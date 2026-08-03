मास्टर मिलर कोर्स यूसी डेविस ऑलिव सेंटर में लौटा

तीन दिवसीय पाठ्यक्रम में मिल डिजाइन, उत्पादन, गुणवत्ता आश्वासन, उपउत्पाद प्रबंधन और जैतून मिल संचालन की अर्थशास्त्र शामिल हैं।

पिछले साल रद्द होने के बाद, मास्टर मिलर सर्टिफिकेट कोर्स 9 से 11 सितंबर तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस ऑलिव सेंटर में लौटने के लिए निर्धारित है।

यह कोर्स, जो 2008 से लगभग लगातार आयोजित किया जा रहा है, में मिल डिजाइन, जैतून तेल उत्पादन, फ़िल्ट्रेशन, उप-उत्पाद प्रबंधन और आर्थिक विश्लेषण पर दो दिनों का प्रशिक्षण शामिल है। प्रतिभागी तीसरे दिन तीन स्थानीय मिलों का दौरा करेंगे।

जनवरी में ऑलिव सेंटर की निदेशक बनी सेलिना वांग ने कहा कि यह पाठ्यक्रम विभिन्न अनुभव स्तरों वाले प्रतिभागियों के लिए है, जिसमें इस उद्योग में प्रवेश करने पर विचार करने वाले लोग और स्थापित उत्पादक शामिल हैं।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "गुणवत्ता और लाभप्रदता को अधिकतम करने पर विशेष जोर दिया जाता है।"

इस पाठ्यक्रम में मिलिंग उपकरण, उत्पादन, गुणवत्ता आश्वासन और मिल संचालन में अनुभव वाले स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। अल्फा लावल और पिएरालिसी के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न आकार की मिलों के उत्पादकों के भाग लेने की उम्मीद है।

वांग ने कहा कि यह कार्यक्रम छोटे और बड़े दोनों उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने और प्रतिभागियों के बीच चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था।

कई पूर्व प्रतिभागियों ने कहा कि इस पाठ्यक्रम ने व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जिसे उन्होंने बाद में अपने मिल संचालन में लागू किया।

कोर्टो ऑलिव कंपनी में संचालन के उपाध्यक्ष डेविड गार्सिया-अगिर्रे ने कहा कि यह पाठ्यक्रम आगे सीखने के लिए एक आधार प्रदान करता है और मिल मालिकों को उनके उत्पादन प्रक्रियाओं में बदलाव की पहचान करने में मदद कर सकता है।

उन्होंने कहा, "मैं कई बार इस कोर्स में शामिल हो चुका हूँ, और हर बार मैं नई जानकारी और गहरी समझ के साथ लौटता हूँ।"

बोंडोलियो के सह-मालिक और मास्टर मिलर, मैल्कम बॉन्ड ने कहा कि यह कार्यक्रम कटाई से लेकर डिकैंटिंग तक, मिलिंग के प्रत्येक चरण की जांच करता है।

कई वर्षों तक उत्तरी कैलिफ़ोर्निया की मिलों में जैतून भेजने के बाद बॉन्ड ने इसमें भाग लिया। बाद में उन्होंने और उनकी पत्नी, कैरन बॉन्ड ने, निर्णय लिया कि वे उत्पादन पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम ने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल उत्पादन करने में शामिल प्रथाओं और विभिन्न किस्मों के अनुसार प्रसंस्करण विधियों को अनुकूलित करने की बुनियादी समझ प्रदान करने में मदद की।

इल फियोरेलो ऑलिव ऑयल कंपनी की मालिक ऐन सीवर्स ने कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को इस कोर्स में भेजा है और उन उत्पादकों को इसकी सिफारिश करती हैं जिनके जैतून की वे पिसाई करती हैं।

उन्होंने कहा कि उत्पादन डेटा का संग्रह और विश्लेषण, साथ ही मिल मालिकों के बीच चर्चा, कार्यक्रम के सबसे उपयोगी हिस्सों में से थे।

पंजीकरण 2 सितंबर तक खुला है और यह 75 प्रतिभागियों तक सीमित है। 10 अगस्त तक नामांकन शुल्क $1,000 (€870) है और उसके बाद यह बढ़कर $1,200 (€1,040) हो जाता है।