。橄榄不会被采摘，而是留在树上，最终自然掉落。除了造成浪费外，将果实留在地上还会将橄榄果蝇引进自家花园。”

该计划始于2017年，当时仅有两名参与者，他们送来了28公斤橄榄，榨出了4升橄榄油。

次年参与人数增至13人，共送来156公斤橄榄。2022年，66名参与者送来了超过1公吨的橄榄，人均约16公斤。此次采收共产出约118升橄榄油。

提契诺州的橄榄油产量依然有限。2020年，当地榨油厂加工了约18.3公吨橄榄，生产了约2,000升橄榄油。

产量逐年波动剧烈。2023年，榨油厂加工了4.5公吨橄榄。 2024年，这一数字上升至11.7公吨，产出约870升橄榄油。该协会将当年橄榄油产量相对较低归因于果实成熟期及部分采收期间的强降雨。

普雷莫利希望今年的收成能接近2024年的水平。

“我们对提契诺州的本季收成寄予厚望，因为这里几乎没有橄榄果蝇，而且今年是丰产年，”他说道，此处指的是橄榄树自然交替结果的周期。 “如果过去五六年来的趋势继续保持，我们的丰产年几乎没有橄榄果蝇，而在减产年——也就是橄榄产量较少的时候——橄榄果蝇就会大量出现。对我们来说，今年的前景非常乐观。”

通过集体采收捐赠的所有橄榄都会被集中起来，统一榨油。参与者将获得几瓶成品橄榄油，而不是用自己捐赠的橄榄单独榨出的油。实际上，参与活动没有最低数量要求。

“我们的政策是，任何人都可以来，哪怕只有半公斤，”普雷莫利说道。 “比如，有一位老太太，她通常会带着一个特百惠容器，里面装着她那棵小橄榄树上采摘的400、500或600克橄榄。无论大家带来多少，我们都会给每个人赠送一瓶250毫升的橄榄油作为礼物。”

“他们把橄榄交给我们，我们就给他们橄榄油，”他补充道，“显然，如果有人带来10公斤橄榄，而出油率只有10%，我们无法给他们一升橄榄油，因为我们需要承担榨油成本、瓶子、标签、过滤、灌装口和瓶盖的费用。 但如果有人带来一两公斤，他们会得到我们的一小瓶；而带来20公斤的人可能会得到三到四瓶。”

位于梅扎纳的弗兰托伊奥·阿特纳（Frantoio Atena）是提契诺州仅有的两家仍在运营的橄榄油压榨厂之一，也是为该协会提供服务的工厂，于2025年开始正式运营。它取代了一家规模小得多的榨油厂，后者每小时仅能加工约50公斤橄榄。 新工厂采用Mori技术，每小时可加工约150公斤橄榄。

每小时的加工能力与单次压榨所需的最低数量有所不同。 该榨油厂接受约100公斤的批次，尽管其标准定价是以150公斤为基准的。收成较少的种植者可以与邻居或其他生产者合并橄榄。收成少于约50公斤的种植者则可以参与集体采收。

普雷莫利表示，新工厂的产能是特意根据提契诺州的橄榄产量来设计的。

“如果我们没有足够的原料，拥有每小时能加工500公斤的榨油厂就没有意义，”他说，“不如让榨油厂多开几天。”

“橄榄之友”协会还每年推动新植橄榄树，并组织集体采购通常为两至四年的幼树。 品种的选择是在与协会农艺师协商后确定的，以适应提契诺州的生长条件——与邻近的意大利主要橄榄种植区相比，该地区的橄榄树通常生长在气候更凉爽、海拔更高的环境中。

这些幼龄橄榄树已准备好分发给“橄榄之友”的会员，该协会组织集体采购适合瑞士提契诺州生长条件的橄榄树品种。

“莱奇诺（Leccino）是我们地区种植最广泛的品种，”普雷莫利说道，“我们还种植弗兰托伊奥（Frantoio），而毛里诺（Maurino）和彭多利诺（Pendolino）则用作授粉树。此外，还有其他一些品种，我们推荐种植，因为我们发现它们在这里生长得很好。”

该协会还组织修剪培训课程，并就橄榄树的管理向种植者提供建议。

“我们几乎涵盖了从种植到后续管理的整个过程，包括病虫害防治和管理，”普雷莫利说，“我们监测橄榄果蝇的动态，并鼓励种植者采收橄榄果，并设法加以利用。”

在瑞士提契诺州由“橄榄之友”协会组织的关于特级初榨橄榄油健康益处的研讨会上，与会者们正在聆听讲解。

每年举办的提契诺橄榄油品鉴会是该协会推广橄榄油文化工作的另一重要环节。其他活动还包括参观意大利的橄榄种植区、不定期举办这些地区的橄榄油品鉴会，以及庆祝“世界橄榄树日”的各类活动。

“我们是一个由六人组成的委员会，所有工作都是志愿性质的，”普雷莫利说道，“会员缴纳少量会费，即可获得所有信息，包括月度通讯。我们目前已有近400名会员，其中有些人甚至连一棵橄榄树都没有。”