स्पेनिश जैतून तेल क्षेत्र ने 25 मिलियन डॉलर का अमेरिकी विपणन अभियान शुरू किया।

स्पेन के जैतून तेल ने अमेरिकी उपभोक्ताओं के बीच स्पेनिश जैतून तेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तीन साल की, 25 मिलियन डॉलर की एक अभियान शुरू की है।

स्पेन के जैतून तेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेनिश जैतून तेल को बढ़ावा देने के लिए तीन साल की, 25 मिलियन डॉलर की एक अभियान शुरू की है।

देशव्यापी अभियान, जिसे "ऑल इन अ ड्रॉप" कहा गया है, न्यूयॉर्क सिटी के रॉकफेलर सेंटर में एक कार्यक्रम में शुरू किया गया, जो स्पेन द्वारा हडसन नदी के पार न्यू जर्सी में विश्व कप फाइनल जीतने के कुछ ही दिनों बाद था। इस कार्यक्रम में शेफ और बेस्टसेलिंग लेखक एंडी बाराघानी द्वारा पाक निर्देशन किया गया।

हम पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन यह हमारे लिए पहली बार जैसा है। ऐसा है जैसे हम फिर से यहाँ खुद को पेश कर रहे हैं। – टेरेसा पेरेज़, निदेशक, स्पेन के जैतून तेल

यह पहल टेलीविजन और आउटडोर विज्ञापन को पाक-कला कार्यक्रमों, शेफ साझेदारी, क्रिएटर सहयोग और डिजिटल स्टोरीटेलिंग के साथ मिलाएगी। अभियान के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रयास को युवा उपभोक्ताओं तक पहुंचने और अमेरिकियों को स्पेनिश जैतून के तेल की उत्पत्ति, किस्मों और पाक-कला उपयोगों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है।

आयोजकों ने मेहमानों को स्पेनिश परंपरा 'सोब्रेमेसा' से परिचित कराने के लिए इस लॉन्च का उपयोग किया, जो भोजन के बाद मेज पर बातचीत करने और एक साथ समय बिताने की प्रथा है।

यह अभियान इस परंपरा को स्पेनिश खाद्य संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें भोजन को न केवल खाने के अवसर के रूप में बल्कि एकत्रित होने और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है।

"स्पेनिश फ़ुटबॉल टीम की तरह, जो सिर्फ़ व्यक्तिगत सितारों के इर्द-गिर्द नहीं बनी है, बल्कि मिलकर काम करती है, [हमारा] मानना है कि सबसे बड़े अवसर अभी भी आने वाले हैं," स्पेन के ऑलिव ऑयल की निदेशक टेरेसा पेरेज़ ने कहा।

बाराघानी ने लॉन्च में परोसे गए भोजन को तैयार किया और अपने खाना पकाने पर स्पेनिश एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के प्रभाव पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, "स्पेनिश एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल कुछ और ही है।" "यह सिर्फ़ जैतून का तेल नहीं है। यह एक अनुभव है।"

यह अभियान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक आयात-निर्भर जैतून के तेल के बाजारों में से एक बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद के अनुसार, 2023/24 फसल वर्ष में अमेरिकी जैतून तेल की खपत 398,000 टन तक पहुंच गई, जो पिछले दशक की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि है।

आईओसी ने बताया कि घरेलू उत्पादन का अनुमान लगभग 10,000 टन है, और देश में खपत होने वाले जैतून के तेल का लगभग 96 प्रतिशत आयात से आता है।

आईओसी की फरवरी और मार्च 2026 की बाजार रिपोर्ट के अनुसार, 2024/25 फसल वर्ष में अमेरिकी जैतून तेल का आयात अस्थायी रूप से 437,309 टन तक पहुंच गया, जो पिछले सीज़न की तुलना में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्पेन, इटली, ट्यूनीशिया और तुर्की ने मिलकर इन आयातों का 88.6 प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति किया। फसल वर्ष के दौरान स्पेन से अमेरिकी खरीद में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इटली से आयात में 19.2 प्रतिशत, ट्यूनीशिया से आयात में 33.3 प्रतिशत और तुर्की से खेप में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ये आंकड़े इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अमेरिकी बाज़ार स्पेन के जैतून के तेल क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण बना हुआ है। IOC ने 2024/25 फसल वर्ष में स्पेन के उत्पादन का अनुमान 1.419 मिलियन टन लगाया, जो पिछली फसल से 66 प्रतिशत की वृद्धि है।

यह उछाल सूखे और अत्यधिक गर्मी से प्रभावित दो कठिन मौसमों के बाद आया, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आई और पूरे क्षेत्र में रिकॉर्ड कीमतों में योगदान मिला।

पेरेज़ ने कहा, "हम एक आत्मविश्वासी आपूर्तिकर्ता हैं।" "हम पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हमारे लिए यह पहली बार जैसा है। ऐसा है जैसे हम फिर से यहाँ खुद को पेश कर रहे हैं।"

स्पेन से जैतून का तेल, स्पेनिश जैतून तेल अंतर-व्यावसायिक संगठन का प्रचारक ब्रांड है, जो उत्पादकों, सहकारी समितियों, मिलों, बोतल बंद करने वालों और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-लाभकारी समूह है।

संगठन ने कहा कि स्पेन में 200 से अधिक जैतून की किस्में, 34 संरक्षित उत्पत्ति और भौगोलिक संकेत हैं, और इस क्षेत्र में लगभग 2,50,000 किसान परिवार शामिल हैं।

यह अभियान उस विविधता का उपयोग करके उपभोक्ताओं को स्पेनिश जैतून के तेलों के विभिन्न स्वादों और पाक कला में उनके उपयोग से परिचित कराएगा। यह आंशिक रूप से आर्बेक्यूना, पिकुअल और होइब्लांका पर केंद्रित होगा, जो देश की सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तीन किस्में हैं।

आर्बेकिना तेल आमतौर पर नाजुक, फलों जैसे स्वाद से जुड़े होते हैं, जबकि पिकुअल तेल अक्सर अधिक मजबूत, कड़वे और मिर्च जैसे होते हैं। होइबिब्लांका आमतौर पर जड़ी-बूटियों जैसी विशेषताओं वाले संतुलित तेल का उत्पादन करती है।

अभियान के अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को इन अंतरों को समझने में मदद करने से उन्हें जैतून के तेल को एक एकल, समान उत्पाद के रूप में देखने के बजाय, विशेष खाद्य पदार्थों और खाना पकाने की विधियों के लिए चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

टेलीविज़न विज्ञापन का निर्देशन कनाडाई-अमेरिकी फिल्म निर्माता एंड्रयू डी ज़ेन ने किया था। देश भर के शहरों में बिलबोर्ड, सबवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर आउटडोर विज्ञापनों की भी योजना बनाई गई है।

अतिरिक्त पाक कार्यक्रम, डिजिटल सामग्री और शेफ तथा ऑनलाइन निर्माताओं के साथ सहयोग 2026 और उसके बाद भी जारी रहने की उम्मीद है।

पेरेज़ ने कहा कि यह अभियान अमेरिकी उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले जैतून के तेल की उत्पत्ति और गुणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

यह 25 मिलियन डॉलर का निवेश बढ़ते हुए लेकिन तेजी से प्रतिस्पर्धी अमेरिकी जैतून तेल बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के स्पेन के प्रयास को दर्शाता है।