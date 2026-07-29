Der Olivenrat treibt den Plan voran, Emissionszertifikate für Olivenhaine auf den europäischen Markt zu bringen

Der Internationale Olivenrat plant, sein System für CO₂-Zertifikate für Olivenhaine an die Vorschriften der Europäischen Union anzupassen und es bis Ende 2028 in das EU-Register zu integrieren.

Es wird erwartet, dass die im Rahmen eines Programms des Internationalen Olivenrats durch Olivenhaine generierten Emissionszertifikate in der gesamten Europäischen Union verkauft werden.

Nach der Zustimmung der Mitgliedsländer zur zweiten Phase seines „Carbon Balance Project“ bestätigte der Internationale Olivenrat gegenüber der „Olive Oil Times“, dass das Zertifizierungssystem vollständig mit dem Zertifizierungsrahmen der Europäischen Union für Kohlenstoffentzug und Kohlenstoffanbau („Carbon Removals and Carbon Farming Certification Framework“) kompatibel sein soll.

Juan Antonio Polo Palomino, Leiter der Abteilung für Olivenöltechnologie und Umwelt des IOC, erklärte, die Organisation rechne damit, den europäischen Anerkennungsprozess im Jahr 2027 einzuleiten. Ziel sei es, das Programm bis Ende 2028 voll funktionsfähig zu machen und in das EU-Register zu integrieren.

Die zweite Phase baut auf einem Pilotprojekt auf, in dessen Rahmen 110 Kohlenstoffbilanzbewertungen für rund 20.000 Hektar Olivenhaine in 16 Ländern erstellt wurden.

Bei jeder Bewertung wurden die Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit dem Kohlendioxid verglichen, das aus der Atmosphäre gebunden und in Olivenbäumen sowie im Boden gespeichert wurde.

Die sich daraus ergebende Bilanz, ausgedrückt in metrischen Tonnen Kohlendioxidäquivalent pro Hektar und Jahr, gibt an, ob ein Olivenhain eine Netto-Emissionsquelle oder eine Netto-Kohlenstoffsenke ist.

Diese Berechnungen bilden die Grundlage für die Ermittlung der Anzahl der Kohlenstoffgutschriften, die ein Olivenanbauprojekt generieren kann. Jede Gutschrift entspricht in der Regel einer metrischen Tonne Kohlendioxidäquivalent, die aus der Atmosphäre gebunden oder deren Freisetzung verhindert wurde, nachdem das Ergebnis unabhängig überprüft und zertifiziert wurde.

Laut Polo Palomino bestätigte das Pilotprojekt die Schlussfolgerungen früherer Modellstudien des IOC, die schätzten, dass Olivenhaine jährlich durchschnittlich etwa 4,16 Tonnen Kohlendioxidäquivalent pro Hektar binden könnten.

„Diese Zahl wurde durch externe Validierungs- und Zertifizierungsprozesse unter Verwendung der Primärdaten aus 110 auf der Plattform registrierten Berichten bestätigt“, erklärte er gegenüber der Olive Oil Times.

Polo Palomino erklärte, das Pilotprojekt habe zudem ein breites Interesse am Carbon Farming im gesamten Olivenanbausektor gezeigt. Es habe außerdem gezeigt, dass die digitale Plattform des IOC „eine robuste und genaue Bewertung der Kohlenstoffbilanz über verschiedene Olivenanbausysteme hinweg“ liefern könne.

Die Plattform steht Erzeugern, Genossenschaften und anderen Akteuren des Olivensektors weiterhin kostenlos zur Verfügung. Nutzer können die Kohlenstoffbilanz einzelner Olivenhaine berechnen und simulieren, wie Änderungen der landwirtschaftlichen Praktiken deren Umweltleistung verbessern könnten.

Während sich das Pilotprojekt auf die Messung und Validierung der Kohlenstoffbindung konzentrierte, wird sich die zweite Phase auf den Aufbau der institutionellen und technischen Infrastruktur konzentrieren, die für die Zertifizierung und Registrierung freiwilliger Emissionsgutschriften erforderlich ist.

„Während des gesamten Projekts werden wir einen engen Dialog mit der Europäischen Kommission pflegen, um eine Anerkennung im Rahmen dieser Verordnung zu erreichen“, sagte Polo Palomino.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die im Rahmen des IOC-Systems generierten Gutschriften ein Höchstmaß an Glaubwürdigkeit und damit den größtmöglichen Marktwert erreichen“, fügte er hinzu.

Die Europäische Union ist seit 2017 Mitglied der IOC im Rahmen des geltenden Internationalen Übereinkommens über Olivenöl und Tafeloliven.

Es wird zudem erwartet, dass die Blockchain-Technologie in den Registrierungsprozess integriert wird.

„Das IOC beteiligt sich derzeit an einem Pilotprojekt unter der Leitung der Generaldirektion für digitale Dienste und der Generaldirektion für Klimapolitik der Europäischen Kommission, das den Einsatz der Blockchain-Technologie für die Vergabe von Carbon-Farming-Gutschriften sowie weitere Anwendungsfälle untersucht“, sagte Polo Palomino.

„Durch diese Initiative sammeln wir Erfahrungen aus erster Hand darüber, wie Zertifizierungssysteme digitale Token generieren können, die automatisch in einem öffentlichen Register erfasst werden, das auf der Blockchain-Infrastruktur der EU läuft“, fügte er hinzu.

Das IOC geht davon aus, dass es dank dieser Erfahrungen die Blockchain in sein Zertifizierungssystem integrieren kann, ohne eine eigene Plattform von Grund auf neu entwickeln zu müssen.

Laut Polo Palomino besteht die übergeordnete Vision des IOC darin, eine digitale Umgebung zu schaffen, die den gesamten Lebenszyklus eines CO₂-Gutschriftenprojekts verwalten kann.

„Unser Ziel ist es, eine technologische Umgebung bereitzustellen, die sowohl für Erzeuger als auch für Käufer von Emissionszertifikaten einfach zu bedienen, transparent, robust und zuverlässig ist“, sagte er.

Das System soll für europäische Betreiber die Registrierung von Betreibern, die Einreichung von Projektdaten, die Zertifizierung, die Generierung digitaler Token sowie die Eintragung von Emissionszertifikaten in das öffentliche EU-Register abdecken.

„Für Betreiber außerhalb der EU oder für europäische Betreiber, die ihre Zertifikate auf anderen Marktplätzen handeln möchten, wird das System auch die Registrierung auf anderen anerkannten internationalen CO₂-Marktplätzen ermöglichen“, sagte Polo Palomino.