Μπορούν τα drones να σώσουν τις παραδοσιακές ελαιώνες της Ευρώπης;

Από τη χαρτογράφηση της διάβρωσης έως τη μεταφορά της συγκομιδής, η τεχνολογία των drones επεκτείνεται στους ελαιώνες, καθώς οι καλλιεργητές αναζητούν πρακτικές λύσεις για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, τη λειψυδρία και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής.

«Τα drones και η γεωργία ακριβείας, ως μέρος της ψηφιοποίησης της γεωργίας, μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών ελαιώνων των ορεινών περιοχών», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Agustín Andreu García, διευθυντής του ισπανικού ιδρύματος Fundación JAV.

Ευτυχώς, η Ευρώπη συνειδητοποίησε επιτέλους ότι εμποδίζει την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που είναι θεμελιώδης για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας – Agustín Andreu García, Fundación JAV

Η Fundación JAV είναι ένας δημόσιος, μη κερδοσκοπικός κόμβος καινοτομίας στον τομέα της αγροτεχνολογίας με έδρα την Χαέν, στη νότια Ισπανία, τη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής ελαιολάδου στην Ευρώπη. Προωθεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στην παραδοσιακή γεωργία.

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα drones θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Μεσογείου.

Άλλες μελέτες υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των drones στην παρακολούθηση της κατάστασης των καλλιεργειών και στην υποστήριξη της διαχείρισης ακριβείας σε ορεινούς ελαιώνες.

Οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία αυτή για πρακτικές εφαρμογές, που κυμαίνονται από την καταπολέμηση των παρασίτων και τη φυλλική λίπανση έως τη διαχείριση της άρδευσης.

Σύμφωνα με τον Andreu, η ψηφιακή γεωργία συμβάλλει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες εργασίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές που εργάζονται σε απότομες πλαγιές και ανώμαλο έδαφος.

«Στους ορεινούς ελαιώνες, όπου οι πλαγιές και οι υψομετρικές διαφορές είναι σημαντικές, οι φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις κατά της μύγας της ελιάς, του σκώρου της ελιάς και της κηλίδας του παγωνιού, καθώς και η φυλλική λίπανση, είναι ιδιαίτερα επίπονες, περίπλοκες και μερικές φορές ακόμη και επικίνδυνες για τους αγρότες», ανέφερε.

«Τα drones διευκολύνουν σημαντικά αυτή την εργασία με γρήγορο, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς ένα drone που λειτουργεί με αυτόματο πιλότο αποδίδει εξίσου καλά τόσο σε επικλινές όσο και σε επίπεδο έδαφος», πρόσθεσε ο Andreu.

Τα προηγμένα drones μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημάδια εμφάνισης παρασίτων και υδατικής πίεσης, επιτρέποντας στους καλλιεργητές να παρεμβαίνουν νωρίτερα και να βελτιστοποιούν την άρδευση σε περιοχές όπου οι υδάτινοι πόροι γίνονται όλο και πιο σπάνιοι.

«Μέσω drones εξοπλισμένων με πολυφασματικές κάμερες, είναι δυνατό να ανιχνευθούν πιθανές επιδημίες παρασίτων και καταστάσεις υδατικής πίεσης σε πρώιμο στάδιο, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού άρδευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο στους ορεινούς ελαιώνες», δήλωσε ο Andreu.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φωτογραμμετρία με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να δημιουργήσουν ψηφιακά μοντέλα εδάφους υψηλής ανάλυσης για περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται βιώσιμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρώματος προστασίας και βιοάνθρακα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο οι τοπογραφικές μεταβλητές και οι μεταβλητές διαχείρισης επηρέαζαν την υποβάθμιση του εδάφους.

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τα drones εξήγησαν έως και το 81% της διακύμανσης στη μετρηθείσα διάβρωση του εδάφους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διάβρωση οφειλόταν κυρίως στη φυσική τοπογραφία, ιδίως στην κλίση και το μήκος της πλαγιάς, καθώς και στη βλάστηση, και όχι στις συγκεκριμένες επεξεργασίες με στρώμα φυτικής κάλυψης ή βιοκάρβουνο.

Αναβαθμιδωτοί ελαιώνες εκτείνονται στις απότομες πλαγιές της Κρήτης, στην Ελλάδα.

Σε ευάλωτα γεωργικά τοπία, η συχνή παρακολούθηση με drones παρέχει πρωτοφανείς λεπτομέρειες για την αξιολόγηση των προτύπων διάβρωσης και των συνθηκών στο πεδίο.

Ο Andreu επισήμανε επίσης τις αναδυόμενες εφαρμογές που βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης.

«Στην περίπτωση των drones με δυνατότητες μεταφοράς, όπως τα DJI Agras T70 ή T100, τα drones μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μεταφορά της συγκομιδής σε περιοχές που είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμες λόγω των απότομων πλαγιών», είπε.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που προέρχονται από το πρόγραμμα κατάρτισης χειριστών drones της Fundación JAV πραγματοποιούν ήδη ένα ευρύ φάσμα γεωργικών εργασιών.

«Αυτές περιλαμβάνουν φυτοϋγειονομικές επεξεργασίες, φυλλώδη λίπανση με υγρά και κοκκώδη λιπάσματα, επικονίαση, βιολογική καταπολέμηση παρασίτων μέσω της απελευθέρωσης χρυσαλλίδων και στείρων αρσενικών, καθώς και πολυφασματική επιτήρηση και παρακολούθηση παρασίτων», ανέφερε ο Andreu. «Οι εργασίες μεταφοράς της συγκομιδής βρίσκονται επί του παρόντος υπό μελέτη.»

Σύμφωνα με τον Miguel Córdoba της xFarm Technologies, αυτές οι ευκαιρίες δεν περιορίζονται πλέον στις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις.

Μιλώντας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελαιολάδου, ο Córdoba ανέφερε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν πλέον στους μεσαίου μεγέθους παραγωγούς να παρακολουθούν τα αγροτεμάχιά τους σε πραγματικό χρόνο, να βελτιστοποιούν την άρδευση και τη λίπανση, να εντοπίζουν προσβολές από τη μύγα της ελιάς και να σχεδιάζουν εργασίες στο χωράφι με ένα επίπεδο ακρίβειας που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμο στους περισσότερους καλλιεργητές.

Η αυξανόμενη χρήση συστημάτων εναέριας ακρίβειας στους ελαιώνες αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στροφής προς την ψηφιακή γεωργία.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο έδειξαν ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα αυξήθηκαν κατά 21% το 2025, φτάνοντας τα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον Andreu, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια.

«Η κύρια πρόκληση είναι η νομοθεσία», είπε. «Δυστυχώς, η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να μην κάνει διάκριση μεταξύ των εναέριων επεξεργασιών που πραγματοποιούνται με drones και εκείνων που πραγματοποιούνται με αεροσκάφη, παρόλο που η διασπορά του ψεκασμού από τα drones είναι εξαιρετικά ακριβής.»

Ο Andreu ανέφερε ότι το νέφος ψεκασμού ενός drone εκτείνεται μόνο σε απόσταση περίπου 10 μέτρων, σε σύγκριση με περίπου 40 μέτρα για έναν ψεκαστήρα τοποθετημένο σε τρακτέρ και περίπου 150 μέτρα για ένα αεροσκάφος.

Κατά την άποψή του, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επιβραδύνει την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η χρήση επίγειων μηχανημάτων είναι δύσκολη ή επικίνδυνη.

«Ευτυχώς, η Ευρώπη συνειδητοποίησε επιτέλους ότι εμποδίζει την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που είναι θεμελιώδης για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας», δήλωσε ο Andreu.

Αναφερόταν στις ρυθμιστικές αλλαγές που εγκρίθηκαν στα τέλη του 2025, οι οποίες αποσκοπούν στην προσαρμογή των εθνικών κανόνων προς μεγαλύτερη ισοδυναμία μεταξύ των φυτοϋγειονομικών επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από το έδαφος και εκείνων που πραγματοποιούνται με τη χρήση drone.

Άλλα εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας περιλαμβάνουν την ανεπαρκή συνδεσιμότητα στις αγροτικές περιοχές, την περιορισμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ ψηφιακών πλατφορμών και την πολιτισμική αντίσταση των αγροτών.

Οι πολυφασματικές και θερμικές εικόνες που συλλέγονται από drones μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους παραγωγούς να παρακολουθούν την υγεία της φυλλωσιάς και την ανάπτυξη των καρπών, υποστηρίζοντας πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της συγκομιδής.

Ωστόσο, η συλλογή αεροφωτογραφικών δεδομένων αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας. Οι καλλιεργητές συχνά χρειάζονται γεωπόνους και εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για να μετατρέψουν τις εικόνες σε πρακτικές αποφάσεις για το χωράφι.

Σύμφωνα με την Fundación JAV, αυτή η τεχνολογική προσέγγιση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί ελαιώνες.

«Η ψηφιακή γεωργία, όπως εκφράζεται από τα drones και τη γεωργία ακριβείας, είναι ζωτικής σημασίας για τον στόχο αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών ελαιώνων απαιτεί πολυεπιστημονικές λύσεις που να καλύπτουν διάφορους τομείς», δήλωσε ο Andreu.

Αυτές περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στην Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους παραδοσιακούς ελαιώνες, καθώς και ισχυρότερη διαφοροποίηση των προϊόντων, ηθική επισήμανση, προγράμματα πιστώσεων άνθρακα, αναγεννητική γεωργία, αγροφωτοβολταϊκά και εταιρείες παροχής γεωργικών υπηρεσιών εξοπλισμένες με ψηφιακά μέσα.

Τα drones αποτελούν, επομένως, μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας εν μέσω της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης εργατικού δυναμικού και του αυξανόμενου κόστους παραγωγής.

Ο κ. Αντρέου ανέφερε ότι η στάση των καλλιεργητών απέναντι στα drones συχνά αλλάζει γρήγορα μόλις δοκιμάσουν την τεχνολογία από πρώτο χέρι.

«Η υιοθέτησή τους είναι πολύ γρήγορη λόγω του χαμηλού κόστους, της ταχύτητας εκτέλεσης και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς τους», είπε. «Είναι επίσης εθιστική. Μόλις ένας αγρότης τη δοκιμάσει, δεν επιστρέφει στη χρήση του τρακτέρ και του συμβατικού ψεκαστήρα.»