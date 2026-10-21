स्पेन के अचानक चुनाव से जैतून तेल की दिग्गज कंपनी डीओलियो की बिक्री जटिल हो गई है।

स्पेन के अचानक हुए चुनाव ने Deoleo की बिक्री में सरकारी हस्तक्षेप पर संदेह पैदा कर दिया है, जिससे इतालवी बोलीदाता Coricelli Group की स्थिति मजबूत हो गई है।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ के 29 नवंबर को अचानक चुनाव कराने के फैसले ने दुनिया की सबसे बड़ी जैतून तेल की बोतलबंद करने वाली और विक्रेता कंपनी डीओलियो की बिक्री को जटिल बना दिया है।

चुनाव नज़दीक आने के साथ, आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। – एंटोनियो लुके, डीकॉप के अध्यक्ष

एक थिंक टैंक, यूरोपीय नीति केंद्र के अनुसार, समाजवादी नेता आवास को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद दो आपातकालीन आवास अध्यादेशों की संसदीय हार को चुनावी गति में बदलने और स्पष्ट बहुमत हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं।

हालांकि, सांचेज़ के फैसले का एक अनपेक्षित परिणाम डीओलियो का अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाने वाली दो स्पेनिश कंपनियों के प्रयासों को कमजोर करना हो सकता है।

डियोलेओ, जिसके पास कार्बोनेल, बर्टोली, कारापेली, कोइपे और माएस्ट्रोस डी होजिब्लांका ब्रांड हैं, का बहुमत सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास है। जर्सी-स्थित यह निजी इक्विटी फर्म लगभग 57 प्रतिशत डियोलेओ एस.ए. को नियंत्रित करती है, जो कई सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है।

इटली की पारिवारिक स्वामित्व वाली जैतून तेल कंपनी कोरिसेली ग्रुप, CVC कैपिटल पार्टनर्स की हिस्सेदारी के लिए अग्रणी बोलीदाता है, जिसने €500 मिलियन की पेशकश की है।

हालांकि, स्पेन के सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादक डीकूप और एसेसुर को उम्मीद थी कि सरकार 26 अक्टूबर की समय सीमा से पहले स्पेनिश खरीदारों के पक्ष में तथाकथित एंटी-टेकओवर शील्ड का सहारा लेगी।

डीकूप ने शुरू में सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स की हिस्सेदारी के लिए 470 मिलियन यूरो की पेशकश की थी और अब तक अपनी बोली बढ़ाने से इनकार कर दिया है। एसेसुर ने लगभग 460 मिलियन यूरो की पेशकश की है।

सरकार ने शुरू में डीओलियो को स्पेनिश स्वामित्व में लौटाने में रुचि व्यक्त की थी। मैड्रिड ने स्पेनिश व्यावसायिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का हवाला देते हुए, हंगरी के निवेशकों के एक समूह को ट्रेन निर्माता टैल्गो का अधिग्रहण करने से रोककर एक मिसाल कायम की।

सरकारी सूत्रों ने अगस्त में एकोनोमिया डिजिटल को बताया, "सरकार का रुख इस बात के पक्ष में होगा कि संभावित अधिग्रहणकर्ता एक स्पेनिश इकाई हो, जो मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर और बाजार की स्थितियों के अनुपालन में हो।"

हालांकि, सरकार ने बाद में स्वीकार किया कि कोरिसेली ग्रुप ने सबसे प्रतिस्पर्धी बोली लगाई थी और कोई स्पष्ट स्पेनिश विकल्प मौजूद नहीं था।

अब चुनाव नवंबर के अंत में निर्धारित होने के साथ, सरकार के पास तालगो मामले में इस्तेमाल की गई तरह की एक प्रक्रिया लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है।

सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने इस बिक्री पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि बोली की अंतिम तिथि अक्टूबर के अंत में नजदीक आ रही है।

"सच तो यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार और मंत्रालय के पास अभी भी कार्रवाई करने का समय है या नहीं," डीकूप के अध्यक्ष एंटोनियो लुके ने एग्रोपॉपुलर को बताया। "चुनाव नजदीक आने के साथ, आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "स्पष्ट रूप से, एक बोलीदाता दूसरे से आगे दिख रहा है।" "हमेशा से हमारी यही बात रही है कि हमारी मुख्य चिंता यह है कि डीओलियो को एक ऐसी कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाए जो गुणवत्ता को महत्व दे और उसकी रक्षा करना जारी रखे, न कि उन अन्य जटिल सौदों में शामिल हो, जिन्हें मैं अन्य जटिल सौदे कहूँगा।"

कोरिसेली ग्रुप, जिसने हाल ही में इटली के स्पोलेटो में एक नई सुविधा खोली है, ने 2025 वित्तीय वर्ष में €400 मिलियन के वार्षिक कारोबार की सूचना दी, और अपने पिएट्रो कोरिसेली और ओलियो सिरो ब्रांड के तहत 78 मिलियन लीटर से अधिक जैतून का तेल बेचा।

इस बीच, डीकूप वैकल्पिक अधिग्रहणों की तलाश कर रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जैतून का तेल उत्पादक और बोतलबंद करने वाली कंपनी पोम्पेयन भी शामिल है। हालांकि, इकोनोमिया डिजिटल ने बताया कि स्पेनिश सहकारी संस्था अभी भी डीओलियो के अधिग्रहण पर केंद्रित है।

लुके ने कहा, "मेरा मानना है कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।" "मुझे लगता है कि हम पहले से ही मैराथन [जो 42 किलोमीटर की होती है] के 35 या 36 किलोमीटर पर हैं, इसलिए फिनिश लाइन करीब आ रही है। देखते हैं क्या होता है।"