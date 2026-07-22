El cultivo del olivo repunta ligeramente en Grecia, pero persiste el descenso a largo plazo

Los nuevos datos de la oficina de estadística de Grecia muestran que la superficie dedicada a los olivares aumentó ligeramente en 2024, poniendo fin a una década de descenso, a pesar de que los agricultores advierten del envejecimiento de la mano de obra y del estancamiento del sector.

El cultivo del olivo se mantiene estable en Grecia, a pesar de que otros cultivos importantes están perdiendo terreno, según los nuevos datos del Gobierno.

La encuesta agrícola anual de ELSTAT, la Autoridad Estadística de Grecia, publicada el mes pasado, reveló que la superficie dedicada a cultivos básicos como el maíz, el algodón y la vid se redujo en 2024. Sin embargo, la superficie dedicada al olivo registró un ligero aumento, pasando del 0,4 %: de 692 480 hectáreas en 2023 a 695 050 hectáreas en 2024.

Las cifras confirman que el olivo sigue siendo, con diferencia, el cultivo más popular entre las plantaciones permanentes de Grecia, ocupando aproximadamente diez veces más superficie que las vides o los árboles frutales de hueso.

Los olivares representan ahora alrededor de una quinta parte de la superficie cultivada total del país, y un tercio de todos los agricultores griegos se dedican de alguna forma al cultivo del olivo.

Los expertos afirman que las cifras de 2024 confirman una tendencia de larga duración: los agricultores griegos están abandonando los cultivos herbáceos tradicionales, como los cereales, el tabaco y el maíz, en favor de cultivos arbóreos más rentables, principalmente el olivo.

Sin embargo, una visión a más largo plazo revela una situación más compleja. Durante la última década, la superficie total dedicada a los olivares en Grecia se redujo de 747 660 hectáreas en 2015 a 695 050 hectáreas en 2024, lo que supone un descenso de más del 7 %.

Los olivares se redujeron cada año a partir de 2015, hasta que el repunte del 0,4 % registrado en 2024 interrumpió finalmente la tendencia a la baja.

«El sector del aceite de oliva griego está en declive y no hay intervención estatal», afirmó Sotiris Salis, presidente de la asociación griega de viveristas.

«La mayoría de los olivareros de Grecia pertenecen a una generación de mayor edad, y no hay indicios de que una generación más joven tome el relevo», añadió. «Es posible que algunos agricultores se pasen al cultivo del olivo, pero el aumento de los costes se ha convertido en un factor disuasorio. Vemos olivares abandonados por todo el país».

La disminución de la superficie dedicada al olivar refleja un retroceso más amplio del sector agrícola griego, impulsado por una demografía débil, una formación inadecuada de los agricultores, unos elevados costes de producción y unas condiciones meteorológicas cada vez más erráticas.

Los analistas estiman que, para que el sector siga siendo competitivo, en los próximos años habrá que sustituir a unos 200 000 agricultores griegos de 65 años o más por sucesores más jóvenes.

«El sector agrícola griego se encuentra en un auténtico punto de inflexión», escribieron investigadores del instituto de investigación y políticas Dianeosis, con sede en Atenas, en un análisis del sector realizado en 2026.

«El país cuenta con ventajas reales: condiciones edafológicas y climáticas únicas, una biodiversidad significativa, productos de alta calidad con denominaciones de origen protegidas y una larga tradición en cultivos específicos y en la ganadería», señalaba el informe.

«Por otra parte, esas ventajas no constituyen condiciones adecuadas para el desarrollo rural, ya que la base productiva está envejeciendo, la tierra sigue fragmentada, la formación es insuficiente, faltan infraestructuras, las presiones climáticas se están intensificando y el Estado es incapaz de proporcionar un entorno estable para el desarrollo del sector agrícola».