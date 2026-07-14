¿Podrán los drones salvar las terrazas de olivos tradicionales de Europa?

Desde la elaboración de mapas de erosión hasta el transporte de la cosecha, la tecnología de los drones se está extendiendo por los olivares, a medida que los agricultores buscan soluciones prácticas a la escasez de mano de obra, la falta de agua y el aumento de los costes de producción.

«Los drones y la agricultura de precisión, como parte de la digitalización de la agricultura, pueden ser una palanca decisiva para la competitividad de los olivares tradicionales de montaña», declaró Agustín Andreu García, director de la Fundación JAV de España, a Olive Oil Times.

Afortunadamente, Europa se ha dado cuenta por fin de que está frenando una tecnología que es fundamental para la competitividad de la agricultura europea —Agustín Andreu García, Fundación JAV

La Fundación JAV es un centro público sin ánimo de lucro dedicado a la innovación en tecnología agrícola con sede en Jaén, en el sur de España, la mayor región productora de aceite de oliva de Europa. Promueve las tecnologías digitales y el espíritu emprendedor en la agricultura tradicional.

Investigaciones recientes sugieren que los drones podrían desempeñar un papel crucial en la evaluación de la degradación del suelo en las regiones mediterráneas dedicadas al cultivo del olivo.

Otros estudios destacan la creciente importancia de los drones en el seguimiento del estado de los cultivos y en el apoyo a la gestión de precisión en los olivares de montaña.

Los agricultores utilizan cada vez más esta tecnología para operaciones prácticas que van desde el control de plagas y la fertilización foliar hasta la gestión del riego.

Según Andreu, la agricultura digital está ayudando a abordar algunas de las tareas más exigentes y peligrosas a las que se enfrentan los agricultores que trabajan en laderas empinadas y terrenos irregulares.

«En los olivares de montaña, donde las pendientes y los desniveles son significativos, los tratamientos fitosanitarios contra la mosca del olivo, la polilla del olivo y la mancha del pavo real, así como la fertilización foliar, resultan especialmente arduos, complicados y, en ocasiones, incluso peligrosos para los agricultores», afirmó.

«Los drones facilitan considerablemente este trabajo de forma rápida, económica y eficaz, ya que un dron que opera en piloto automático funciona igual de bien en terrenos inclinados que en terrenos llanos», añadió Andreu.

Los drones avanzados pueden detectar los primeros indicios de brotes de plagas y estrés hídrico, lo que permite a los agricultores intervenir antes y optimizar el riego en regiones donde los recursos hídricos son cada vez más escasos.

«Mediante drones equipados con cámaras multiespectrales, es posible detectar posibles brotes de plagas y situaciones de estrés hídrico en una fase temprana, lo que ayuda a optimizar el uso del agua de riego, que es especialmente limitada en los olivares de montaña», señaló Andreu.

En un estudio reciente, los investigadores utilizaron la fotogrametría con vehículos aéreos no tripulados para crear modelos digitales del terreno de alta resolución de zonas tratadas con prácticas sostenibles, como el uso de mantillo y biocarbón.

Los investigadores analizaron cómo las variables topográficas y de gestión influían en la degradación del suelo.

Los datos obtenidos mediante drones explicaban hasta el 81 % de la variación en la erosión del suelo medida. Los investigadores descubrieron que la erosión venía determinada principalmente por la topografía natural —en particular, la pendiente y la longitud de las laderas— junto con la cubierta vegetal, más que por los tratamientos específicos con mantillo o biocarbón.

Los olivares en terrazas se extienden por las empinadas laderas de Creta, Grecia.

En paisajes agrícolas vulnerables, el seguimiento frecuente mediante drones proporciona un nivel de detalle sin precedentes para evaluar los patrones de erosión y las condiciones del terreno.

Andreu también señaló aplicaciones emergentes que aún se encuentran en fase de desarrollo.

«En el caso de los drones con capacidad de transporte, como el DJI Agras T70 o el T100, estos aparatos también pueden ayudar a transportar la cosecha en zonas de muy difícil acceso debido a las pendientes pronunciadas», afirmó.

Las startups surgidas del programa de formación para operadores de drones de la Fundación JAV ya están llevando a cabo una amplia gama de operaciones agrícolas.

«Entre ellas se incluyen tratamientos fitosanitarios, fertilización foliar líquida y granular, polinización, control biológico de plagas mediante la liberación de crisopas y machos estériles, así como vigilancia multiespectral y seguimiento de plagas», explicó Andreu. «Actualmente se están estudiando las operaciones de transporte de la cosecha».

Según Miguel Córdoba, de xFarm Technologies, estas oportunidades ya no se limitan a las grandes empresas agrícolas.

En su intervención en el reciente Congreso Mundial del Aceite de Oliva, Córdoba señaló que las plataformas digitales permiten ahora a los productores medianos supervisar sus parcelas en tiempo real, optimizar el riego y la fertilización, detectar infestaciones de la mosca del olivo y planificar las operaciones en el campo con un nivel de precisión al que antes no podían acceder la mayoría de los agricultores.

El uso cada vez mayor de sistemas aéreos de precisión en los olivares forma parte de un cambio más amplio hacia la agricultura digital.

Los datos presentados en el congreso mostraron que la inversión mundial en innovación digital para el sector agroalimentario aumentó un 21 % en 2025, hasta alcanzar los 11 500 millones de dólares.

Sin embargo, según Andreu, siguen existiendo obstáculos importantes.

«El principal reto es la normativa», afirmó. «Lamentablemente, la legislación europea sigue sin distinguir entre los tratamientos aéreos realizados con drones y los llevados a cabo con aeronaves, a pesar de que la deriva de la pulverización con drones es extremadamente precisa».

Andreu señaló que la nube de pulverización de un dron se extiende solo unos 10 metros, frente a los aproximadamente 40 metros de un pulverizador montado en un tractor y los unos 150 metros de una aeronave.

En su opinión, el marco normativo actual está frenando la adopción de una tecnología que podría resultar especialmente útil en aquellos lugares donde el uso de maquinaria terrestre resulta difícil o peligroso.

«Afortunadamente, Europa se ha dado cuenta por fin de que está frenando una tecnología que es fundamental para la competitividad de la agricultura europea», afirmó Andreu.

Se refería a los cambios normativos aprobados a finales de 2025, destinados a orientar la normativa nacional hacia una mayor equivalencia entre los tratamientos fitosanitarios terrestres y los realizados con drones.

Otros obstáculos para su adopción son la escasa conectividad en las zonas rurales, la limitada interoperabilidad entre las plataformas digitales y la resistencia cultural entre los agricultores.

Las imágenes multiespectrales y térmicas recopiladas por drones también pueden ayudar a los productores a supervisar el estado del dosel y el desarrollo de los frutos, lo que permite tomar decisiones más fundamentadas sobre el momento de la cosecha.

Sin embargo, la recopilación de datos aéreos es solo una parte del proceso. Los agricultores suelen necesitar agrónomos y proveedores de servicios especializados para traducir las imágenes en decisiones prácticas sobre el campo.

Según la Fundación JAV, este enfoque tecnológico representa un paso importante para abordar los múltiples retos a los que se enfrentan los olivares tradicionales.

«La agricultura digital, representada por los drones y la agricultura de precisión, es crucial para este objetivo, pero creemos que defender la competitividad de los olivares tradicionales requiere soluciones multidisciplinares que aborden varias áreas», afirmó Andreu.

Entre ellas se incluyen reformas de la Política Agrícola Común de la Unión Europea para proporcionar un mayor apoyo a los olivares tradicionales, junto con una mayor diferenciación de productos, el etiquetado ético, los programas de créditos de carbono, la agricultura regenerativa, la agrivoltaica y las empresas de servicios agrícolas equipadas con tecnología digital.

Los drones forman, por tanto, parte de un esfuerzo más amplio por mantener la viabilidad económica del cultivo tradicional del olivo en un contexto de cambio climático, escasez de mano de obra y aumento de los costes de producción.

Andreu señaló que la actitud de los agricultores hacia los drones suele cambiar rápidamente una vez que prueban la tecnología de primera mano.

«La adopción es muy rápida debido al bajo coste, la rapidez de ejecución y su eficacia demostrada», afirmó. «Además, es adictivo. Una vez que un agricultor lo prueba, ya no vuelve a utilizar el tractor ni el pulverizador convencional».