Le Conseil de l'olive fait avancer son projet visant à introduire les crédits carbone liés aux oliveraies sur le marché européen

Le Conseil oléicole international prévoit d'aligner son système de crédits carbone pour les oliveraies sur la réglementation de l'Union européenne et de l'intégrer au registre de l'UE d'ici fin 2028.

Les crédits carbone générés par les oliveraies dans le cadre d’un programme du Conseil oléicole international devraient être commercialisés dans toute l’Union européenne.

Suite à l’approbation par les pays membres de la deuxième phase de son projet « Carbon Balance », le Conseil oléicole international a confirmé à Olive Oil Times que ce programme de certification était conçu pour être pleinement compatible avec le cadre de certification de l’Union européenne en matière d’élimination du carbone et d’agriculture carbone.

Juan Antonio Polo Palomino, responsable du département « Technologie et environnement de l’huile d’olive » du COI, a déclaré que l’organisation prévoyait d’entamer le processus de reconnaissance européen en 2027. L’objectif est que le programme soit pleinement opérationnel et intégré au registre de l’UE d’ici fin 2028.

La deuxième phase s’appuie sur un projet pilote qui a donné lieu à 110 évaluations du bilan carbone couvrant environ 20 000 hectares d’oliveraies dans 16 pays.

Chaque évaluation a comparé les émissions de gaz à effet de serre issues des activités agricoles au dioxyde de carbone capté dans l’atmosphère et stocké dans les oliviers et le sol.

Le bilan qui en résulte, exprimé en tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone par hectare et par an, indique si une oliveraie est une source nette d’émissions ou un puits de carbone net.

Ces calculs servent de base pour déterminer le nombre de crédits carbone qu’un projet oléicole est susceptible de générer. Chaque crédit représente généralement une tonne métrique d’équivalent dioxyde de carbone retirée de l’atmosphère ou dont le rejet a été évité, une fois que le résultat a été vérifié et certifié de manière indépendante.

Selon Polo Palomino, le projet pilote a confirmé les conclusions d’études de modélisation antérieures menées par le COI, qui estimaient que les oliveraies pouvaient séquestrer en moyenne environ 4,16 tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone par hectare et par an.

« Ce chiffre a été confirmé par des processus externes de validation et de certification utilisant les données brutes fournies par 110 rapports enregistrés sur la plateforme », a-t-il déclaré à Olive Oil Times.

M. Polo Palomino a ajouté que ce projet pilote avait également mis en évidence un intérêt généralisé pour l’agriculture carbone dans l’ensemble du secteur oléicole. Il a par ailleurs démontré que la plateforme numérique de l’OIOC pouvait fournir « une évaluation solide et précise du bilan carbone pour divers systèmes de culture de l’olivier ».

La plateforme reste accessible gratuitement aux producteurs, coopératives et autres acteurs du secteur oléicole. Les utilisateurs peuvent calculer le bilan carbone de chaque oliveraie et simuler comment des changements dans les pratiques agricoles pourraient améliorer leur performance environnementale.

Alors que le projet pilote s’est concentré sur la mesure et la validation de la séquestration du carbone, la deuxième phase s’attachera à mettre en place l’infrastructure institutionnelle et technique nécessaire à la certification et à l’enregistrement des crédits carbone volontaires.

« Tout au long du projet, nous maintiendrons un dialogue étroit avec la Commission européenne dans le but d’obtenir une reconnaissance au titre de ce règlement », a déclaré M. Polo Palomino.

« Notre objectif est de veiller à ce que les crédits générés dans le cadre du programme du COI atteignent le plus haut niveau de crédibilité possible et, par conséquent, la plus grande valeur sur le marché », a-t-il ajouté.

L’Union européenne est membre du COI dans le cadre de l’actuel Accord international sur l’huile d’olive et les olives de table depuis 2017.

La technologie blockchain devrait également être intégrée au processus d’enregistrement.

« Le COI participe actuellement à un projet pilote mené par la Direction générale des services numériques et la Direction générale de l’action pour le climat de la Commission européenne, qui explore l’utilisation de la technologie blockchain pour l’émission de crédits de carbone liés à l’agriculture, ainsi que d’autres cas d’utilisation », a déclaré M. Polo Palomino.

« Grâce à cette initiative, nous acquérons une expérience de première main sur la manière dont les systèmes de certification peuvent générer des jetons numériques qui sont automatiquement enregistrés dans un registre public fonctionnant sur l’infrastructure blockchain de l’UE », a-t-il ajouté.

L’IOC espère que cette expérience lui permettra d’intégrer la blockchain à son système de certification sans avoir à développer une plateforme dédiée à partir de zéro.

Selon Polo Palomino, la vision plus large de l’IOC consiste à créer un environnement numérique capable de gérer l’ensemble du cycle de vie d’un projet de crédits carbone.

« Notre objectif est de fournir un environnement technologique simple d’utilisation, transparent, robuste et fiable, tant pour les générateurs que pour les acheteurs de crédits carbone », a-t-il déclaré.

Le système devrait couvrir l’enregistrement des opérateurs, la soumission des données de projet, la certification, la génération de jetons numériques et l’enregistrement des crédits carbone dans le registre public de l’UE pour les opérateurs européens.

« Pour les opérateurs hors de l’UE, ou pour les opérateurs européens souhaitant échanger leurs crédits sur d’autres marchés, le système permettra également l’enregistrement sur d’autres marchés internationaux du carbone reconnus », a déclaré Polo Palomino.