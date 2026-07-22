ई.यू. ने किसानों के लिए €540 मिलियन के आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी।

यूरोपीय संघ ने उच्च उर्वरक और ऊर्जा लागत से निपटने वाली सरकारों के लिए €540 मिलियन के आपातकालीन कृषि सहायता और वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार अनुमोदित किया।

यूरोपीय किसानों के लिए अधिक धन उपलब्ध हो रहा है, जबकि सदस्य राज्यों को यह निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता होगी कि इसे कैसे वितरित किया जाए और किन कृषि क्षेत्रों और उत्पादकों को सबसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

मध्य पूर्व संकट से जुड़ी उर्वरक और ऊर्जा की लगातार ऊँची लागतों के जवाब में, यूरोपीय संघ अपनी कृषि आरक्षित निधि से €540 मिलियन तैनात कर रहा है, जो एक आपातकालीन कोष है जिसका उपयोग प्रमुख कृषि संकटों से निपटने के लिए किया जाता है।

यूरोपीय संघ ने नियामक बदलाव भी अपनाए हैं जो राष्ट्रीय सरकारों को सामान्य कृषि नीति (CAP) निधियों के उपयोग में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। CAP इस समूह की कृषि सब्सिडी और ग्रामीण विकास वित्तपोषण की मुख्य प्रणाली है।

ये बदलाव सरकारों को किसानों को अग्रिम भुगतान करने, उपलब्ध निधियों को पुनर्निर्देशित करने और अस्थायी तरलता सहायता स्थापित करने की अनुमति देते हैं।

17 जुलाई को, सदस्य देशों ने सभी 27 ई.यू. सदस्य देशों के बीच €540 मिलियन वितरित करने के लिए यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया।

फ्रांस को सबसे बड़ी आवंटन राशि, €107.1 मिलियन, मिलेगी, उसके बाद पोलैंड को €66.6 मिलियन और जर्मनी को €60.3 मिलियन मिलेगी।

ब्लॉक के मुख्य जैतून तेल उत्पादक देशों में, स्पेन को €50.2 मिलियन, इटली को €45.6 मिलियन, ग्रीस को €20.8 मिलियन, पुर्तगाल को €9.5 मिलियन और साइप्रस को €1.5 मिलियन प्राप्त होंगे।

यह संकट उपाय राष्ट्रीय सरकारों को अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देता है। वे अपने आवंटन को ई.यू. के योगदान के 200 प्रतिशत तक के घरेलू वित्तपोषण से पूरक कर सकती हैं।

आयोग ने कहा कि इस पैसे से उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जो उर्वरक और ऊर्जा की बढ़ी हुई लागतों से जुड़े आर्थिक नुकसान से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

सदस्य राज्यों को वस्तुनिष्ठ और गैर-भेदभावपूर्ण मानदंडों का उपयोग करके अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करना होगा, बाजार में विकृति से बचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को एक ही नुकसान के लिए एक से अधिक बार मुआवजा न मिले।

राष्ट्रीय सरकारें यह निर्धारित करेंगी कि कौन से उत्पादक सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी और क्या किसी विशेष क्षेत्र, उत्पाद या उत्पादन प्रणाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रत्येक राष्ट्रीय सहायता योजना का डिज़ाइन यह निर्धारित करेगा कि जैतून के खेत पात्र हैं या नहीं और उनका भुगतान कैसे गणना किया जाएगा।

सदस्य राज्यों को 28 फरवरी, 2027 तक आपातकालीन सहायता वितरित करनी होगी। आयोग ने कहा कि त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि किसानों को 2027 के उत्पादन सत्र से पहले जल्द ही खरीद और उत्पादन के निर्णय लेने होंगे।

€540 मिलियन के आवंटन के साथ-साथ, यूरोपीय संघ की परिषद ने एक अलग विनियमन अपनाया है जो वर्तमान सीएपी (CAP) के तहत सरकारों के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार करता है।

हालांकि ये दोनों उपाय अलग-अलग वित्त पोषण चैनलों पर निर्भर करते हैं, दोनों उर्वरक और ऊर्जा की बढ़ी हुई लागतों के प्रति यूरोपीय संघ की व्यापक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं।

यह विनियमन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के भीतर उन किसानों के लिए एक अस्थायी तरलता योजना बनाता है जो उर्वरक और अन्य उत्पादन लागतों में वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

इसे यूरोपीय कृषि कोष (EAFRD) के उन संसाधनों से वित्तपोषित किया जा सकता है जो अन्यथा अप्रयुक्त रह सकते हैं।

ईएएफआरडी नई योजना के तहत पात्र सार्वजनिक व्यय के 65 प्रतिशत तक का वित्तपोषण कर सकता है। सदस्य राज्य ईएएफआरडी के योगदान के 200 प्रतिशत तक का अतिरिक्त राष्ट्रीय वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं।

वितरण में तेजी लाने और प्रशासनिक कार्य कम करने के लिए, सहायता प्रति हेक्टेयर एक निश्चित राशि के रूप में दी जा सकती है और इसे राष्ट्रीय CAP रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

2026 के दावा वर्ष के लिए, यह विनियमन प्रत्यक्ष भुगतानों पर अधिकतम अग्रिम को 70 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देता है और सदस्य राज्यों को उन भुगतानों को सामान्य से पहले जारी करने की अनुमति देता है।

सरकारें 2027 के लिए अपनी प्रत्यक्ष-भुगतान आवंटन को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अपने कृषि क्षेत्रों में बदलती परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भी समायोजित कर सकती हैं।

ये नवीनतम उपाय कई देशों से अमोनिया और यूरिया के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में शुल्कों को निलंबित करने के बाद आए हैं। इस कदम का उद्देश्य नाइट्रोजन उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना और आयात लागत कम करना था।

जहाँ एक ओर टैरिफ निलंबन उर्वरक की कीमतों और आपूर्ति को लक्षित करता है, वहीं नए अनुमोदित वित्तीय उपाय प्रत्यक्ष सहायता, अग्रिम भुगतान और कृषि निधियों के उपयोग में अधिक लचीलेपन के माध्यम से किसानों पर पहले से महसूस हो रहे दबाव को कम करने का प्रयास करते हैं।

यूरोपीय आयोग ने इन पहलों को एक व्यापक उर्वरक कार्य योजना का हिस्सा बताया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को मजबूत करना, आपूर्ति में विविधता लाना और भू-राजनीतिक तथा ऊर्जा-बाजार में व्यवधानों के प्रति यूरोप की जोखिम को कम करना है।

कृषि संगठनों ने सरकारों पर यूरोपीय अनुमोदन से व्यावहारिक राष्ट्रीय सहायता योजनाओं तक तेजी से आगे बढ़ने के लिए दबाव डाला है।

आयरिश फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फ्रेंसी गोरमैन ने हाल ही में यूरोपीय संसद के सदस्यों को बताया कि €540 मिलियन के प्रस्ताव ने अभी तक किसानों के लिए कोई ठोस सहायता प्रदान नहीं की है।

उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को 2026-27 उत्पादन सत्र के लिए उर्वरक खरीदने से पहले निश्चितता की आवश्यकता है और खंडित राष्ट्रीय कार्रवाई के बजाय एक समन्वित यूरोपीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया।

किसानों और कृषि सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय छत्र संस्था कोपा-कोजेका का अनुमान है कि केवल उर्वरकों पर यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा शुल्क 2026 में किसानों पर €820 मिलियन का बोझ डालेगा।

संगठन ने तत्काल सुरक्षा उपायों, अधिक बाजार पारदर्शिता और 2027 के लिए उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की है।

परिषद ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य सदस्य देशों को तत्काल, लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए उपकरण देना है, साथ ही अधिक कुशल उर्वरक उपयोग और जैव-आधारित, कम-कार्बन और चक्रीय विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

सीएपी विनियमन के लिए विधायी प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। यह यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन के अगले दिन लागू हो जाएगा।