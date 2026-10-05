कम कीमतों से आशावाद में आई कमी, ग्रीक जैतून तेल उत्पादन के फिर से पटरी पर आने की उम्मीद।

पिछले निराशाजनक सीज़न के बाद, ग्रीक जैतून तेल का उत्पादन काफी बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि उत्पादकों का कहना है कि कम कीमतें बड़ी फसल के लाभों को कम कर सकती हैं।

पिछले सीज़न की निराशाजनक फसल के बाद, 2026/27 फसल वर्ष में ग्रीक जैतून तेल उत्पादन में सुधार की उम्मीद है, और उद्योग के कुछ अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादन लगभग 300,000 टन होगा।

यदि यह पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो ग्रीस 2022/23 के बाद अपनी सबसे बड़ी फसल दर्ज करेगा, जब देश ने 330,000 मीट्रिक टन से अधिक जैतून का तेल उत्पादित किया था।

यह आशावादी दृष्टिकोण कम उपज वाले मौसम के बाद आया है, जिसमें कई क्षेत्रों में कीट प्रकोप के कारण जैतून के फलों को काफी नुकसान हुआ, जिससे कुछ उत्पादकों को अपनी फसल सामान्य से पहले काटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दक्षिणी पेलोपोनेस में, जैतून के पेड़ स्वस्थ दिख रहे हैं और फलों से लदे हुए हैं।

पश्चिमी मेसेनिया के तटीय शहर कायारिसीया के मिल मालिक निकोलाओस सूरेटिस ने कहा, "हम अपने क्षेत्र में भारी फसल की उम्मीद कर रहे हैं।"

क्षेत्र में अन्यत्र, मध्य मेसेनिया के छोटे से शहर चोरा के आसपास कुछ हिस्सों में कटाई पहले ही शुरू हो चुकी है।

स्थानीय किसान देशी मावरोलिया किस्म की खेती करते हैं, जिनके जैतून आम तौर पर अधिकांश अन्य ग्रीक किस्मों की तुलना में जल्दी पकते हैं। क्षेत्र की प्रमुख किस्म कोरोनेइकी की कटाई अक्टूबर के अंत में शुरू होने की उम्मीद है।

प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि इस फसल वर्ष में मेसेनिया का कुल जैतून तेल उत्पादन 60,000 टन से अधिक हो सकता है।

स्थानीय नाइलस जैतून उत्पादक संघ के प्रमुख, जियोर्गोस कोक्किनोस ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "हम अपने क्षेत्र में एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं, बशर्ते कि इसमें कोई गंभीर बाधा न आए।"

उन्होंने आगे कहा, "उदाहरण के लिए, अगले कुछ महीनों में बढ़ी हुई वर्षा और आर्द्रता का मतलब होगा कि ग्लियोस्पोरियम जैसे जैतून के कीटों को बढ़ने के लिए उपयुक्त माहौल मिलेगा।"

हालांकि उत्पादन की मात्रा से परे, ग्रीक उत्पादकों के लिए एक प्रमुख चिंता यह है कि मूल पर जैतून के तेल की कीमतें प्रति लीटर €5 से काफी नीचे बनी हुई हैं।

कोक्किनोस ने कहा कि पिछले साल से बचे हुए स्टॉक वर्तमान में लगभग €3.40 प्रति लीटर पर बिक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नई फसल के लिए उत्पादक मूल्य भी कमजोर दिख रहे हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के लिए यह संभवतः €4 प्रति लीटर के आसपास रहेंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रीस में मूल स्थान पर कीमतें कुछ हद तक स्पेन के उत्पादन से प्रभावित होंगी, जो निस्संदेह दुनिया का सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक है और वैश्विक थोक कीमतों के लिए एक मानक है।

उन्होंने कहा, "स्पेन का प्रचुर उत्पादन ताजे तेलों के लिए विदेशों में मांग कम करके ग्रीक जैतून तेल क्षेत्र पर दबाव डालेगा, जिससे कीमतों पर भी असर पड़ेगा।"

पड़ोसी लकोनिया में, उत्पादक भी इस साल काफी बड़ी उपज की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले सीज़न में, इस क्षेत्र ने अपनी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 30,000 टन के केवल आधे हिस्से का ही उत्पादन किया था।

हालांकि, मूल स्थान पर कम कीमतें भी वहां के उत्पादकों पर बोझ डाल रही हैं, क्योंकि बढ़ी हुई आपूर्ति की उम्मीदें कीमतों पर और अधिक दबाव डालने की चिंता बढ़ा रही हैं।

"अगर कीमतें प्रति लीटर पांच यूरो से नीचे बनी रहीं, खासकर यहां जहां हमारी एथिनोलिया जैतून की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के आधे जैतून के बाग जल्द ही छोड़ दिए जाएंगे," क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में एगियोई अपोस्टोलोई संघ के प्रमुख, पनागियोटिस बाट्ज़ाकिस ने कहा।

स्थानीय उत्पादकों ने यह भी कहा कि व्यापारियों और बड़े बोतलबंद करने वालों की ओर से वर्तमान में बहुत कम मांग है, जिससे पिछले साल का भंडारित जैतून का तेल भरे हुए टैंकों में पड़ा है।

एजियन द्वीप लेस्बोस पर, उत्पादकों को इस साल भी बड़ी फसल की उम्मीद है, हालांकि अब उत्पादन शुरुआती अनुमानों से कम रहने की संभावना है।

"संभावना है कि हमें द्वीप पर शुरू में अनुमानित उपज का केवल आधा ही मिलेगा," मिल के मालिक बाबिस पापाडेलिस ने ग्रीक राज्य प्रसारक ईआरटी को बताया।

पापाडेलिस ने कहा कि द्वीप के जैतून के पेड़ों को असामान्य रूप से गर्म मौसम के कारण गर्मी के तनाव का सामना करना पड़ा, जिससे उन पर पत्तों का एक बड़ा हिस्सा झड़ गया। हालांकि हाल की बारिश ने नई वृद्धि को प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा कि इस नुकसान ने इस मौसम में भरपूर फसल देने की पेड़ों की क्षमता को कम कर दिया है।

लेसबोस में मूल स्थान पर कीमतों के देश के अन्य हिस्सों से बहुत अलग रहने की उम्मीद नहीं है और कम-अम्लता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के लिए यह प्रति लीटर €4 के करीब रहने की संभावना है।

पेलोपोनेस के साथ-साथ ग्रीक जैतून तेल क्षेत्र के केंद्रों में से एक, क्रीट के लिए भी इस फसल वर्ष में उच्च उपज का पूर्वानुमान है।

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, द्वीप के जैतून के पेड़ पिछले साल के लगभग 40,000 मीट्रिक टन जैतून तेल के मामूली उत्पादन की तुलना में दोगुना तक उत्पादन कर सकते हैं।

लासिथि के पास ज़क्रोस कृषि सहकारी समिति के कोस्टिस केकेरिडेस ने कहा कि इस क्षेत्र में जैतून का तेल उत्पादन इस साल 1,000 टन से अधिक हो सकता है, जो हाल के वर्षों में दर्ज की गई लगभग 300 टन की औसत वार्षिक उपज से काफी अधिक है।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "हमारे क्षेत्र में जैतून की कटाई अक्टूबर की शुरुआत में शुरू होगी और संभवतः फरवरी तक चलेगी।" "पिछले तीन फसल वर्षों में हमें सूखे की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा के कारण इस साल हालात बहुत बेहतर दिख रहे हैं।"

केकेरिडेस ने कहा कि सहकारी समिति का कुछ जैतून का तेल मुख्य रूप से निर्यात के लिए, सिटिया पीडीओ लेबल के तहत बेचा जाता है। हालांकि, व्यापारी इसका अधिकांश वार्षिक उत्पादन थोक में खरीद लेते हैं।

उन्होंने कहा, "आदर्श रूप से, हम अपना सारा जैतून का तेल ब्रांडेड तेल के रूप में बेचना पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले इसका बाज़ार सुनिश्चित करना होगा।"

अन्य क्रीटन उत्पादकों ने भी मुख्यभूमि ग्रीस में अपने समकक्षों द्वारा मूल पर कम कीमतों और लगातार घटते लाभ मार्जिन के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं की प्रतिध्वनि की।

उन्होंने कहा, "फसल कटाई के खर्च, उर्वरक और सिंचाई की लागत, और ऊर्जा की लागत, सभी आसमान छू रहे हैं।" "यदि जैतून के तेल की कीमतें ऐसे स्तर पर बनी रहती हैं जो हमारे खर्चों को पूरा नहीं करती हैं, तो हम टिकाऊ नहीं रह सकते।"

हालांकि, पूरे ग्रीस में 2026/27 की फसल को लेकर आशावाद सर्वव्यापी नहीं है।

केंद्रीय ग्रीस के स्टाइलिडा में, स्थानीय उत्पादक मूल पर कम कीमतों और क्षेत्र में एक और खराब फसल की उम्मीदों के विरोध में एकजुट हो गए हैं।

उत्पादकों ने जैतून की फली कीट को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त उपायों के लिए स्थानीय अधिकारियों को दोषी ठहराया, जो उनके अनुसार इस क्षेत्र में तेजी से फैल गया है और फसल के लिए खतरा है। उन्होंने उत्पादन खर्चों को पूरा करने और उत्पादकों को एक व्यवहार्य आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त जैतून तेल की न्यूनतम गारंटीकृत कीमत की भी मांग की।

"एक और साल, जैतून की कटाई कम [उत्पादक] कीमतों के साथ शुरू होने जा रही है जो उत्पादन लागत को पूरा नहीं करती हैं," दो स्थानीय जैतून तेल संघों ने एक संयुक्त घोषणा में कहा।

संघों ने आगे कहा, "[उत्पादक] देख रहे हैं कि उनकी आय घट रही है, और वे अपनी आजीविका चलाने या खेती जारी रखने में असमर्थ हैं।"