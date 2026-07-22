Η ελαιοκαλλιέργεια παρουσιάζει ελαφρά ανάκαμψη στην Ελλάδα, αλλά η μακροπρόθεσμη πτώση συνεχίζεται

Νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η έκταση που προορίζεται για ελαιώνες αυξήθηκε ελαφρώς το 2024, διακόπτοντας μια δεκαετία μείωσης, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τη στασιμότητα του κλάδου.

Η καλλιέργεια ελιάς παραμένει σταθερή στην Ελλάδα, ακόμη και ενώ άλλες σημαντικές καλλιέργειες χάνουν έδαφος, σύμφωνα με νέα στοιχεία της κυβέρνησης.

Η ετήσια γεωργική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, διαπίστωσε ότι η έκταση που χρησιμοποιείται για βασικές καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι, το βαμβάκι και η αμπέλου, συρρικνώθηκε το 2024. Η έκταση που προορίζεται για ελιές, ωστόσο, σημείωσε οριακή αύξηση, ανεβαίνοντας κατά 0,4% από 692.480 εκτάρια το 2023 σε 695.050 εκτάρια το 2024.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ελιά παραμένει μακράν η πιο δημοφιλής καλλιέργεια μεταξύ των μόνιμων φυτεύσεων της Ελλάδας, καλύπτοντας περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη έκταση από τα αμπέλια ή τα οπωροφόρα δέντρα.

Οι ελαιώνες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής καλλιεργήσιμης γης της χώρας, ενώ το ένα τρίτο του συνόλου των Ελλήνων αγροτών ασχολείται με κάποια μορφή ελαιοκαλλιέργειας.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα στοιχεία του 2024 επιβεβαιώνουν μια μακροχρόνια τάση: οι Έλληνες αγρότες εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως τα σιτηρά, ο καπνός και το καλαμπόκι, υπέρ πιο κερδοφόρων δενδροκαλλιεργειών, κυρίως της ελιάς.

Ωστόσο, μια πιο μακροπρόθεσμη εικόνα αποκαλύπτει μια πιο περίπλοκη εικόνα. Κατά την τελευταία δεκαετία, η συνολική έκταση γης που προορίζεται για ελαιώνες στην Ελλάδα συρρικνώθηκε από 747.660 εκτάρια το 2015 σε 695.050 εκτάρια το 2024, σημειώνοντας μείωση άνω του 7%.

Οι ελαιώνες συρρικνώνονταν κάθε χρόνο από το 2015 και μετά, έως ότου η άνοδος κατά 0,4% το 2024 διέκοψε τελικά την πτωτική τάση.

«Ο ελληνικός τομέας ελαιολάδου βρίσκεται σε παρακμή και απουσιάζει η κρατική παρέμβαση», δήλωσε ο Σωτήρης Σαλής, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Φυτωριούχων.

«Οι περισσότεροι ελαιοκαλλιεργητές στην Ελλάδα ανήκουν στην παλαιότερη γενιά και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αναλάβει η νεότερη γενιά», πρόσθεσε. «Μερικοί αγρότες μπορεί να στραφούν στην ελαιοκαλλιέργεια, αλλά το αυξανόμενο κόστος έχει καταστεί αποτρεπτικός παράγοντας. Βλέπουμε ελαιώνες να μένουν ακαλλιέργητοι σε ολόκληρη τη χώρα».

Η μείωση της έκτασης που καλύπτεται από ελαιώνες αντανακλά μια ευρύτερη υποχώρηση στον ελληνικό γεωργικό τομέα, η οποία οφείλεται στην αρνητική δημογραφική εξέλιξη, την ανεπαρκή κατάρτιση των αγροτών, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις ολοένα και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 200.000 Έλληνες αγρότες ηλικίας 65 ετών και άνω θα πρέπει να αντικατασταθούν από νεότερους διαδόχους τα επόμενα χρόνια, εάν ο τομέας θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός.

«Ο ελληνικός αγροτικός τομέας βρίσκεται σε ένα πραγματικό σημείο καμπής», έγραψαν ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας και Πολιτικής «Διαγνώσις» στην Αθήνα, σε μια ανάλυση του τομέα που δημοσιεύθηκε το 2026.

«Η χώρα διαθέτει πραγματικά πλεονεκτήματα: μοναδικές εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, σημαντική βιοποικιλότητα, προϊόντα υψηλής ποιότητας με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, καθώς και μακρά παράδοση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και κτηνοτροφία», σημειώνεται στην έκθεση.

«Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτήματα αυτά δεν αποτελούν επαρκείς προϋποθέσεις για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς η παραγωγική βάση γερνά, η γη παραμένει κατακερματισμένη, η κατάρτιση είναι ανεπαρκής, οι υποδομές λείπουν, οι κλιματικές πιέσεις εντείνονται και το κράτος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ένα σταθερό περιβάλλον για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.»